https://crimea.ria.ru/20230629/v-rossiyskikh-shkolakh-poyavitsya-novyy-predmet-1129709308.html

В российских школах появится новый предмет

В российских школах появится новый предмет - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В российских школах появится новый предмет

В российских школах вместо ОБЖ (основа безопасности жизнедеятельности) появится предмет "Основа безопасности и защита Родины", сообщила в четверг замдиректора... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T14:59

2023-06-29T14:59

2023-06-29T14:59

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В российских школах вместо ОБЖ (основа безопасности жизнедеятельности) появится предмет "Основа безопасности и защита Родины", сообщила в четверг замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева.По ее словам, предмет введут в школьную программу с 1 сентября 2024 год, на уроки будут приходить военные. Сейчас Минпросвещения разрабатывает новый учебник для основной и средней школы. Параллельно подготовлена программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов.Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года в программу уроков истории в десятом и одиннадцатом классах включат часы по изучению причин начала специальной военной операции на Украине, а в учебники истории добавят карты с новыми регионами России и портреты героев специальной военной операции, изображения памятников. Читайте также на РИА Новости Крым:Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в РоссииХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнение

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минпросвещения рф, общество, образование в россии, дети, новости