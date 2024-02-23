https://crimea.ria.ru/20240223/oge-adaptiruyut-pod-obnovlennye-uroki-istorii-i-obschestvoznaniya-1135169051.html

ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости Крым, 23.02.2024

ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T08:42

2024-02-23T08:42

2024-02-23T08:42

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министерство просвещения россии

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого."Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуШкольникам запретят пользоваться мобильными телефонами на урокахЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

https://crimea.ria.ru/20231225/globalnykh-izmeneniy-ege-v-blizhayshie-gody-ne-budet-1133773792.html

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образование в россии, история, министерство просвещения россии, новости, общество