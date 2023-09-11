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Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T15:03
2023-09-11T15:03
2023-09-11T15:04
беспилотник (бпла, дрон)
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
курская область
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Спустя полчаса ВСУ запустили еще один беспилотник, его силы ПВО уничтожили над территорией Курской области.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - КремльНа севере Крыма сбили украинский беспилотник - АксеновТри атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
россия
курская область
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беспилотник (бпла, дрон), россия, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, курская область, белгородская область
Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
Минобороны: украинские БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
15:03 11.09.2023 (обновлено: 15:04 11.09.2023)