https://crimea.ria.ru/20240422/osobyy-rezhim-ege-dlya-vypusknikov-vveli-v-kurskoy-oblasti--1136744502.html
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T10:12
2024-04-22T10:12
2024-04-22T10:12
курская область
обстрелы курской области
егэ
образование в россии
школа
роман старовойт
новости
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0c3c26a639d4d946c18341f7a655cbfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме промежуточной аттестации. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее такой порядок сдачи ЕГЭ был утвержден для вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов. В Курской области это касалось шести муниципалитетов."В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации", - уточнил Роман Старовойт.В список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме того, изменения коснутся образовательных организаций Белгородской и Брянской областей.В Госдуме ранее предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ. Российские парламентарии предлагают предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Кроме того, выпускники этого года получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – ПутинЗа классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуДать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
курская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_a456f438753245038208cc9b714bf865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, обстрелы курской области, егэ, образование в россии, школа, роман старовойт, новости, безопасность, россия
Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
В Курской области выпускники смогут сдавать ЕГЭ как промежуточную аттестацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской области выпускники школ смогут сдать единый государственный экзамен в форме промежуточной аттестации. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Исходя из оперативной обстановки, правительство России вновь поддержало практику, при которой выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее такой порядок сдачи ЕГЭ был утвержден для вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов. В Курской области это касалось шести муниципалитетов.
"В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации", - уточнил Роман Старовойт.
В список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме того, изменения коснутся образовательных организаций Белгородской и Брянской областей.
В Госдуме ранее предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ
для всех регионов РФ. Российские парламентарии предлагают предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Кроме того, выпускники этого года получат возможность
пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
Читайте также на РИА Новости Крым: