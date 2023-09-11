https://crimea.ria.ru/20230911/novye-popytki-atak-ukrainskie-bpla-sbity-nad-dvumya-oblastyami-rossii-1131320785.html

Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России

Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России

Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T15:03

2023-09-11T15:03

2023-09-11T15:04

беспилотник (бпла, дрон)

россия

всу (вооруженные силы украины)

новости

министерство обороны рф

курская область

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Спустя полчаса ВСУ запустили еще один беспилотник, его силы ПВО уничтожили над территорией Курской области.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - КремльНа севере Крыма сбили украинский беспилотник - АксеновТри атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область

россия

курская область

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), россия, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, курская область, белгородская область