https://crimea.ria.ru/20240517/den-rozhdeniya-detskogo-parka-v-simferopole---programma-dlya-detey-1137369196.html
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей - РИА Новости Крым, 17.05.2024
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей
Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы". РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T20:10
2024-05-17T20:10
2024-05-17T20:10
отдых
детский отдых
городская среда
симферополь
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/36/1118353685_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f614bcd05d2d48364d758524911dc638.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".Детский парк СимферополяПо данным пресс-службы, в субботу, 18 мая, парке у дуба-великана устроят игровую программу для детей "В гостях у облачка". Начало в полдень.Главные праздничные мероприятия намечены на воскресенье, 19 мая. В 10 часов утра гостей парка ждет встреча со сказочными героями на аллеях парка, маленьким гостям подарят воздушные шары. С 11 часов у сцены стартует акция "Что такое Детский парк" , в 12.30, у центрального входа - квест-игра для детей "В поисках волшебных сладостей", в 14.00 - игровая программа для детей "Счастье начинается с тебя". Завершат программу праздничных мероприятий в 15 часов акцией рисунков на асфальте "Поздравительная открытка".Парк ГагаринаСимферопольский парк им. Гагарина также подготовил программы выходного дня для взрослых и детей. 18 мая в полдень в парке проведут детскую игровую программу "My Little Pony: радужная Дэш в поисках элемента дружбы". В 18 часов на парковой сцене выступит музыкальная группа "Кураж".19 мая в 12 часов дня парк снова приглашает юных симферопольцев принять участие в игре "Диско Суперстар".В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Как сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередьНазваны даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах КрымаВ сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/36/1118353685_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e86634ec60ee9493c51cf7f3fe5060ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, детский отдых, городская среда, симферополь, общество, крым, новости крыма
День рождения Детского парка в Симферополе - программа для детей
Детский парк Симферополя подготовил программу по случаю своего Дня рождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Детский парк Симферополя в выходные дни отметит свой День рождения праздничной программой для детей, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".
Детский парк Симферополя
По данным пресс-службы, в субботу, 18 мая, парке у дуба-великана устроят игровую программу для детей "В гостях у облачка". Начало в полдень.
Главные праздничные мероприятия намечены на воскресенье, 19 мая. В 10 часов утра гостей парка ждет встреча со сказочными героями на аллеях парка, маленьким гостям подарят воздушные шары. С 11 часов у сцены стартует акция "Что такое Детский парк" , в 12.30, у центрального входа - квест-игра для детей "В поисках волшебных сладостей", в 14.00 - игровая программа для детей "Счастье начинается с тебя". Завершат программу праздничных мероприятий в 15 часов акцией рисунков на асфальте "Поздравительная открытка".
Парк Гагарина
Симферопольский парк им. Гагарина также подготовил программы выходного дня для взрослых и детей. 18 мая в полдень в парке проведут детскую игровую программу "My Little Pony: радужная Дэш в поисках элемента дружбы". В 18 часов на парковой сцене выступит музыкальная группа "Кураж".
19 мая в 12 часов дня парк снова приглашает юных симферопольцев принять участие в игре "Диско Суперстар".
В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада
. Как сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.
Читайте также на РИА Новости Крым: