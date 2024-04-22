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Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T10:12
2024-04-22T10:12
курская область
обстрелы курской области
егэ
образование в россии
школа
роман старовойт
новости
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме промежуточной аттестации. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее такой порядок сдачи ЕГЭ был утвержден для вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов. В Курской области это касалось шести муниципалитетов."В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации", - уточнил Роман Старовойт.В список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме того, изменения коснутся образовательных организаций Белгородской и Брянской областей.В Госдуме ранее предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ. Российские парламентарии предлагают предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Кроме того, выпускники этого года получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – ПутинЗа классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуДать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
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курская область, обстрелы курской области, егэ, образование в россии, школа, роман старовойт, новости, безопасность, россия
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области

В Курской области выпускники смогут сдавать ЕГЭ как промежуточную аттестацию

10:12 22.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме промежуточной аттестации. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Исходя из оперативной обстановки, правительство России вновь поддержало практику, при которой выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее такой порядок сдачи ЕГЭ был утвержден для вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов. В Курской области это касалось шести муниципалитетов.
"В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации", - уточнил Роман Старовойт.
В список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме того, изменения коснутся образовательных организаций Белгородской и Брянской областей.
В Госдуме ранее предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ. Российские парламентарии предлагают предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Кроме того, выпускники этого года получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
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Курская областьОбстрелы Курской областиЕГЭОбразование в РоссииШколаРоман СтаровойтНовостиБезопасностьРоссия
 
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