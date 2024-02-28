https://crimea.ria.ru/20240228/v-simferopole-obnovyat-gagarinskiy-park-i-ekaterininskiy-sad-1135283328.html

В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад

В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад

Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заявил глава... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T20:17

2024-02-28T20:17

2024-02-28T20:41

симферополь

благоустройство

городская среда

михаил афанасьев

крым

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111279/35/1112793542_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_de1f890912835690d687483b952ba8aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. Об этом сообщил в ходе прямого эфира заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Кроме того, по его словам, будет проведена третья очередь благоустройства Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.Помимо общественных пространств, в столице Крыма в этом году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. В рамках муниципальных мероприятий отремонтируют междворовые проезды.Накануне заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова сообщила, что центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами. Планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноНа одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, благоустройство, городская среда, михаил афанасьев, крым, общество, новости