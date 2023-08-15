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Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP
Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP
Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда системы "Ураган", а также четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T16:01
2023-08-15T16:01
2023-08-15T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда системы "Ураган", а также четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.Также за сутки уничтожены 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.О поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет SCALP-EG заявил в начале июля президент Франции Эммануэль Макрон.Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением SCALP-EG – аналог британской ракеты Storm Shadow.Стартовая масса ракеты – 1,3 тонны, боевой части – 450 кг. Дальность полета составляет от 250 до 550 км высота полета – 30-40 метров.Система наведения у SCALP-EG комбинированного типа – спутниковый сигнал и инерциальная система навигации и ориентирование "по рельефу".Читайте также на РИА Новости Крым:В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныКрымский мост пытались атаковать управляемой ракетой С-200Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP
Минобороны впервые сообщило о поражении крылатых ракет SCALP-EG в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда системы "Ураган", а также четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.
Также за сутки уничтожены 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.
О поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет SCALP-EG заявил
в начале июля президент Франции Эммануэль Макрон.
Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением SCALP-EG – аналог британской ракеты Storm Shadow.
Стартовая масса ракеты – 1,3 тонны, боевой части – 450 кг. Дальность полета составляет от 250 до 550 км высота полета – 30-40 метров.
Система наведения у SCALP-EG комбинированного типа – спутниковый сигнал и инерциальная система навигации и ориентирование "по рельефу".
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