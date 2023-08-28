https://crimea.ria.ru/20230828/umberto-eko-vmesto-pushkina-iz-ege-isklyuchili-zoloto-russkoy-literatury-1131001857.html
Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы
Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы
ФГБУН "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Комплекс заданий РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T19:06
2023-08-28T19:06
2023-08-28T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. ФГБУН "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Комплекс заданий по литературе вызвал волну критики со стороны учителей и преподавателей, поскольку из них исключили ключевые произведения русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других.В ФИПИ это объясняют тем, что все эти произведения – "Евгений Онегин", "Герой нашего времени", "Мертвые души" и так далее – изучают в средней школе. А в ЕГЭ включена лишь литература для одиннадцатого класса – именно поэтому в список вошли задания по творчеству Умберто Эко и Томаса Стернса Элиота."Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX в., где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков; в 10-11 классах - литература второй половины XIX - начала XXI века", - объяснили в пресс-службе Рособрнадзора, в структуру которого входит ФИПИ.Реакция филологов"Это не шутка и не чья-то досадная ошибка. Увы", - с таких слов начинается пост в популярной соцсети известного филолога, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Николая Карпова. Эта публикация стала вирусной буквально за несколько часов, ее процитировали несколько ведущих федеральных СМИ."Вчера контора под названием ФИПИ (входит в Рособрнадзор) взяла и легким движением руки исключила из программы для подготовки к вступительному экзамену по литературе (ЕГЭ)… готовьтесь… - Пушкина, Лермонтова и Гоголя, - пишет доцент Карпов. - Нет ни "Евгения Онегина", ни "Героя нашего времени", ни "Мертвых душ". А также нет Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина и "Слова о полку Игореве". То есть вся русская литература до середины 19 века "снесена под ноль". Ее больше нет и знать ее не полагается", - написал доцент Карпов.По словам преподавателя известного питерского вуза, список для чтения необходимых для сдачи ЕГЭ произведений сокращен в несколько раз. При этом абитуриентам предлагается изучать творчество таких прекрасных западных писателей, как Умберто Эко и Томас Стернс Элиот. Но изучение русской литературы для подготовки к ЕГЭ отныне начинается с Тургенева, Гончарова и Островского.Изучать литературу второй половины XIX века вне контекста предыдущей истории – это все равно, что зубрить алгебру, не зная таблицы умножения. У человеческой памяти есть прекрасное защитное свойство – забывать информацию, которая не используется. Именно поэтому, если человек поступает в вуз на гуманитарную специальность, ему нужно актуализировать все знания по литературе в комплексе. Проще говоря – нужно вспомнить все, почти как в известном голливудском фильме.Чем бы ни объяснялась такая реформа ЕГЭ по литературе, ситуацию эту необходимо срочно "отыгрывать обратно", считает Владимир Орехов. Иначе урон для филологического образования будет просто огромным.Пушкин – наше все?Нововведение, предложенное ФИПИ, мягко говоря, поражает своей бессмысленностью, удивляется доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Ирина Александрова. Авторы тестов для ЕГЭ, вероятно, ставили перед собой задачу разгрузить учащихся, но этой цели они не достигли."Если выпускник школы давно ориентирован на поступление в вуз гуманитарного или творческого профиля, то он, как правило, к моменту проведения ЕГЭ по литературе уже имеет опыт сдачи ОГЭ по этому предмету, а следовательно, уже освоил примерно 60% необходимого материала. Он нуждается лишь в повторении, что не представляет большой сложности для ученика. Если же после 9 класса этот экзамен не сдавался, то все исключенные писатели и произведения фактически прошли мимо", - сетует профессор Александрова.Преподаватель отмечает явное отсутствие логики при составлении заданий. На странице 15-й опубликованного "Кодификатора" представлены вопросы о том, что такое классицизм, романтизм, сентиментализм – основные течения в литературе и искусстве XVII – XIX веков. Но чтобы ответить на них, человек должен ориентироваться в литературном процессе того времени. То есть, как минимум, знать творчество основных представителей всех этих направлений, которые при этом из списка заданий исключены.Ирина Александрова задает риторический вопрос: если методисты так уж хотят упростить жизнь учеников, почему не сделать этого за счет математики или химии? По этим предметам не внесено никаких изменений. "В опалу попала почему-то одна из самых идеологически ориентированных дисциплин – литература", - обижается филолог. Кроме того, авторы тестовых заданий не учли психологические особенности восприятия подростков – а это тоже очень важно.Все еще можно исправитьПока этот комплекс заданий, из которого исключен Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Фонвизин и Державин, – лишь проект. На официальном сайте ФИПИ приглашают к обсуждению предложенных материалов, свои вопросы и предложения разработчикам можно отправлять до 30 сентября. По мнению ученых, методисты Рособрнадзора должны учесть, что именно литература формирует отношение человека к базовым культурным ценностям своего народа – учит любить Родину, свой народ и свою семью. Это особенно важно сейчас, когда мы вынуждены защищать свою культуру и свой образ жизни.Поэтому филологи надеются, что по итогам публичных дебатов вариант ЕГЭ, который они расценивают почти как идеологическую диверсию, будет переработан либо отменен.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийДело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административкуВ Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
https://crimea.ria.ru/20230122/v-rossii-izmenitsya-shkolnaya-programma-po-literature-1126516922.html
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
егэ, литература, александр пушкин, образование в россии, новости, мнения, николай карпов, владимир орехов, ирина александрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. ФГБУН "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Комплекс заданий по литературе
вызвал волну критики со стороны учителей и преподавателей, поскольку из них исключили ключевые произведения русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других.
