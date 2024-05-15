https://crimea.ria.ru/20240515/nazvany-daty-poslednikh-zvonkov-i-itogovoy-attestatsii-v-shkolakh-kryma-1137294937.html

Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма

Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма

Для школьников и гимназистов Крыма "последние звонки" пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T13:06

2024-05-15T13:06

2024-05-15T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Для школьников и гимназистов Крыма "последние звонки" пройдут 24 мая, основная итоговая аттестация пройдет с 23 мая по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.Итоговая аттестация для выпускников 11 классовВо время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения экзамена. По информации ведомства, на итоговую аттестацию в этом году будут сдавать 9256 человек, в том числе 9123 выпускника текущего года. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников."15 мая пройдет всероссийское тренировочное мероприятие с участием обучающихся 11 классов по русскому языку, английскому языку (устная часть), информатике (в компьютерной форме), а также тестирование системы видеонаблюдения во всех пунктах. В данном мероприятии примут участие 2049 выпускников 11 классов", – добавили в ведомстве.Выпускные вечера для выпускников 11 классов пройдут 28 и 29 июня 2024 года.Итоговая аттестация для выпускников 9 классовОсновной период государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет с 21 мая по 2 июля 2024 года. На экзамен зарегистрировано 18 559 девятиклассников, в том числе 649 участников с ограниченными возможностями здоровья."Самыми массовыми экзаменами по выбору девятиклассников стали география – более 13 тысяч человек, биология – около 9 тысяч человек и обществознание – около 8 тысяч участников", – сообщили в ведомстве.Аттестация будет проходить в 154 пунктах проведения экзамена на базе образовательных учреждений и в 130 пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуВ каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзаменВ России отменяют "бакалавров"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, новости крыма, крым, учебный год, образование в крыму и севастополе