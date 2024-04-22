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Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области

Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области

Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T10:12

2024-04-22T10:12

2024-04-22T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме промежуточной аттестации. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее такой порядок сдачи ЕГЭ был утвержден для вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов. В Курской области это касалось шести муниципалитетов."В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации", - уточнил Роман Старовойт.В список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме того, изменения коснутся образовательных организаций Белгородской и Брянской областей.В Госдуме ранее предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ. Российские парламентарии предлагают предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Кроме того, выпускники этого года получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – ПутинЗа классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуДать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, егэ, образование в россии, школа, роман старовойт, новости, безопасность, россия