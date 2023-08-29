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В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе - РИА Новости Крым, 29.08.2023
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе
Из Единого государственного экзамена исключили произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и некоторых других классиков, поскольку тестовые задания должны быть... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T21:29
2023-08-29T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из Единого государственного экзамена исключили произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и некоторых других классиков, поскольку тестовые задания должны быть приведены в соответствие с новыми федеральными образовательными стандартами. Такие разъяснения дали в Федеральном институте педагогических измерений после публикации проекта материалов ЕГЭ."Когда меняется нормативная база, это диктует необходимость внести соответствующие изменения в контрольно-измерительные материалы. ЕГЭ и ОГЭ – это не автономная процедура и не волюнтаристское решение. Мы живем в системе, и в этой системе ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний и умений на конце обучения в основной и в средней школе", - сказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в программе "Образовательная среда", опубликованной на официальной странице Минпросвещения.Ранее на сайте ФИПИ были опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Беспокойство учителей вызвали тестовые задания по литературе, в которых они не нашли фамилий русских классиков: Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Державина, Фонвизина.Как объяснили в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации, в 2022 году был принят новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), согласно которому творчество перечисленных авторов изучается до девятого класса и контролируется в ходе ОГЭ.Как сообщили представители ведомства, в старшей школе углубленно изучаются произведения второй половины ХIХ – начала ХХI века. Это произведения таких авторов, как А.Н. Островский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин. В новом стандарте образования существенно расширен список советской литературы, особенно это касается творчества писателей и поэтов, творивших во время Великой Отечественной войны.В Минпросвещения утверждают, что ЕГЭ 2024 года по литературе включает задания, предполагающие обращение к творчеству Пушкина, Грибоедова, Гоголя и остальных писателей. Кроме того, для допуска к экзамену учащиеся пишут итоговое сочинение по темам, среди которых есть и произведения русской классической литературы.Директор ФИПИ Оксана Решетникова подчеркнула, что опубликованные материалы – это пока лишь проект, который находится на стадии общественного обсуждения. Представители науки и учителя могут отправлять свои предложения по изменению тестов на электронный адрес института. Все обращения перед публикацией окончательной редакции документа обещают рассмотреть на ученом совете.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяЧему посвятили новый дневник севастопольского школьника
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минпросвещения рф, егэ, образование в россии, общество, новости, школа
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературе

Изменения в ЕГЭ по литературе связаны с обновлением программ: Пушкина никто не отменял

21:29 29.08.2023
 
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Тренировочный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из Единого государственного экзамена исключили произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и некоторых других классиков, поскольку тестовые задания должны быть приведены в соответствие с новыми федеральными образовательными стандартами. Такие разъяснения дали в Федеральном институте педагогических измерений после публикации проекта материалов ЕГЭ.
"Когда меняется нормативная база, это диктует необходимость внести соответствующие изменения в контрольно-измерительные материалы. ЕГЭ и ОГЭ – это не автономная процедура и не волюнтаристское решение. Мы живем в системе, и в этой системе ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний и умений на конце обучения в основной и в средней школе", - сказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в программе "Образовательная среда", опубликованной на официальной странице Минпросвещения.
Ранее на сайте ФИПИ были опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Беспокойство учителей вызвали тестовые задания по литературе, в которых они не нашли фамилий русских классиков: Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Державина, Фонвизина.
Как объяснили в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации, в 2022 году был принят новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), согласно которому творчество перечисленных авторов изучается до девятого класса и контролируется в ходе ОГЭ.
"В основной школе учтены все этапы российского историко-литературного процесса – от фольклора до новейшей современной литературы, а основной акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других выдающихся писателей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщили представители ведомства, в старшей школе углубленно изучаются произведения второй половины ХIХ – начала ХХI века. Это произведения таких авторов, как А.Н. Островский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин. В новом стандарте образования существенно расширен список советской литературы, особенно это касается творчества писателей и поэтов, творивших во время Великой Отечественной войны.
В Минпросвещения утверждают, что ЕГЭ 2024 года по литературе включает задания, предполагающие обращение к творчеству Пушкина, Грибоедова, Гоголя и остальных писателей. Кроме того, для допуска к экзамену учащиеся пишут итоговое сочинение по темам, среди которых есть и произведения русской классической литературы.
Директор ФИПИ Оксана Решетникова подчеркнула, что опубликованные материалы – это пока лишь проект, который находится на стадии общественного обсуждения. Представители науки и учителя могут отправлять свои предложения по изменению тестов на электронный адрес института. Все обращения перед публикацией окончательной редакции документа обещают рассмотреть на ученом совете.
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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