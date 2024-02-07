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На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта

На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта - РИА Новости Крым, 07.02.2024

На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта

На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T21:17

2024-02-07T21:17

2024-02-07T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На недавно отремонтированном бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала Симферополя выделят полосу для движения общественного транспорта, парковать машины на крайней правой полосе там будет запрещено. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Он напомнил, что после ремонта дороги на бульваре Ленина там функционируют три полосы. Теперь крайнюю правую отведут под автобусы и троллейбусы. Это должно снизить загруженность дороги в утренние и вечерние часы."В утренние и вечерние "часы пик" в районе железнодорожного вокзала возникают заторы, некоторые автовладельцы оставляют личный транспорт на крайней правой полосе, что уменьшает пропускную способность бульвара и затрудняет движение", - отметил Лукашенко.Ремонт бульвара Ленина в Симферополе завершился в конце 2022 года. Там уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, а также благоустроили сквер. Сумма контракта составила 300 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в КрымуВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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