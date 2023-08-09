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Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T16:07
2023-08-09T16:10
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Украинские дроны сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в ЛНР и ДНР, уточнили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и другие виды боевой техники и вооружения.В ночь на среду в Подмосковье российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО на подлете к столице уничтожены два дрона. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевРоссийские системы ПВО перехватили девять ракет Storm ShadowВ Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, himars
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

Российская ПВО за сутки перехватила девять снарядов HIMARS и 35 украинских дронов

16:07 09.08.2023 (обновлено: 16:10 09.08.2023)
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Украинские дроны сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в ЛНР и ДНР, уточнили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
В ночь на среду в Подмосковье российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО на подлете к столице уничтожены два дрона. Пострадавших и разрушений нет.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиУкраинаHIMARS
 
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