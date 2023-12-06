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Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках
Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках
Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T12:57
2023-12-06T13:29
школа
государственная дума рф
вячеслав володин
новости
образование в россии
закон и право
смартфон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В среду депутаты приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Нововведения касаются использования телефонов и расширяют перечень обязательных для изучения уроков.Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда.Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах РоссииРоссийским школьникам запретят телефоны на урокахПросто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах
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РИА Новости Крым
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школа, государственная дума рф, вячеслав володин, новости, образование в россии, закон и право, смартфон
Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

Госдума приняла закон о запрете использования смартфонов в школах

12:57 06.12.2023 (обновлено: 13:29 06.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРебенок с мобильным телефоном
Ребенок с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В среду депутаты приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Нововведения касаются использования телефонов и расширяют перечень обязательных для изучения уроков.

"Приняты изменения в закон "Об образовании". Запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос – родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей", – написал он в своем Telegram-канале.

Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда.

"Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо", – отметил Володин.

Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет.
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ШколаГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинНовостиОбразование в РоссииЗакон и правоСмартфон
 
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