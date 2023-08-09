https://crimea.ria.ru/20230809/rossiyskaya-pvo-sbila-devyat-snaryadov-himars-i-35-dronov-vsu-1130633747.html

Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T16:07

2023-08-09T16:07

2023-08-09T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Украинские дроны сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в ЛНР и ДНР, уточнили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и другие виды боевой техники и вооружения.В ночь на среду в Подмосковье российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО на подлете к столице уничтожены два дрона. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевРоссийские системы ПВО перехватили девять ракет Storm ShadowВ Белгороде сработала ПВО – сбит беспилотник

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, himars