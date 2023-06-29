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В российских школах появится новый предмет - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В российских школах появится новый предмет
В российских школах появится новый предмет - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В российских школах появится новый предмет
В российских школах вместо ОБЖ (основа безопасности жизнедеятельности) появится предмет "Основа безопасности и защита Родины", сообщила в четверг замдиректора... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T14:59
2023-06-29T14:59
россия
минпросвещения рф
общество
образование в россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В российских школах вместо ОБЖ (основа безопасности жизнедеятельности) появится предмет "Основа безопасности и защита Родины", сообщила в четверг замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева.По ее словам, предмет введут в школьную программу с 1 сентября 2024 год, на уроки будут приходить военные. Сейчас Минпросвещения разрабатывает новый учебник для основной и средней школы. Параллельно подготовлена программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов.Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года в программу уроков истории в десятом и одиннадцатом классах включат часы по изучению причин начала специальной военной операции на Украине, а в учебники истории добавят карты с новыми регионами России и портреты героев специальной военной операции, изображения памятников. Читайте также на РИА Новости Крым:Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в РоссииХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, минпросвещения рф, общество, образование в россии, дети, новости
В российских школах появится новый предмет

В России с 2024 года старшеклассники будут изучать Основы безопасности и защиты Родины

14:59 29.06.2023
 
© РИА Новости . Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанкКадеты перед уроком в школе
Кадеты перед уроком в школе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Valeriy Melnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В российских школах вместо ОБЖ (основа безопасности жизнедеятельности) появится предмет "Основа безопасности и защита Родины", сообщила в четверг замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева.
"У нас появляется новый учебный предмет "Основа безопасности и защита Родины"… На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС", - цитирует Тимофееву РИА Новости.
По ее словам, предмет введут в школьную программу с 1 сентября 2024 год, на уроки будут приходить военные. Сейчас Минпросвещения разрабатывает новый учебник для основной и средней школы. Параллельно подготовлена программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года в программу уроков истории в десятом и одиннадцатом классах включат часы по изучению причин начала специальной военной операции на Украине, а в учебники истории добавят карты с новыми регионами России и портреты героев специальной военной операции, изображения памятников.
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