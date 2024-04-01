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В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – Путин
В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – Путин - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – Путин
В России необходимо усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив время на выполнение домашних заданий и убрав лишние контрольные. Такое... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:04
2024-04-01T14:04
2024-04-01T14:21
владимир путин (политик)
образование в россии
новости
россия
послание федеральному собранию
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В России необходимо усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив время на выполнение домашних заданий и убрав лишние контрольные. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - говорится в документе.В частности, указано, что должно сократиться время на выполнение домашних учебных заданий и уменьшиться число контрольных. При этом необходимо, чтобы содержание основных общеобразовательных программ соответствовало информации в материалах, которые используются при проведении контрольных работ и государственной итоговой аттестации.Кроме того, в поручении обращается внимание на необходимость усиления межпредметных связей.В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин отметил, что механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в ГосдумеВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
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владимир путин (политик), образование в россии, новости, россия, послание федеральному собранию, общество
В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – Путин
Учебный процесс в школах изменят и сократят количество домашних заданий и контрольных
14:04 01.04.2024 (обновлено: 14:21 01.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В России необходимо усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив время на выполнение домашних заданий и убрав лишние контрольные. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - говорится в документе.
В частности, указано, что должно сократиться время на выполнение домашних учебных заданий и уменьшиться число контрольных. При этом необходимо, чтобы содержание основных общеобразовательных программ соответствовало информации в материалах, которые используются при проведении контрольных работ и государственной итоговой аттестации.
Кроме того, в поручении обращается внимание на необходимость усиления межпредметных связей.
В послании Федеральному собранию
29 февраля президент России Владимир Путин отметил, что механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать
, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии.
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