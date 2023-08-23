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Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС
Во всех российских школах 29 и 30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T16:32
2023-08-23T16:33
образование в крыму и севастополе
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Во всех российских школах 29 и 30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили в среду в пресс-службе Минпросвещения России.Как уточнили в профильном министерстве, мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах.Ранее Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке. Возвращение таких занятий считают оправданным сегодня и в школах, и в профтехучилищах в течение двух последних лет обучения. Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассников обучат основам управления беспилотникамиВ российских школах появится новый предметРоссийским школьникам запретят телефоны на уроках
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, безопасность, минпросвещения рф, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС

Минпросвещения РФ: в школах страны впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

16:32 23.08.2023 (обновлено: 16:33 23.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Во всех российских школах 29 и 30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили в среду в пресс-службе Минпросвещения России.

"29–30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в профильном министерстве, мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах.
Ранее Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке. Возвращение таких занятий считают оправданным сегодня и в школах, и в профтехучилищах в течение двух последних лет обучения.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииБезопасностьМинпросвещения РФНовостиОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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