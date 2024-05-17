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Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения

Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения

В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T19:31

2024-05-17T19:31

2024-05-17T19:37

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города.Он уточнил, что учения ориентировочно продлятся до 20 часов пятницы и подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе Новороссийска закрыли движение судовВ Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствиеАтака на Севастополь: могут быть обнаружены несдетонировавшие боеприпасы

https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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