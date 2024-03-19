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Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме
Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме
Российские парламентарии предлагают отметить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Эту... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T07:10
2024-03-19T08:35
егэ
радио "спутник в крыму"
мнения
школа
образование в россии
высшее образование
ярослав нилов
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Альтернатива ЕГЭ в виде классических экзаменов должна быть у выпускников – депутат Нилов
Альтернатива ЕГЭ в виде классических экзаменов должна быть у выпускников – депутат Нилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Российские парламентарии предлагают отметить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Эту инициативу в эфире радио "Спутник в Крыму" прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.Законопроект, предлагающий отменить обязательную сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы и дать право выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, внесен в Госудму 11 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил доработать механизм ЕГЭ и по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.Новая инициатива"Мы считаем, что правильнее было бы предоставить альтернативу на выбор выпускника – либо ЕГЭ, либо классическая система, которая была заложена еще в советское время. И в любой аудитории, как только я говорю, что ЕГЭ надо упразднить, заменить его классической формой оценки знаний, сразу зал взрывается аплодисментами", – говорит Нилов.По его мнению, к очевидным плюсам ЕГЭ можно причислить возможность выпускников, набравших высокие балы, без проблем поступить в престижный вуз. Однако у этой системы есть существенный минус: она не позволяет оценить глубину знаний выпускника, в отличие от традиционных экзаменов, которые сдавали выпускники советских школ.Решение президента"Президент принял востребованное и ожидаемое решение – дать право пересдавать ЕГЭ. Порой человек допускает ошибку, находясь в определенном морально-психологическом состоянии, хотя отлично знает предмет. Поэтому такое решение можно только приветствовать – мы видим, как система совершенствуется", – продолжает глава думского комитета.При этом он негативно оценивает заявление Рособрнадзора о том, что при пересдаче баллы за первый экзамен аннулируют, даже если они окажутся выше.В этой связи он подчеркивает, что исполнение решения будет контролироваться депутатами Госдумы так, чтобы задумка не оказалась испорчена. Что касается инициативы об отмене обязательной сдачи ЕГЭ, депутат призывает подключаться к вопросу специалистов в сфере образования, родителей и выпускников, поскольку без четкой позиции общественности новый законопроект продвигать будет сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознанияАбитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса
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егэ, мнения, школа, образование в россии, высшее образование, ярослав нилов
Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме

Альтернатива ЕГЭ в виде классических экзаменов должна быть у выпускников – депутат Нилов

07:10 19.03.2024 (обновлено: 08:35 19.03.2024)
 
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Учебники для ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Российские парламентарии предлагают отметить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов. Эту инициативу в эфире радио "Спутник в Крыму" прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.
Альтернатива ЕГЭ в виде классических экзаменов должна быть у выпускников – депутат Нилов
07:10
Законопроект, предлагающий отменить обязательную сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы и дать право выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, внесен в Госудму 11 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил доработать механизм ЕГЭ и по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

Новая инициатива

"Мы считаем, что правильнее было бы предоставить альтернативу на выбор выпускника – либо ЕГЭ, либо классическая система, которая была заложена еще в советское время. И в любой аудитории, как только я говорю, что ЕГЭ надо упразднить, заменить его классической формой оценки знаний, сразу зал взрывается аплодисментами", – говорит Нилов.
По его мнению, к очевидным плюсам ЕГЭ можно причислить возможность выпускников, набравших высокие балы, без проблем поступить в престижный вуз. Однако у этой системы есть существенный минус: она не позволяет оценить глубину знаний выпускника, в отличие от традиционных экзаменов, которые сдавали выпускники советских школ.

"ЕГЭ – это та форма, которая не позволяет глубоко оценивать знания, ученика просто "натаскивают" на правильный ответ. Многие студенты говорят, что приходилось несколько лет ходить к репетиторам, – а это нагрузка на бюджет семьи. К тому же, есть вопросы, которых вообще нет в школьной программе. Приходили ко мне студенты из разных регионов с отличным баллом по ЕГЭ, но в слове "молоко" две ошибки делали", – констатирует парламентарий.

Решение президента

"Президент принял востребованное и ожидаемое решение – дать право пересдавать ЕГЭ. Порой человек допускает ошибку, находясь в определенном морально-психологическом состоянии, хотя отлично знает предмет. Поэтому такое решение можно только приветствовать – мы видим, как система совершенствуется", – продолжает глава думского комитета.
При этом он негативно оценивает заявление Рособрнадзора о том, что при пересдаче баллы за первый экзамен аннулируют, даже если они окажутся выше.

"Нельзя хорошую идею трактовать так, чтобы она ухудшала положение. Тогда просто будут бояться пересдать. По логике должен быть лучший результат", – убежден Нилов.

В этой связи он подчеркивает, что исполнение решения будет контролироваться депутатами Госдумы так, чтобы задумка не оказалась испорчена. Что касается инициативы об отмене обязательной сдачи ЕГЭ, депутат призывает подключаться к вопросу специалистов в сфере образования, родителей и выпускников, поскольку без четкой позиции общественности новый законопроект продвигать будет сложно.
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