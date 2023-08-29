https://crimea.ria.ru/20230829/v-minprosvescheniya-razyasnili-situatsiyu-s-izmeneniyami-v-ege-po-literature-1131031430.html

В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе

В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе

Из Единого государственного экзамена исключили произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и некоторых других классиков, поскольку тестовые задания должны быть... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T21:29

2023-08-29T21:29

2023-08-29T21:29

минпросвещения рф

егэ

образование в россии

общество

новости

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122892698_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_21230d9ba8f17faf5858b0cede3ea425.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из Единого государственного экзамена исключили произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и некоторых других классиков, поскольку тестовые задания должны быть приведены в соответствие с новыми федеральными образовательными стандартами. Такие разъяснения дали в Федеральном институте педагогических измерений после публикации проекта материалов ЕГЭ."Когда меняется нормативная база, это диктует необходимость внести соответствующие изменения в контрольно-измерительные материалы. ЕГЭ и ОГЭ – это не автономная процедура и не волюнтаристское решение. Мы живем в системе, и в этой системе ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний и умений на конце обучения в основной и в средней школе", - сказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в программе "Образовательная среда", опубликованной на официальной странице Минпросвещения.Ранее на сайте ФИПИ были опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Беспокойство учителей вызвали тестовые задания по литературе, в которых они не нашли фамилий русских классиков: Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Державина, Фонвизина.Как объяснили в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации, в 2022 году был принят новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), согласно которому творчество перечисленных авторов изучается до девятого класса и контролируется в ходе ОГЭ.Как сообщили представители ведомства, в старшей школе углубленно изучаются произведения второй половины ХIХ – начала ХХI века. Это произведения таких авторов, как А.Н. Островский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин. В новом стандарте образования существенно расширен список советской литературы, особенно это касается творчества писателей и поэтов, творивших во время Великой Отечественной войны.В Минпросвещения утверждают, что ЕГЭ 2024 года по литературе включает задания, предполагающие обращение к творчеству Пушкина, Грибоедова, Гоголя и остальных писателей. Кроме того, для допуска к экзамену учащиеся пишут итоговое сочинение по темам, среди которых есть и произведения русской классической литературы.Директор ФИПИ Оксана Решетникова подчеркнула, что опубликованные материалы – это пока лишь проект, который находится на стадии общественного обсуждения. Представители науки и учителя могут отправлять свои предложения по изменению тестов на электронный адрес института. Все обращения перед публикацией окончательной редакции документа обещают рассмотреть на ученом совете.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяЧему посвятили новый дневник севастопольского школьника

https://crimea.ria.ru/20230828/umberto-eko-vmesto-pushkina-iz-ege-isklyuchili-zoloto-russkoy-literatury-1131001857.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, егэ, образование в россии, общество, новости, школа