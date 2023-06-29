https://crimea.ria.ru/20230629/starsheklassnikov-obuchat-osnovam-upravleniya-bespilotnikami-1129720833.html
Старшеклассников обучат основам управления беспилотниками
Старшеклассников обучат основам управления беспилотниками - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Старшеклассников обучат основам управления беспилотниками
Учащихся старших классов российских школ будут обучать тактической медицине и управлению беспилотниками в рамках внеурочного курса начальной военной подготовки... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T21:12
2023-06-29T21:12
2023-06-29T20:11
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Учащихся старших классов российских школ будут обучать тактической медицине и управлению беспилотниками в рамках внеурочного курса начальной военной подготовки на уровне военнослужащего мотострелковых войск. Об этом рассказал в четверг подполковник, эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России Михаил Бородин на круглом столе комитета по просвещению "ОБЖ. НВП. Реализация федеральной основной образовательной программы". "Минобороны России совместно с коллегами из Минпросвещения была разработана программа курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка", дополняющая и расширяющая знания, получаемые в рамках школьных занятий... Программа одобрена и рекомендована к использованию в образовательных организациях с сентября текущего года", - цитирует Бородин.По его словам, курс ориентирован на старшеклассников и рассчитан на пять дней, занятия будут проводить по нескольким модулям. Кроме тактической и огневой подготовки, впервые вводятся занятия по основам технической подготовки и связи, где обучающих познакомят с техникой Вооруженных сил и с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой связи.Еще одним новым предметом станет инженерная подготовка. "Очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции", - отметил Бородин. Также курс включит занятия по радиационной, химической и биологической защите и военно-медицинской подготовке, в частности, это военная тактическая медицина, то есть те навыки, которые нужны военнослужащим во время боевых действий.Ранее в четверг замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что в российских школах вместо ОБЖ появится предмет "Основа безопасности и защита Родины". Параллельно подготовлена программа для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в РоссииОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова
https://crimea.ria.ru/20230628/kabmin-rf-utverdil-strategiyu-razvitiya-bespilotnoy-aviatsii-do-2030-goda-1129689772.html
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россия, государственная дума рф, общество, дети, образование в россии, новости
Старшеклассников обучат основам управления беспилотниками
Старшеклассников научат тактической медицине и основам управления беспилотниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Учащихся старших классов российских школ будут обучать тактической медицине и управлению беспилотниками в рамках внеурочного курса начальной военной подготовки на уровне военнослужащего мотострелковых войск. Об этом рассказал в четверг подполковник, эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России Михаил Бородин на круглом столе комитета по просвещению "ОБЖ. НВП. Реализация федеральной основной образовательной программы".
"Минобороны России совместно с коллегами из Минпросвещения была разработана программа курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка", дополняющая и расширяющая знания, получаемые в рамках школьных занятий... Программа одобрена и рекомендована к использованию в образовательных организациях с сентября текущего года", - цитирует Бородин.
По его словам, курс ориентирован на старшеклассников и рассчитан на пять дней, занятия будут проводить по нескольким модулям. Кроме тактической и огневой подготовки, впервые вводятся занятия по основам технической подготовки и связи, где обучающих познакомят с техникой Вооруженных сил и с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой связи.
Еще одним новым предметом станет инженерная подготовка. "Очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции", - отметил Бородин.
Также курс включит занятия по радиационной, химической и биологической защите и военно-медицинской подготовке, в частности, это военная тактическая медицина, то есть те навыки, которые нужны военнослужащим во время боевых действий.
"Это позволит в короткие сроки овладеть начальными навыками, необходимыми для скорейшей адаптации при поступлении на военную службу, а также в высшие учебные заведения Минобороны России и других силовых ведомств", - пояснил подполковник.
Ранее в четверг замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что в российских школах вместо ОБЖ появится предмет "Основа безопасности и защита Родины". Параллельно подготовлена программа для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов.
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