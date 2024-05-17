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Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения
В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T19:31
2024-05-17T19:31
2024-05-17T19:37
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города.Он уточнил, что учения ориентировочно продлятся до 20 часов пятницы и подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе Новороссийска закрыли движение судовВ Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствиеАтака на Севастополь: могут быть обнаружены несдетонировавшие боеприпасы
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, михаил развожаев
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения
В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами
19:31 17.05.2024 (обновлено: 19:37 17.05.2024)