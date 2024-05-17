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День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей - РИА Новости Крым, 17.05.2024
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей
Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы". РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T20:10
2024-05-17T20:10
отдых
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".Детский парк СимферополяПо данным пресс-службы, в субботу, 18 мая, парке у дуба-великана устроят игровую программу для детей "В гостях у облачка". Начало в полдень.Главные праздничные мероприятия намечены на воскресенье, 19 мая. В 10 часов утра гостей парка ждет встреча со сказочными героями на аллеях парка, маленьким гостям подарят воздушные шары. С 11 часов у сцены стартует акция "Что такое Детский парк" , в 12.30, у центрального входа - квест-игра для детей "В поисках волшебных сладостей", в 14.00 - игровая программа для детей "Счастье начинается с тебя". Завершат программу праздничных мероприятий в 15 часов акцией рисунков на асфальте "Поздравительная открытка".Парк ГагаринаСимферопольский парк им. Гагарина также подготовил программы выходного дня для взрослых и детей. 18 мая в полдень в парке проведут детскую игровую программу "My Little Pony: радужная Дэш в поисках элемента дружбы". В 18 часов на парковой сцене выступит музыкальная группа "Кураж".19 мая в 12 часов дня парк снова приглашает юных симферопольцев принять участие в игре "Диско Суперстар".В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Как сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередьНазваны даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах КрымаВ сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция
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отдых, детский отдых, городская среда, симферополь, общество, крым, новости крыма
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей

Детский парк Симферополя подготовил программу по случаю своего Дня рождения

20:10 17.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский парк Симферополь
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".

Детский парк Симферополя

По данным пресс-службы, в субботу, 18 мая, парке у дуба-великана устроят игровую программу для детей "В гостях у облачка". Начало в полдень.
Главные праздничные мероприятия намечены на воскресенье, 19 мая. В 10 часов утра гостей парка ждет встреча со сказочными героями на аллеях парка, маленьким гостям подарят воздушные шары. С 11 часов у сцены стартует акция "Что такое Детский парк" , в 12.30, у центрального входа - квест-игра для детей "В поисках волшебных сладостей", в 14.00 - игровая программа для детей "Счастье начинается с тебя". Завершат программу праздничных мероприятий в 15 часов акцией рисунков на асфальте "Поздравительная открытка".

Парк Гагарина

Симферопольский парк им. Гагарина также подготовил программы выходного дня для взрослых и детей. 18 мая в полдень в парке проведут детскую игровую программу "My Little Pony: радужная Дэш в поисках элемента дружбы". В 18 часов на парковой сцене выступит музыкальная группа "Кураж".
19 мая в 12 часов дня парк снова приглашает юных симферопольцев принять участие в игре "Диско Суперстар".
В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Как сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.
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