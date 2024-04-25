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В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен
В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен
В Крыму безопасность проведения выпускных экзаменов организована на высочайшем уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник управления по... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T06:04
2024-04-25T06:04
егэ
общество
образование в крыму и севастополе
образование в россии
министерство образования крыма
светлана беспалова
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму безопасность проведения выпускных экзаменов организована на высочайшем уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова.По словам Санталовой, для безопасного проведения экзаменов в республике создана межведомственная рабочая группа по соблюдению условий проведения ГИА и ЕГЭ, со всеми работниками проходят тренировки.Она подчеркнула, что такой порядок действует в Крыму уже на протяжении трех последних лет."На случай тревожного сигнала алгоритм тоже есть в каждом муниципальном образовании и в каждой школе, но пока таких случаев, слава Богу, у нас не было", - говорит спикер.В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова отметила, что, в случае непредвиденного прерывания экзамена более чем на 15 минут, экзамен по тому или иному предмету для детей все равно будет проведен, но в дополнительный день, для чего назначат новую дату.Как ранее сообщалось, основной период ЕГЭ для 11 классов в Крыму – с 23 мая по 5 июля. Он пройдет в 61 пункте на базе общеобразовательных организаций. Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в ГосдумеЕГЭ по одному предмету можно будет пересдатьОсобый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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егэ, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, министерство образования крыма, светлана беспалова, дети, новости крыма
В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен

ЕГЭ могут перенести в случае непредвиденного прерывания экзамена более чем на 15 минут

06:04 25.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкран компьютера преподавателя во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку
Экран компьютера преподавателя во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму безопасность проведения выпускных экзаменов организована на высочайшем уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова.
"Безопасность проведения экзаменов обеспечивается многими структурами. Это Росгвардия, МЧС, МВД. От "Крымэнерго" тоже зависит многое, потому что все экзамены у нас онлайн, и, если электроэнергии не будет более 15 минут, то экзамен будет аннулирован. Но такого допустить мы ни в коей мере не можем", - сказала она.
По словам Санталовой, для безопасного проведения экзаменов в республике создана межведомственная рабочая группа по соблюдению условий проведения ГИА и ЕГЭ, со всеми работниками проходят тренировки.
"У каждой структуры - свои обязанности, у всех есть четкое расписание экзаменов с указанием пунктов и времени проведения. Обязательно при проведении экзамена на территории пункта присутствуют работники Росгвардии и полиции. Накануне служебная собака обследует все помещения, все помещения опечатываются", - объяснила начальник управления.
Она подчеркнула, что такой порядок действует в Крыму уже на протяжении трех последних лет.
"На случай тревожного сигнала алгоритм тоже есть в каждом муниципальном образовании и в каждой школе, но пока таких случаев, слава Богу, у нас не было", - говорит спикер.
В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова отметила, что, в случае непредвиденного прерывания экзамена более чем на 15 минут, экзамен по тому или иному предмету для детей все равно будет проведен, но в дополнительный день, для чего назначат новую дату.
Как ранее сообщалось, основной период ЕГЭ для 11 классов в Крыму – с 23 мая по 5 июля. Он пройдет в 61 пункте на базе общеобразовательных организаций. Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций.
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ЕГЭОбществоОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииМинистерство образования КрымаСветлана БеспаловадетиНовости Крыма
 
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