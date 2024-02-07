Рейтинг@Mail.ru
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240207/na-odnoy-iz-ulits-simferopolya-poyavitsya-polosa-dlya-obschestvennogo-transporta-1134767407.html
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 07.02.2024
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T21:17
2024-02-07T21:17
крым
симферополь
минтранс крыма
николай лукашенко
дороги крыма
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123315107_0:89:3067:1814_1920x0_80_0_0_30093eb3e3930f533a5cbc43ad688224.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать машины на крайней правой полосе там будет запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Он напомнил, что после ремонта дороги на бульваре Ленина там функционируют три полосы. Теперь крайнюю правую отведут под автобусы и троллейбусы. Это должно снизить загруженность дороги в утренние и вечерние часы."В утренние и вечерние "часы пик" в районе железнодорожного вокзала возникают заторы, некоторые автовладельцы оставляют личный транспорт на крайней правой полосе, что уменьшает пропускную способность бульвара и затрудняет движение", - отметил Лукашенко.Ремонт бульвара Ленина в Симферополе завершился в конце 2022 года. Там уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, а также благоустроили сквер. Сумма контракта составила 300 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в КрымуВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123315107_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dff4711ae5539888ab5c6c3af11bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, минтранс крыма, николай лукашенко, дороги крыма, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта

В Симферополе на бульваре Ленина выделят полосу для автобусов и троллейбусов - минтранс

21:17 07.02.2024
 
© РИА Новости КрымВодитель автобуса
Водитель автобуса - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать машины на крайней правой полосе там будет запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В перспективе рассматривается вопрос организации выделенной полосы по бульвару Ленина с обеих сторон. Сейчас совместно с администрацией города Симферополя мы эту работу проводим", – сказал руководитель ведомства.
Он напомнил, что после ремонта дороги на бульваре Ленина там функционируют три полосы. Теперь крайнюю правую отведут под автобусы и троллейбусы. Это должно снизить загруженность дороги в утренние и вечерние часы.
"В утренние и вечерние "часы пик" в районе железнодорожного вокзала возникают заторы, некоторые автовладельцы оставляют личный транспорт на крайней правой полосе, что уменьшает пропускную способность бульвара и затрудняет движение", - отметил Лукашенко.
Ремонт бульвара Ленина в Симферополе завершился в конце 2022 года. Там уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, а также благоустроили сквер. Сумма контракта составила 300 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму
В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
 
КрымСимферопольМинтранс КрымаНиколай ЛукашенкоДороги КрымаТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала