https://crimea.ria.ru/20240229/v-simferopole-privodyat-v-poryadok-zonu-otdykha-u-fontana-savopulo-1135325124.html

В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло

В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло

Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T21:48

2024-02-29T21:48

2024-02-29T21:48

симферополь

новости крыма

мбу "город"

городская среда

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Парки, скверы и мемориальные объекты крымской столицы готовят к веснне-летнему периоду. В частности, МБУ "Город" проводит работы по благоустройству зоны отдыха возле фонтана Савуполо. Об этом сообщает администрация Симферополя.Также, по информации учреждения, необходимо привести в должное санитарно-техническое состояние садово-парковую мебель как в этой зоне отдыха, так и во всех парках и скверах города.Накануне глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что Гагаринский парк в столице Крыма ждет обновление. Также продолжится благоустройство Екатерининского сада. В ближайшее время на его территории начнутся строительно-монтажные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь "расцветет" к веснеРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно

симферополь

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2024

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симферополь, новости крыма, мбу "город", городская среда, благоустройство