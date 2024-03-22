В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция
Реконструкция сквера Тренева в Симферополе завершена - мэр
13:14 22.03.2024 (обновлено: 13:52 22.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Реконструкция сквера Тренева в центре Симферополя завершена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил градоначальник Михаил Афанасьев.
"Все строительно-монтажные работы закончены. Произвели замену плиточного покрытия, обустроили газоны, новые детские площадки, установили новые малые архитектурные формы. Видеонаблюдение сделали и, соответственно, систему оповещения ЧС и ГО – поставили 16 громкоговорителей. Сделали автополив – очень сегодня экономная вещь для того, чтобы экономить ресурсы на содержание газонов, а их там 13 тысяч квадратных метров", – рассказала Афанасьев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сквер Тренёва в Симферополе
Он отметил, что сейчас на объекте идут пусконаладочные работы на фонтанах, которые заработают вместе с остальными городскими фонтанами в начале мая.
"Наши исторические фонтаны были отреставрированы, и теперь они нас будут радовать еще больше. Традиционно запустим их на майские праздники, как и остальные фонтаны в нашем городе – с 1 по 9 мая", – сказал Афанасьев.
При этом благоустройство парков и скверов в столице Крыма продолжается. В Екатерининском сквере подрядчик уже приступил к работам на фонтанах, добавил он.
"Проведем ремонт чаш и восстановим фонтаны, которые находятся непосредственно возле реки. Также будет восстановлено мощение, газоны, малые архитектурные формы, освещение, площадки. Работы завершим до конца года. Уверен, что все у нас получится точно так же, как со парком Тренева и сквером на бульваре Ленина", – пообещал глава города.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сквер Тренёва в Симферополе
Также прорабатывается вопрос проектирования благоустройства парка имени Гагарина, отметил Афанасьев.
"Каких-либо глобальных изменений он не претерпит. Мы восстановим дорожки, которые там есть уже, и сделаем новые там, где проложены народные тропы. Отдельно уделим внимание освещению, зеленым насаждениям – будет проведена работа по дополнительной посадке. И уйдем в выполнение строительно-монтажных работ, придем к реконструкции. У нас давно уже есть запрос на велодорожки, сегодня это крайне актуально", – сказал Афанасьев, сроки он не уточнил.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сквер Тренёва в Симферополе
Он также напомнил, что в рамках федеральный программы "Комфортная городская среда" симферопольцы в эти дни выбирают территорию, которую будут благоустраивать в крымской столице в 2025 году. Отдать голос до 30 апреля можно за парк Шевчеко, сквер Дыбенко и Детский парк.
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