В ФИПИ это объясняют тем, что все эти произведения – "Евгений Онегин", "Герой нашего времени", "Мертвые души" и так далее – изучают в средней школе. А в ЕГЭ включена лишь литература для одиннадцатого класса – именно поэтому в список вошли задания по творчеству Умберто Эко и Томаса Стернса Элиота.
"Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX в., где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков; в 10-11 классах - литература второй половины XIX - начала XXI века", - объяснили в пресс-службе Рособрнадзора, в структуру которого входит ФИПИ.
Реакция филологов
"Это не шутка и не чья-то досадная ошибка. Увы", - с таких слов начинается пост в популярной соцсети известного филолога, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Николая Карпова. Эта публикация стала вирусной буквально за несколько часов, ее процитировали несколько ведущих федеральных СМИ.
"Вчера контора под названием ФИПИ (входит в Рособрнадзор) взяла и легким движением руки исключила из программы для подготовки к вступительному экзамену по литературе (ЕГЭ)… готовьтесь… - Пушкина, Лермонтова и Гоголя, - пишет доцент Карпов. - Нет ни "Евгения Онегина", ни "Героя нашего времени", ни "Мертвых душ". А также нет Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина и "Слова о полку Игореве". То есть вся русская литература до середины 19 века "снесена под ноль". Ее больше нет и знать ее не полагается", - написал доцент Карпов.
По словам преподавателя известного питерского вуза, список для чтения необходимых для сдачи ЕГЭ произведений сокращен в несколько раз. При этом абитуриентам предлагается изучать творчество таких прекрасных западных писателей, как Умберто Эко и Томас Стернс Элиот. Но изучение русской литературы для подготовки к ЕГЭ отныне начинается с Тургенева, Гончарова и Островского.
Изучать литературу второй половины XIX века вне контекста предыдущей истории – это все равно, что зубрить алгебру, не зная таблицы умножения. У человеческой памяти есть прекрасное защитное свойство – забывать информацию, которая не используется. Именно поэтому, если человек поступает в вуз на гуманитарную специальность, ему нужно актуализировать все знания по литературе в комплексе. Проще говоря – нужно вспомнить все, почти как в известном голливудском фильме.
"Если мы не знаем русскую литературу начиная с Державина, Ломоносова, Фонвизина, если мы плохо знаем золотой век русской литературы, то мы никогда не поймем то, что происходило в этой литературе в конце XIX века, в XX веке. Потому что литература – это беспрерывная традиция. И для того, чтобы понять русскую литературу, школьник, абитуриент или студент должен понимать ее истоки", - говорит крымский ученый, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Владимир Орехов.
Чем бы ни объяснялась такая реформа ЕГЭ по литературе, ситуацию эту необходимо срочно "отыгрывать обратно", считает Владимир Орехов. Иначе урон для филологического образования будет просто огромным.
Пушкин – наше все?
Нововведение, предложенное ФИПИ, мягко говоря, поражает своей бессмысленностью, удивляется доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Ирина Александрова. Авторы тестов для ЕГЭ, вероятно, ставили перед собой задачу разгрузить учащихся, но этой цели они не достигли.
"Если выпускник школы давно ориентирован на поступление в вуз гуманитарного или творческого профиля, то он, как правило, к моменту проведения ЕГЭ по литературе уже имеет опыт сдачи ОГЭ по этому предмету, а следовательно, уже освоил примерно 60% необходимого материала. Он нуждается лишь в повторении, что не представляет большой сложности для ученика. Если же после 9 класса этот экзамен не сдавался, то все исключенные писатели и произведения фактически прошли мимо", - сетует профессор Александрова.
Преподаватель отмечает явное отсутствие логики при составлении заданий. На странице 15-й опубликованного "Кодификатора"
представлены вопросы о том, что такое классицизм, романтизм, сентиментализм – основные течения в литературе и искусстве XVII – XIX веков. Но чтобы ответить на них, человек должен ориентироваться в литературном процессе того времени. То есть, как минимум, знать творчество основных представителей всех этих направлений, которые при этом из списка заданий исключены.
Ирина Александрова задает риторический вопрос: если методисты так уж хотят упростить жизнь учеников, почему не сделать этого за счет математики или химии? По этим предметам не внесено никаких изменений. "В опалу попала почему-то одна из самых идеологически ориентированных дисциплин – литература", - обижается филолог. Кроме того, авторы тестовых заданий не учли психологические особенности восприятия подростков – а это тоже очень важно.
"Вынесение творчества писателей XVIII – первой половины XIX века на ЕГЭ дает возможность посмотреть на них глазами 17-18-летнего человека, более взрослого по сравнению с учеником 9 класса. Увидеть те проблемы, идеи и смысловые связи, которые в силу возраста закономерно ускользали от внимания, а значит – лучше понять литературу и культуру последующих веков. Любой возрастной психолог скажет вам, что два года в развитии подростка – это целая эпоха в формировании его личности, предполагающая переосмысление многих ценностей, углубление представлений о мире и человеке, поиски самоидентификации".
Все еще можно исправить
Пока этот комплекс заданий, из которого исключен Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Фонвизин и Державин, – лишь проект. На официальном сайте ФИПИ приглашают к обсуждению предложенных материалов, свои вопросы и предложения разработчикам можно отправлять до 30 сентября. По мнению ученых, методисты Рособрнадзора должны учесть, что именно литература формирует отношение человека к базовым культурным ценностям своего народа – учит любить Родину, свой народ и свою семью. Это особенно важно сейчас, когда мы вынуждены защищать свою культуру и свой образ жизни.
Поэтому филологи надеются, что по итогам публичных дебатов вариант ЕГЭ, который они расценивают почти как идеологическую диверсию, будет переработан либо отменен.
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