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В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад
В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад
Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заявил глава... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T20:17
2024-02-28T20:41
симферополь
благоустройство
городская среда
михаил афанасьев
крым
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Кроме того, по его словам, будет проведена третья очередь благоустройства Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.Помимо общественных пространств, в столице Крыма в этом году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. В рамках муниципальных мероприятий отремонтируют междворовые проезды.Накануне заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова сообщила, что центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами. Планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноНа одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
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симферополь, благоустройство, городская среда, михаил афанасьев, крым, общество, новости
В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад

В Симферополе ждет обновление Гагаринский парк и Екатерининский сад

20:17 28.02.2024 (обновлено: 20:41 28.02.2024)
 
© РИА Новости КрымПарк им. Гагарина
Парк им. Гагарина - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"В крымской столице за десять лет обновили большое количество общественных территорий и променадных зон. В ближайшее время власти приступят к проектированию благоустройства главного парка Симферополя – им. Ю. Гагарина", - заявил мэр города.
Кроме того, по его словам, будет проведена третья очередь благоустройства Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.
"На финишную прямую вышли работы в парке Тренева. Завершить обновление места отдыха жителей и гостей города планируют в ближайшие дни", - уточнил Михаил Афанасьев.
Помимо общественных пространств, в столице Крыма в этом году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. В рамках муниципальных мероприятий отремонтируют междворовые проезды.
Накануне заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова сообщила, что центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами. Планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз.
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СимферопольБлагоустройствоГородская средаМихаил АфанасьевКрымОбществоНовости
 
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