https://crimea.ria.ru/20230825/v-shkolakh-simferopolya-ne-khvataet-uchiteley-russkogo-yazyka-i-matematiki-1130900489.html

В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики

В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики - РИА Новости Крым, 25.08.2023

В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики

В школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T07:04

2023-08-25T07:04

2023-08-25T09:34

радио "спутник в крыму"

образование в крыму и севастополе

школа

татьяна сухина

общество

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.По ее словам, в крымской столице есть школы, которые не испытывают дефицита в педагогах. Однако в целом проблема актуальна.При этом она подчеркнула: никто не останется без учителя, но в условиях нехватки кадров на педагогов ляжет большая нагрузка.Проблему пытаются решить различными путями. В управлении образования надеются, что ситуацию изменит приток специалистов из новых регионов РФ."Крымский индустриальный педагогический университет выпускает, и мы забираем всех с удовольствием… Руководители работают с центром занятости, даем объявления. Плюс прибывают люди с новых территорий России, получают паспорта российские, их дипломы абсолютно подходят для работы в Российской Федерации, и они тоже устраиваются на работу", – рассказала Сухина.Что касается учеников, приехавших в Крым из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то на конец учебного 2022-23 года в школах Симферополя таких ребят обучалось около 800, и в новом ожидается примерно столько же, добавила она.По предварительным данным, в школы крымской столицы в этом учебном году пойдут более 50 тысяч учеников. Из них первоклашек чуть больше 5 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС

https://crimea.ria.ru/20230606/skolko-deneg-v-krymu-poluchayut-molodye-uchitelya-1129218055.html

симферополь

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образование в крыму и севастополе, школа, татьяна сухина, общество, новости крыма, симферополь