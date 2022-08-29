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Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах
Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах
". РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T07:46
2022-08-29T07:46
образование в крыму и севастополе
общество
образование в россии
подготовка к новому учебному году в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Большинство родителей школьников и дошкольников недовольны работой так называемых родительских чатов. Таких 83%, гласят данные исследования "Лаборатории Касперского", сообщают "Известия".Опрос был проведен компанией Online Interviewer в мае–июне 2022 года среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опросили 2008 человек.Мам и пап больше всего раздражает, когда другие участники чата выясняют отношения при всех (40%). На втором месте - когда другие родители не следят за историей сообщений и начинают переспрашивать или рассказывать одно и то же, высказывают мнение в неподходящий момент (36%).В Следкоме предложили новый порядок регистрации в соцсетях&gt;&gt;31% родителей не нравятся переписки на посторонние темы, столько же недовольны, когда пишут ночью, поздно вечером или рано утром. Также треть опрошенных говорят, что им сложно понять других родителей из-за большого количества ошибок или опечаток.В ходе исследования также выяснилось, что у большинства детей (52%) есть аналогичный чат с одноклассниками. Часто родители и учителя о "секретных" чатах школьников не знают.
https://crimea.ria.ru/20220828/menshe-da-luchshe-skolko-dolzhen-vesit-portfel-shkolnika-1124292754.html
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образование в крыму и севастополе, общество, образование в россии, подготовка к новому учебному году в крыму
Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах

83% родителей недовольны общением в школьных чатах

07:46 29.08.2022
 
© Depositphotos Ryanking999Грустная девушка с мобильным телефоном
Грустная девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos Ryanking999
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Большинство родителей школьников и дошкольников недовольны работой так называемых родительских чатов. Таких 83%, гласят данные исследования "Лаборатории Касперского", сообщают "Известия".
Опрос был проведен компанией Online Interviewer в мае–июне 2022 года среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опросили 2008 человек.
Мам и пап больше всего раздражает, когда другие участники чата выясняют отношения при всех (40%). На втором месте - когда другие родители не следят за историей сообщений и начинают переспрашивать или рассказывать одно и то же, высказывают мнение в неподходящий момент (36%).
В Следкоме предложили новый порядок регистрации в соцсетях>>
31% родителей не нравятся переписки на посторонние темы, столько же недовольны, когда пишут ночью, поздно вечером или рано утром. Также треть опрошенных говорят, что им сложно понять других родителей из-за большого количества ошибок или опечаток.
В ходе исследования также выяснилось, что у большинства детей (52%) есть аналогичный чат с одноклассниками. Часто родители и учителя о "секретных" чатах школьников не знают.
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