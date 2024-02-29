https://crimea.ria.ru/20240229/v-simferopole-privodyat-v-poryadok-zonu-otdykha-u-fontana-savopulo-1135325124.html
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T21:48
2024-02-29T21:48
2024-02-29T21:48
симферополь
новости крыма
мбу "город"
городская среда
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135325232_295:0:2115:1024_1920x0_80_0_0_fdc616996f0cb71552100ee39c1829b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха возле фонтана Савуполо. Об этом сообщает администрация Симферополя.Также, по информации учреждения, необходимо привести в должное санитарно-техническое состояние садово-парковую мебель как в этой зоне отдыха, так и во всех парках и скверах города.Накануне глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь "расцветет" к веснеРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135325232_523:0:1888:1024_1920x0_80_0_0_c6a2b503e017b8d47b756fc1e18e838b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, мбу "город", городская среда, благоустройство
В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
В Симферополе благоустраивают зону отдыха у фонтана Савопуло