https://crimea.ria.ru/20240319/otmenit-obyazatelnuyu-sdachu-ege-predlagayut-v-gosdume-1135594367.html

Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме

Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме

Российские парламентарии предлагают отметить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Эту... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T07:10

2024-03-19T07:10

2024-03-19T08:35

егэ

радио "спутник в крыму"

мнения

школа

образование в россии

высшее образование

ярослав нилов

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Альтернатива ЕГЭ в виде классических экзаменов должна быть у выпускников – депутат Нилов Альтернатива ЕГЭ в виде классических экзаменов должна быть у выпускников – депутат Нилов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Российские парламентарии предлагают отметить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Эту инициативу в эфире радио "Спутник в Крыму" прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.Законопроект, предлагающий отменить обязательную сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы и дать право выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, внесен в Госудму 11 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил доработать механизм ЕГЭ и по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Новая инициатива"Мы считаем, что правильнее было бы предоставить альтернативу на выбор выпускника – либо ЕГЭ, либо классическая система, которая была заложена еще в советское время. И в любой аудитории, как только я говорю, что ЕГЭ надо упразднить, заменить его классической формой оценки знаний, сразу зал взрывается аплодисментами", – говорит Нилов.По его мнению, к очевидным плюсам ЕГЭ можно причислить возможность выпускников, набравших высокие балы, без проблем поступить в престижный вуз. Однако у этой системы есть существенный минус: она не позволяет оценить глубину знаний выпускника, в отличие от традиционных экзаменов, которые сдавали выпускники советских школ.Решение президента"Президент принял востребованное и ожидаемое решение – дать право пересдавать ЕГЭ. Порой человек допускает ошибку, находясь в определенном морально-психологическом состоянии, хотя отлично знает предмет. Поэтому такое решение можно только приветствовать – мы видим, как система совершенствуется", – продолжает глава думского комитета.При этом он негативно оценивает заявление Рособрнадзора о том, что при пересдаче баллы за первый экзамен аннулируют, даже если они окажутся выше.В этой связи он подчеркивает, что исполнение решения будет контролироваться депутатами Госдумы так, чтобы задумка не оказалась испорчена. Что касается инициативы об отмене обязательной сдачи ЕГЭ, депутат призывает подключаться к вопросу специалистов в сфере образования, родителей и выпускников, поскольку без четкой позиции общественности новый законопроект продвигать будет сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознанияАбитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса

https://crimea.ria.ru/20231118/ege-2024-kogda-sdavat-i-chto-mozhno-pronesti-na-ekzamen-1132870962.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, мнения, школа, образование в россии, высшее образование, ярослав нилов