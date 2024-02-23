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ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания - РИА Новости Крым, 23.02.2024
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T08:42
2024-02-23T08:42
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого."Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуШкольникам запретят пользоваться мобильными телефонами на урокахЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
образование в россии, история, министерство просвещения россии, новости, общество
ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

Минпросвещения РФ: ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

08:42 23.02.2024
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников в Краснодарском крае
Дистанционное обучение школьников в Краснодарском крае
© Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания в школах, обновления не усложнят сдачу экзамена для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов, отведенных на изучение истории в школах, с 340 до 476 часов за счет обновления обществознания - количество часов на изучение этого предмета предлагается сократить со 136 до 34, изучать его будут с девятого класса, а не с шестого.
"Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс за счет интегрирования содержания учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в учебный курс "История нашего края", - говорится в сообщении.
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