Рейтинг@Mail.ru
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240517/v-sevastopole-snova-strelba---gubernator-obyasnil-prichinu-1137372751.html
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения
В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T19:31
2024-05-17T19:37
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
крым
атаки всу на крым
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/01/1101380132_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_c0e80d28dfad51315d6dc7c07afdb40d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города.Он уточнил, что учения ориентировочно продлятся до 20 часов пятницы и подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе Новороссийска закрыли движение судовВ Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствиеАтака на Севастополь: могут быть обнаружены несдетонировавшие боеприпасы
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/01/1101380132_0:0:2072:1554_1920x0_80_0_0_46115438e8f8b2e42f1875f6a538b3cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, михаил развожаев
Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения

В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами

19:31 17.05.2024 (обновлено: 19:37 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу флот проводит учения по борьбе с диверсантами, стрельба будет слышна в разных районах города.
"В районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что учения ориентировочно продлятся до 20 часов пятницы и подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.
Тренировки личного состава Черноморского флота по отражению террористических атак противника проводятся в Севастополе ежедневно, в ходе учений используются различные виды вооружений. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Во всех граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В районе Новороссийска закрыли движение судов
В Феодосии будут стрелять - власти просят сохранять спокойствие
Атака на Севастополь: могут быть обнаружены несдетонировавшие боеприпасы
ЗРК Стрела-10М
15:42
Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымАтаки ВСУ на КрымУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Отражают нападение диверсантов: в Севастополе военные проводят учения
19:07В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ
18:56В Алуште простились с подполковником ВС РФ Александром Кулаковым
18:41Комфортное тепло: прогноз погоды на выходные для Крыма от ФОБОС
18:33В районе Новороссийска закрыли движение судов
18:21В Керчи простились с героем спецоперации на Украине Владимиром Тищенко
18:20Правила для самокатчиков: разрешенные места и максимальная скорость
18:11Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видео
17:53Энергоснабжение в Туапсе полностью восстановлено - оперштаб
17:45Когда в Керчи построят новый ледовый каток
17:41ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход
17:32Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на западе Крыма
17:22На Ялтинской трассе организуют реверсивное движение
17:05ВСУ обстреливают села Брянской области - погибла женщина
16:42Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"
16:27ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов
16:16Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени
16:07Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно
16:04Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
15:55ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю
Лента новостейМолния