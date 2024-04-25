https://crimea.ria.ru/20240425/v-kakom-sluchae-mogut-annulirovat-shkolnyy-vypusknoy-ekzamen-1136826141.html

В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен

В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен - РИА Новости Крым, 25.04.2024

В каком случае могут аннулировать школьный выпускной экзамен

В Крыму безопасность проведения выпускных экзаменов организована на высочайшем уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник управления по... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T06:04

2024-04-25T06:04

2024-04-25T06:04

егэ

общество

образование в крыму и севастополе

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министерство образования крыма

светлана беспалова

дети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму безопасность проведения выпускных экзаменов организована на высочайшем уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова.По словам Санталовой, для безопасного проведения экзаменов в республике создана межведомственная рабочая группа по соблюдению условий проведения ГИА и ЕГЭ, со всеми работниками проходят тренировки.Она подчеркнула, что такой порядок действует в Крыму уже на протяжении трех последних лет."На случай тревожного сигнала алгоритм тоже есть в каждом муниципальном образовании и в каждой школе, но пока таких случаев, слава Богу, у нас не было", - говорит спикер.В свою очередь заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова отметила, что, в случае непредвиденного прерывания экзамена более чем на 15 минут, экзамен по тому или иному предмету для детей все равно будет проведен, но в дополнительный день, для чего назначат новую дату.Как ранее сообщалось, основной период ЕГЭ для 11 классов в Крыму – с 23 мая по 5 июля. Он пройдет в 61 пункте на базе общеобразовательных организаций. Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в ГосдумеЕГЭ по одному предмету можно будет пересдатьОсобый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, министерство образования крыма, светлана беспалова, дети, новости крыма