https://crimea.ria.ru/20230828/chemu-posvyatili-novyy-dnevnik-sevastopolskogo-shkolnika-1131003440.html

Чему посвятили новый дневник севастопольского школьника

Чему посвятили новый дневник севастопольского школьника - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Чему посвятили новый дневник севастопольского школьника

Севастопольская ТЭС и Бельбекский водозабор как символы борьбы с украинской энергетической и водной блокадой, восьмой участок федеральной трассы "Таврида" и... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T20:35

2023-08-28T20:35

2023-08-28T20:19

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольская ТЭС и Бельбекский водозабор как символы борьбы с украинской энергетической и водной блокадой, восьмой участок федеральной трассы "Таврида" и другие знаковые достижения, которыми город может гордиться спустя 10 лет после Крымской весны, станут главной темой "дневника севастопольского школьника. В этом году его издадут тиражом более чем 55 тысяч. Об этом РИА Новости Крым сообщила соавтор проекта, сенатор РФ Екатерина Алтабаева.Дневник севастопольского школьника на учебный год 2023-2024 приурочен к 10-летию Крымской весны, которое отметят в феврале. При этом основная тема – это именно "итоги развития Севастополя за годы, которые прошли с момента его возвращения в состав России", сказала Алтабаева.На страницах дневника ребята узнают об энергетической и водной блокаде Севастополя и Крыма со стороны Украины и строительстве грандиозных и знаковых объектов, подытоживших независимость от произвола киевского режима – Севастопольской ТЭС и водозабора на реке Бельбек.Есть здесь и об истории грандиозной стройки 7-й и 8-й этапа трассы "Тавриды" на въезде в Севастополь, и о возведении новых, самых разных объектов в самом городе, в том числе образовательных."Даже строительство школ и детских садов, и капитальный ремонт учреждений – это совершенно беспрецедентные вещи, потому что долгие годы в украинский период у нас вообще ничего делалось, а последние школы строились вообще в советское время. Тогда как теперь у нас практически каждый год вводятся новые объекты", – отметила Алтабаева."Есть и учреждения, которые всегда были, но сегодня развиваются по-новому, и несмотря на санкции участвуют в международных программах. Это Институт биологии южных морей и Гидрофиз – один из крупнейших океанологических центр по изучению гидрофизики моря и мирового океана в России. Это наш СевГУ, в котором сегодня обучаются более 13 тысяч студентов. Все это – достижения, которые, может быть, не все и не всегда фиксируют, но нужно, чтобы ребята знали о них и помнили", – добавила сенатор.Алтабаева подчеркнула, что огромную помощь проекту в нынешнем году оказал губернатор, который провел непростую работу и изыскал на издание тиража внебюджетные средства, что сегодня "практически невозможно".В этом году дневников будет более 55 тысяч, их традиционно получат все ученики школ, с 1 по 11 классы.28 августа и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос в ходе аппаратного совещания правительств сообщил, что в нынешнем учебном году за парты в школах Севастополя сядут 53 594 ученика. Из них первоклашек – 6 105. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона

https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-uchastnikov-svo-priglashayut-uchitsya-i-prepodavat-v-shkolakh-1130888587.html

севастополь

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, екатерина алтабаева, крымская весна, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма