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На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 07.02.2024
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T21:17
2024-02-07T21:17
2024-02-07T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать машины на крайней правой полосе там будет запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Он напомнил, что после ремонта дороги на бульваре Ленина там функционируют три полосы. Теперь крайнюю правую отведут под автобусы и троллейбусы. Это должно снизить загруженность дороги в утренние и вечерние часы."В утренние и вечерние "часы пик" в районе железнодорожного вокзала возникают заторы, некоторые автовладельцы оставляют личный транспорт на крайней правой полосе, что уменьшает пропускную способность бульвара и затрудняет движение", - отметил Лукашенко.Ремонт бульвара Ленина в Симферополе завершился в конце 2022 года. Там уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, а также благоустроили сквер. Сумма контракта составила 300 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в КрымуВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, минтранс крыма, николай лукашенко, дороги крыма, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
В Симферополе на бульваре Ленина выделят полосу для автобусов и троллейбусов - минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать машины на крайней правой полосе там будет запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В перспективе рассматривается вопрос организации выделенной полосы по бульвару Ленина с обеих сторон. Сейчас совместно с администрацией города Симферополя мы эту работу проводим", – сказал руководитель ведомства.
Он напомнил, что после ремонта дороги на бульваре Ленина там функционируют три полосы. Теперь крайнюю правую отведут под автобусы и троллейбусы. Это должно снизить загруженность дороги в утренние и вечерние часы.
"В утренние и вечерние "часы пик" в районе железнодорожного вокзала возникают заторы, некоторые автовладельцы оставляют личный транспорт на крайней правой полосе, что уменьшает пропускную способность бульвара и затрудняет движение", - отметил Лукашенко.
Ремонт бульвара Ленина в Симферополе завершился в конце 2022 года. Там уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, а также благоустроили сквер. Сумма контракта составила 300 млн рублей.
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