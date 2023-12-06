Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках
Госдума приняла закон о запрете использования смартфонов в школах
12:57 06.12.2023 (обновлено: 13:29 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В среду депутаты приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Нововведения касаются использования телефонов и расширяют перечень обязательных для изучения уроков.
"Приняты изменения в закон "Об образовании". Запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос – родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей", – написал он в своем Telegram-канале.
Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда.
"Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо", – отметил Володин.
Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет.
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