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Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T15:03
2023-09-11T15:04
беспилотник (бпла, дрон)
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Спустя полчаса ВСУ запустили еще один беспилотник, его силы ПВО уничтожили над территорией Курской области.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - КремльНа севере Крыма сбили украинский беспилотник - АксеновТри атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
россия
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беспилотник (бпла, дрон), россия, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, курская область, белгородская область
Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России

Минобороны: украинские БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями

15:03 11.09.2023 (обновлено: 15:04 11.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать с помощью беспилотников объекты на территории России, дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
"11 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Спустя полчаса ВСУ запустили еще один беспилотник, его силы ПВО уничтожили над территорией Курской области.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФКурская областьБелгородская область
 
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