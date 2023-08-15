https://crimea.ria.ru/20230815/rossiyskaya-pvo-vpervye-sbila-frantsuzskie-krylatye-rakety-scalp-1130751151.html

Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP

Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда системы "Ураган", а также четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T16:01

2023-08-15T16:01

2023-08-15T16:01

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда системы "Ураган", а также четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.Также за сутки уничтожены 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.О поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет SCALP-EG заявил в начале июля президент Франции Эммануэль Макрон.Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением SCALP-EG – аналог британской ракеты Storm Shadow.Стартовая масса ракеты – 1,3 тонны, боевой части – 450 кг. Дальность полета составляет от 250 до 550 км высота полета – 30-40 метров.Система наведения у SCALP-EG комбинированного типа – спутниковый сигнал и инерциальная система навигации и ориентирование "по рельефу".Читайте также на РИА Новости Крым:В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныКрымский мост пытались атаковать управляемой ракетой С-200Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф