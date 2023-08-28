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Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России
Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России
Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T17:36
2023-08-28T17:36
2023-08-28T17:36
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал на отсутствие в первом варианте книги эпохального события для Крыма и всей страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, писатель и журналист Армен Гаспарян.По его словам, при подготовке учебника, он отвечал за раздел, повествующий о событиях новейшей истории России с 1999 по 2014 годы. По решению ответственных за выпуск лиц, завершить его в первой версии книги, появившейся в 2021 году, ему предложили на теме воссоединения Крыма с Россией. Но в итоге это не понравилось президенту.Во втором варианте учебника Крымскому мосту посвящен раздел. Более того – он вынесен на обложку книги для 11 класса, что сам Гаспарян считает очень правильным."Крымский мост стал символом. Естественно, это событие эпохальное. И то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет, потому что это гордость не только Крыма, а всей России. Конечно, он там должен быть", – сказал Гаспарян.Он отметил, что у некоторых критиков среди релокантов этот факт вызвал "очередную боль и печаль". "Ну если у них изжога – пусть пьют соду, это единственное, что я могу посоветовать", – заключил писатель.25 августа в пресс-службе правительства Крыма сообщили, что в республику поступили новые учебники истории для старших классов с разделом о специальной военной операции. В книгу, в частности, включена информация о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в состав России и хронологии проведения СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Соединяя берега: Крымскому мосту 5 летПоколение защитников: кем вырастут наши дети – мнениеВеликолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста
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крымский мост, армен гаспарян, мнения, владимир путин (политик), образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, крым, история
Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России
Гаспарян: Крымский мост появился в новом учебнике истории благодаря президенту
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым
. Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал на отсутствие в первом варианте книги эпохального события для Крыма и всей страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, писатель и журналист Армен Гаспарян.
По его словам, при подготовке учебника, он отвечал за раздел, повествующий о событиях новейшей истории России с 1999 по 2014 годы. По решению ответственных за выпуск лиц, завершить его в первой версии книги, появившейся в 2021 году, ему предложили на теме воссоединения Крыма с Россией. Но в итоге это не понравилось президенту.
"Теперь уже можно об этом рассказать… Учебник вышел, а потом президент спросил: "Там есть Крымский мост? – "Нет, мы завершили на возвращении Крыма". И президент говорит: "Ну, это очень странно. По памяти разве много вы таких эпизодов родной истории за 100 лет можете назвать?" – поделился воспоминаниями о работе над проектом соавтор издания.
Во втором варианте учебника Крымскому мосту посвящен раздел. Более того – он вынесен на обложку книги для 11 класса, что сам Гаспарян считает очень правильным.
"Крымский мост стал символом. Естественно, это событие эпохальное. И то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет, потому что это гордость не только Крыма, а всей России. Конечно, он там должен быть", – сказал Гаспарян.
Он отметил, что у некоторых критиков среди релокантов этот факт вызвал "очередную боль и печаль". "Ну если у них изжога – пусть пьют соду, это единственное, что я могу посоветовать", – заключил писатель.
25 августа в пресс-службе правительства Крыма сообщили, что в республику поступили новые учебники истории для старших классов с разделом о специальной военной операции
. В книгу, в частности, включена информация о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в состав России и хронологии проведения СВО.
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