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ЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

ЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен - РИА Новости Крым, 18.11.2023

ЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили приказ об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T12:02

2023-11-18T12:02

2023-11-18T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили приказ об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету в 2024 году. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В сдаче экзаменов по образовательным программам основного общего образования выделяют три периода: досрочный, основной и дополнительный.Досрочная сдача начнется с 22 марта. В этот день будут проводиться экзамены по географии и литературе. 26 марта – сдают русский язык, 29 мара – математику. Завершатся досрочные экзамены 12 апреля экзаменом по химии.Основная сдача экзаменов начнется с географии, литературы и химии 23 мая. 28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 31 мая по математике. Экзамены по иностранным языкам 18 июня завершат основной период.Дополнительный период стартует 4 сентября с экзамена по русскому языку. 9 сентября запланирован экзамен по математике. Также во все периоды предусмотрены резервные дни.Начинаться все экзамены будут в 10.00 по местному времени. Продолжительность государственных выпускных экзаменов по математике и русскому языку составит 3 часа 55 минут, по биологии, литературе и обществознанию - 3 часа, по информатике, истории, физике, химии, географии – 2 часа. Меньше всего отводится времени на экзамен по иностранному языку – 1 час 30 минут.Также в документе прописано, что допустимо использовать во время экзаменов. При сдаче экзамена по информатике разрешена компьютерная техника, но она не должна иметь доступ к интернету. При сдаче экзамена по литературе можно использовать полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики. На экзамен по математике можно принести с собой линейку для построения чертежей и рисунков, непрограммируемый калькулятор, справочные материалы с основными формулами курса математики образовательной программы основного общего образования.Орфографический и толковый словари будут в помощь на экзамене по русскому языку.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЗолото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭВ Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, россия, образование в крыму и севастополе, образование в россии, минпросвещения рф, общество, новости