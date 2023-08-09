https://crimea.ria.ru/20230809/presechena-popytka-atakovat-moskovskuyu-oblast-bespilotnikami-1130617925.html

Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками

Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками

В ночь на среду над Московской областью средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T05:58

2023-08-09T05:58

2023-08-09T06:17

москва

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

министерство обороны рф

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В ночь на среду над Московской областью средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в оборонном ведомстве.По данным мэра столицы Сергея Собянина, боевые дроны подавлены на подлете к Москве."Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.6 августа в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА пытался осуществить атаку по объектам в Московской области, его уничтожили средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорт Внуково временно ограничивал прилет и вылет самолетов.В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в МосквеСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев

https://crimea.ria.ru/20230730/tri-vrazheskikh-bespilotnika-nad-moskvoy--ataka-podavlena--1130402304.html

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, министерство обороны рф, пво