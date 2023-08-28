https://crimea.ria.ru/20230828/putin-vnes-krymskiy-most-v-novye-uchebniki-po-istorii-rossii-1131000316.html

Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России

Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России

Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T17:36

2023-08-28T17:36

2023-08-28T17:36

радио "спутник в крыму"

крымский мост

армен гаспарян

мнения

владимир путин (политик)

образование в крыму и севастополе

образование в россии

новости

крым

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124872680_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7de6bc695419527b7b03327190a6808f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал на отсутствие в первом варианте книги эпохального события для Крыма и всей страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, писатель и журналист Армен Гаспарян.По его словам, при подготовке учебника, он отвечал за раздел, повествующий о событиях новейшей истории России с 1999 по 2014 годы. По решению ответственных за выпуск лиц, завершить его в первой версии книги, появившейся в 2021 году, ему предложили на теме воссоединения Крыма с Россией. Но в итоге это не понравилось президенту.Во втором варианте учебника Крымскому мосту посвящен раздел. Более того – он вынесен на обложку книги для 11 класса, что сам Гаспарян считает очень правильным."Крымский мост стал символом. Естественно, это событие эпохальное. И то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет, потому что это гордость не только Крыма, а всей России. Конечно, он там должен быть", – сказал Гаспарян.Он отметил, что у некоторых критиков среди релокантов этот факт вызвал "очередную боль и печаль". "Ну если у них изжога – пусть пьют соду, это единственное, что я могу посоветовать", – заключил писатель.25 августа в пресс-службе правительства Крыма сообщили, что в республику поступили новые учебники истории для старших классов с разделом о специальной военной операции. В книгу, в частности, включена информация о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в состав России и хронологии проведения СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Соединяя берега: Крымскому мосту 5 летПоколение защитников: кем вырастут наши дети – мнениеВеликолепная пятерка: первый юбилей Крымского моста

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, армен гаспарян, мнения, владимир путин (политик), образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, крым, история