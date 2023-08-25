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В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики
В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики
В школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T07:04
2023-08-25T07:04
2023-08-25T09:34
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
школа
татьяна сухина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.По ее словам, в крымской столице есть школы, которые не испытывают дефицита в педагогах. Однако в целом проблема актуальна.При этом она подчеркнула: никто не останется без учителя, но в условиях нехватки кадров на педагогов ляжет большая нагрузка.Проблему пытаются решить различными путями. В управлении образования надеются, что ситуацию изменит приток специалистов из новых регионов РФ."Крымский индустриальный педагогический университет выпускает, и мы забираем всех с удовольствием… Руководители работают с центром занятости, даем объявления. Плюс прибывают люди с новых территорий России, получают паспорта российские, их дипломы абсолютно подходят для работы в Российской Федерации, и они тоже устраиваются на работу", – рассказала Сухина.Что касается учеников, приехавших в Крым из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то на конец учебного 2022-23 года в школах Симферополя таких ребят обучалось около 800, и в новом ожидается примерно столько же, добавила она.По предварительным данным, в школы крымской столицы в этом учебном году пойдут более 50 тысяч учеников. Из них первоклашек чуть больше 5 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС
https://crimea.ria.ru/20230606/skolko-deneg-v-krymu-poluchayut-molodye-uchitelya-1129218055.html
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образование в крыму и севастополе, школа, татьяна сухина, общество, новости крыма, симферополь
В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики
В Симферополе не хватает учителей русского, математики и начальных классов – власти
07:04 25.08.2023 (обновлено: 09:34 25.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
В школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.
По ее словам, в крымской столице есть школы, которые не испытывают дефицита в педагогах. Однако в целом проблема актуальна.
"К сожалению, на сегодняшний день мы еще испытываем потребность в педагогах, в первую очередь, учителях начальных классов, и в педагогах математики и русского языка есть большая потребность", – сказала Сухина.
При этом она подчеркнула: никто не останется без учителя, но в условиях нехватки кадров на педагогов ляжет большая нагрузка.
Проблему пытаются решить различными путями. В управлении образования надеются, что ситуацию изменит приток специалистов из новых регионов РФ.
"Крымский индустриальный педагогический университет выпускает, и мы забираем всех с удовольствием… Руководители работают с центром занятости, даем объявления. Плюс прибывают люди с новых территорий России, получают паспорта российские, их дипломы абсолютно подходят для работы в Российской Федерации, и они тоже устраиваются на работу", – рассказала Сухина.
Что касается учеников, приехавших в Крым из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то на конец учебного 2022-23 года в школах Симферополя таких ребят обучалось около 800, и в новом ожидается примерно столько же, добавила она.
По предварительным данным, в школы крымской столицы в этом учебном году пойдут более 50 тысяч учеников. Из них первоклашек чуть больше 5 тысяч.
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