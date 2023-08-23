https://crimea.ria.ru/20230823/vo-vsekh-shkolakh-rossii-proydut-ucheniya-na-sluchay-chs-1130896621.html
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС
Во всех российских школах 29 и 30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T16:32
2023-08-23T16:32
2023-08-23T16:33
образование в крыму и севастополе
образование в россии
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Во всех российских школах 29 и 30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили в среду в пресс-службе Минпросвещения России.Как уточнили в профильном министерстве, мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах.Ранее Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке. Возвращение таких занятий считают оправданным сегодня и в школах, и в профтехучилищах в течение двух последних лет обучения. Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассников обучат основам управления беспилотникамиВ российских школах появится новый предметРоссийским школьникам запретят телефоны на уроках
https://crimea.ria.ru/20230505/zaschita-ot-teraktov-i-diversiy-v-krymu-predlozhili-sposob-1128539712.html
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РИА Новости Крым
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, безопасность, минпросвещения рф, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Во всех школах России пройдут учения на случай ЧС
Минпросвещения РФ: в школах страны впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС
16:32 23.08.2023 (обновлено: 16:33 23.08.2023)