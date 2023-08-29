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Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критике

Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критике - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критике

Критика учебника истории для старшеклассников с разделом об СВО с претензиями о "лишней информации для детей" выходит за грань абсурда. Книга предназначена для... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T09:48

2023-08-29T09:48

2023-08-29T10:11

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Гаспарян: критика учебника истории с разделом об СВО – за гранью абсурда Гаспарян: критика учебника истории с разделом об СВО – за гранью абсурда audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Критика учебника истории для старшеклассников с разделом об СВО с претензиями о "лишней информации для детей" выходит за грань абсурда. Книга предназначена для подростков, которым доведется защищать ценности своей страны, и они должны понимать "суть вещей". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, писатель и журналист Армен Гаспарян.Ранее сообщалось, что в Крым поступили новые учебники истории для 10-11 классов с разделом о специальной военной операции. В книгу, в частности, включена информация о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в состав России и хронологии проведения СВО. С 1 сентября во всех старших классах российских школ по нему начинают преподавать. Раздел об СВО написан советником президента РФ Владимиром Мединским.По словам Гаспаряна, который является автором раздела "Новейшая история России с 1999 по 2014 гг.", это "современный учебник, отвечающий тем вызовам, которые стоят перед страной"."Учебник необходимый, потому что людям нужно объяснять то, что происходило", – отметил Гаспарян. По его мнению, критика учебника, в которой претензии сводятся к тому, что "не надо ничего объяснять детям", – за гранью абсурда, поскольку все это "прежде всего, надо подросткам, чтобы они понимали суть вещей".Он подчеркнул, что ситуация, характерная для 90-х, когда государство не могло ни на что влиять в обществе, не могла продолжаться вечно, а это именно то, чего хочет эта критикующая "публика".При этом критиканов, по его мнению, можно разделить на две группы. К первой относятся те, кто не принял участия в разработке учебника и теперь обижен. Ко второй – те, для которых ненавистны традиционные ценности российского общества в любом их проявлении, будь то история, литература, топонимика или что-то еще: "все, что бы ты не сделал здесь, по определению вызовет взрыв ненависти", отметил Гаспарян.Он подчеркнул, что авторы учебника не ставили цели устанавливать врагов России и разжигать ненависть к тем или иным народам из-за политики государств в отношении РФ. Но, безусловно, здесь есть информация, целые разделы, о разного рода реакции международного сообщества, в частности западных стран, на события, связанные с внешней и внутренней политикой РФ с момента развала Советского Союза."Ну, а как иначе? Ведь у всех этих событий были предпосылки. Десятилетиями все длилось. Крымская весна 2014 года, она же тоже не сама по себе получилась – ей что-то предшествовало. Как минимум, два "майдана". Надо же описать, почему так получилось. Да, таких разделов давно не было. Но, что поделаешь, время нынче такое, и приходится ему соответствовать", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики

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