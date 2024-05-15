Рейтинг@Mail.ru
Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/nazvany-daty-poslednikh-zvonkov-i-itogovoy-attestatsii-v-shkolakh-kryma-1137294937.html
Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
Для школьников и гимназистов Крыма "последние звонки" пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T13:06
2024-05-15T13:43
школа
новости крыма
крым
учебный год
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681268_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f1ed0903c6df73431b80758fae3eee53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Для школьников и гимназистов Крыма "последние звонки" пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.Итоговая аттестация для выпускников 11 классовВо время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения экзамена. По информации ведомства, на итоговую аттестацию в этом году будут сдавать 9256 человек, в том числе 9123 выпускника текущего года. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников."15 мая пройдет всероссийское тренировочное мероприятие с участием обучающихся 11 классов по русскому языку, английскому языку (устная часть), информатике (в компьютерной форме), а также тестирование системы видеонаблюдения во всех пунктах. В данном мероприятии примут участие 2049 выпускников 11 классов", – добавили в ведомстве.Выпускные вечера для выпускников 11 классов пройдут 28 и 29 июня 2024 года.Итоговая аттестация для выпускников 9 классовОсновной период государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет с 21 мая по 2 июля 2024 года. На экзамен зарегистрировано 18 559 девятиклассников, в том числе 649 участников с ограниченными возможностями здоровья."Самыми массовыми экзаменами по выбору девятиклассников стали география – более 13 тысяч человек, биология – около 9 тысяч человек и обществознание – около 8 тысяч участников", – сообщили в ведомстве.Аттестация будет проходить в 154 пунктах проведения экзамена на базе образовательных учреждений и в 130 пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуВ каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзаменВ России отменяют "бакалавров"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681268_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1bb521be7794efae5145b183d1599ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
школа, новости крыма, крым, учебный год, образование в крыму и севастополе
Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма

Даты "последних звонков" и аттестации для выпускников 11 и 9 классов назвали в Крыму

13:06 15.05.2024 (обновлено: 13:43 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследний звонок
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Для школьников и гимназистов Крыма "последние звонки" пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.
"24 мая 2024 года в 539 общеобразовательных организациях Республики Крым пройдут торжественные линейки, посвященные празднику "Последний звонок", – сказано в сообщении.
Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.

Итоговая аттестация для выпускников 11 классов

Во время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения экзамена. По информации ведомства, на итоговую аттестацию в этом году будут сдавать 9256 человек, в том числе 9123 выпускника текущего года. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.
Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников.
"15 мая пройдет всероссийское тренировочное мероприятие с участием обучающихся 11 классов по русскому языку, английскому языку (устная часть), информатике (в компьютерной форме), а также тестирование системы видеонаблюдения во всех пунктах. В данном мероприятии примут участие 2049 выпускников 11 классов", – добавили в ведомстве.
Выпускные вечера для выпускников 11 классов пройдут 28 и 29 июня 2024 года.

Итоговая аттестация для выпускников 9 классов

Основной период государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет с 21 мая по 2 июля 2024 года. На экзамен зарегистрировано 18 559 девятиклассников, в том числе 649 участников с ограниченными возможностями здоровья.
"Самыми массовыми экзаменами по выбору девятиклассников стали география – более 13 тысяч человек, биология – около 9 тысяч человек и обществознание – около 8 тысяч участников", – сообщили в ведомстве.
Аттестация будет проходить в 154 пунктах проведения экзамена на базе образовательных учреждений и в 130 пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен
В России отменяют "бакалавров"
 
ШколаНовости КрымаКрымУчебный годОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
14:32Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
14:02Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
13:49Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
13:36Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
13:17Российские войска освободили Работино
13:17В Харьковской области освободили еще два населенных пункта
13:12Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне
13:06Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
12:44В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - даты
12:32Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы
12:13Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России
12:01Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
11:50В Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водитель
11:28Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
11:13Авиабомба Hammer: основные характеристики
11:02Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
10:49В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы
10:46Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
10:29Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Лента новостейМолния