https://crimea.ria.ru/20240322/v-skvere-treneva-v-simferopole-zavershilas-rekonstruktsiya-1135922400.html

В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция

В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция

Реконструкция сквера Тренева в центре Симферополя завершена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил градоначальник Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T13:14

2024-03-22T13:14

2024-03-22T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция сквера Тренева в центре Симферополя завершена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил градоначальник Михаил Афанасьев.Он отметил, что сейчас на объекте идут пусконаладочные работы на фонтанах, которые заработают вместе с остальными городскими фонтанами в начале мая."Наши исторические фонтаны были отреставрированы, и теперь они нас будут радовать еще больше. Традиционно запустим их на майские праздники, как и остальные фонтаны в нашем городе – с 1 по 9 мая", – сказал Афанасьев.При этом благоустройство парков и скверов в столице Крыма продолжается. В Екатерининском сквере подрядчик уже приступил к работам на фонтанах, добавил он.Также прорабатывается вопрос проектирования благоустройства парка имени Гагарина, отметил Афанасьев.Он также напомнил, что в рамках федеральный программы "Комфортная городская среда" симферопольцы в эти дни выбирают территорию, которую будут благоустраивать в крымской столице в 2025 году. Отдать голос до 30 апреля можно за парк Шевчеко, сквер Дыбенко и Детский парк.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоВ Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский садПросторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок

https://crimea.ria.ru/20231226/rekonstruktsiya-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-kogda-zavershat-raboty-1133807623.html

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симферополь, крым, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда, парк им. тренева в симферополе, общество, новости крыма