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В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T21:48
2024-02-29T21:48
симферополь
новости крыма
мбу "город"
городская среда
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха возле фонтана Савуполо. Об этом сообщает администрация Симферополя.Также, по информации учреждения, необходимо привести в должное санитарно-техническое состояние садово-парковую мебель как в этой зоне отдыха, так и во всех парках и скверах города.Накануне глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь "расцветет" к веснеРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно
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симферополь, новости крыма, мбу "город", городская среда, благоустройство
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло

В Симферополе благоустраивают зону отдыха у фонтана Савопуло

21:48 29.02.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе благоустраивают зону отдыха у фонтана Савопуло
В Симферополе благоустраивают зону отдыха у фонтана Савопуло
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха возле фонтана Савуполо. Об этом сообщает администрация Симферополя.

"Мы работаем над приведением в порядок зоны отдыха – уголок фонтана Савуполо. Начали очистку пруда, который там находится, от цветения и от ила. Также проводим ремонт скамеек, мостика. Уже отремонтировали ротонду", – уточняют в МБУ "Город".

Также, по информации учреждения, необходимо привести в должное санитарно-техническое состояние садово-парковую мебель как в этой зоне отдыха, так и во всех парках и скверах города.
Накануне глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.
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СимферопольНовости КрымаМБУ "Город"Городская средаБлагоустройство
 
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