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Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками
Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками
В ночь на среду над Московской областью средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T05:58
2023-08-09T06:17
москва
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В ночь на среду над Московской областью средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в оборонном ведомстве.По данным мэра столицы Сергея Собянина, боевые дроны подавлены на подлете к Москве."Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.6 августа в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА пытался осуществить атаку по объектам в Московской области, его уничтожили средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорт Внуково временно ограничивал прилет и вылет самолетов.В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыТри украинских БПЛА пытались атаковать объекты в МосквеСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
https://crimea.ria.ru/20230730/tri-vrazheskikh-bespilotnika-nad-moskvoy--ataka-podavlena--1130402304.html
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москва, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, министерство обороны рф, пво
Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками

Два беспилотника сбиты над Московской областью средствами ПВО – Минобороны

05:58 09.08.2023 (обновлено: 06:17 09.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтроительство жилья в Московской области
Строительство жилья в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В ночь на среду над Московской областью средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", - сказано в сообщении.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в оборонном ведомстве.
По данным мэра столицы Сергея Собянина, боевые дроны подавлены на подлете к Москве.
"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
6 августа в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА пытался осуществить атаку по объектам в Московской области, его уничтожили средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорт Внуково временно ограничивал прилет и вылет самолетов.
В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".
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