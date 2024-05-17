https://crimea.ria.ru/20240517/den-rozhdeniya-detskogo-parka-v-simferopole---programma-dlya-detey-1137369196.html

День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей

День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей - РИА Новости Крым, 17.05.2024

День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей

Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы". РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T20:10

2024-05-17T20:10

2024-05-17T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".Детский парк СимферополяПо данным пресс-службы, в субботу, 18 мая, парке у дуба-великана устроят игровую программу для детей "В гостях у облачка". Начало в полдень.Главные праздничные мероприятия намечены на воскресенье, 19 мая. В 10 часов утра гостей парка ждет встреча со сказочными героями на аллеях парка, маленьким гостям подарят воздушные шары. С 11 часов у сцены стартует акция "Что такое Детский парк" , в 12.30, у центрального входа - квест-игра для детей "В поисках волшебных сладостей", в 14.00 - игровая программа для детей "Счастье начинается с тебя". Завершат программу праздничных мероприятий в 15 часов акцией рисунков на асфальте "Поздравительная открытка".Парк ГагаринаСимферопольский парк им. Гагарина также подготовил программы выходного дня для взрослых и детей. 18 мая в полдень в парке проведут детскую игровую программу "My Little Pony: радужная Дэш в поисках элемента дружбы". В 18 часов на парковой сцене выступит музыкальная группа "Кураж".19 мая в 12 часов дня парк снова приглашает юных симферопольцев принять участие в игре "Диско Суперстар".В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Как сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередьНазваны даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах КрымаВ сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, детский отдых, городская среда, симферополь, общество, крым, новости крыма