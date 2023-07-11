https://crimea.ria.ru/20230711/frantsiya-peredast-ukraine-dalnoboynye-rakety--makron-1129973188.html
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон
Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления вооруженных сил Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:01
2023-07-11T13:01
2023-07-11T13:01
франция
эммануэль макрон
сво
поставки западного оружия украине
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления вооруженных сил Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом саммита заявил, что НАТО ставит своей целью оказание Украине максимальной военной поддержки для обеспечения "победы на поле боя", поскольку, "если Украина не одержит победу как свободная и суверенная демократическая страна, никакие гарантии безопасности ей уже не потребуются".Он также заявил, что предложил отменить для Украины План действий по членству (ПДЧ) в альянсе, что позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Украине Западом вооружение, тем дальше Россия будет оттеснять неонацистов от своих границ, включая новые субъекты РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список
https://crimea.ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-na-ukraine-mozhet-zakonchitsya-za-neskolko-dney---medvedev-1129829531.html
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франция, эммануэль макрон, сво, поставки западного оружия украине, украина, в мире, нато, саммит нато в вильнюсе, новости
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон
Макрон: Франция поставит Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления вооруженных сил Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.
"Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", - цитирует французского лидера РИА Новости.
Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Генсек организации Йенс Столтенберг перед началом саммита заявил, что НАТО ставит своей целью оказание Украине максимальной военной поддержки для обеспечения "победы на поле боя", поскольку, "если Украина не одержит победу как свободная и суверенная демократическая страна, никакие гарантии безопасности ей уже не потребуются".
Он также заявил, что предложил отменить для Украины План действий по членству (ПДЧ) в альянсе
, что позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Украине Западом вооружение, тем дальше Россия будет оттеснять неонацистов от своих границ, включая новые субъекты РФ.
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