https://crimea.ria.ru/20230806/aeroport-vnukovo-vernulsya-k-shtatnoy-rabote-1130562870.html

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

В аэропорту Внуково сняли временно введенные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэрокомплекса сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T12:46

2023-08-06T12:46

2023-08-06T12:47

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В аэропорту Внуково сняли временно введенные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэрокомплекса сообщает РИА Новости.Ранее во Внуково были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА пытался осуществить атаку по объектам в Московской области, его уничтожили средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет.В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".Это не первая попытка ВСУ атаковать объекты в Москве. В воскресенье киевский режим также попытался нанести удар по столице. Один дрон был сбит силами ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории комплекса "Москва-Сити".Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областьюВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, безопасность, москва, аэропорт внуково, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)