https://crimea.ria.ru/20231206/shkolnikam-zapretyat-polzovatsya-mobilnymi-telefonami-na-urokakh-1133340577.html

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках

Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T12:57

2023-12-06T12:57

2023-12-06T13:29

школа

государственная дума рф

вячеслав володин

новости

образование в россии

закон и право

смартфон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/61/1116956115_0:307:2908:1942_1920x0_80_0_0_64def6c4e51dfa34641cc78dd202df2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах за исключением экстренных случаев. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В среду депутаты приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций. Нововведения касаются использования телефонов и расширяют перечень обязательных для изучения уроков.Также принято решение вернуть в школы обязательные уроки труда.Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ограничения использования мобильных телефонов в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах РоссииРоссийским школьникам запретят телефоны на урокахПросто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, государственная дума рф, вячеслав володин, новости, образование в россии, закон и право, смартфон