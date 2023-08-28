https://crimea.ria.ru/20230828/umberto-eko-vmesto-pushkina-iz-ege-isklyuchili-zoloto-russkoy-literatury-1131001857.html

Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы

Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы

ФГБУН "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Комплекс заданий РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T19:06

2023-08-28T19:06

2023-08-28T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. ФГБУН "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года. Комплекс заданий по литературе вызвал волну критики со стороны учителей и преподавателей, поскольку из них исключили ключевые произведения русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других.В ФИПИ это объясняют тем, что все эти произведения – "Евгений Онегин", "Герой нашего времени", "Мертвые души" и так далее – изучают в средней школе. А в ЕГЭ включена лишь литература для одиннадцатого класса – именно поэтому в список вошли задания по творчеству Умберто Эко и Томаса Стернса Элиота."Федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX в., где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков; в 10-11 классах - литература второй половины XIX - начала XXI века", - объяснили в пресс-службе Рособрнадзора, в структуру которого входит ФИПИ.Реакция филологов"Это не шутка и не чья-то досадная ошибка. Увы", - с таких слов начинается пост в популярной соцсети известного филолога, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Николая Карпова. Эта публикация стала вирусной буквально за несколько часов, ее процитировали несколько ведущих федеральных СМИ."Вчера контора под названием ФИПИ (входит в Рособрнадзор) взяла и легким движением руки исключила из программы для подготовки к вступительному экзамену по литературе (ЕГЭ)… готовьтесь… - Пушкина, Лермонтова и Гоголя, - пишет доцент Карпов. - Нет ни "Евгения Онегина", ни "Героя нашего времени", ни "Мертвых душ". А также нет Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина и "Слова о полку Игореве". То есть вся русская литература до середины 19 века "снесена под ноль". Ее больше нет и знать ее не полагается", - написал доцент Карпов.По словам преподавателя известного питерского вуза, список для чтения необходимых для сдачи ЕГЭ произведений сокращен в несколько раз. При этом абитуриентам предлагается изучать творчество таких прекрасных западных писателей, как Умберто Эко и Томас Стернс Элиот. Но изучение русской литературы для подготовки к ЕГЭ отныне начинается с Тургенева, Гончарова и Островского.Изучать литературу второй половины XIX века вне контекста предыдущей истории – это все равно, что зубрить алгебру, не зная таблицы умножения. У человеческой памяти есть прекрасное защитное свойство – забывать информацию, которая не используется. Именно поэтому, если человек поступает в вуз на гуманитарную специальность, ему нужно актуализировать все знания по литературе в комплексе. Проще говоря – нужно вспомнить все, почти как в известном голливудском фильме.Чем бы ни объяснялась такая реформа ЕГЭ по литературе, ситуацию эту необходимо срочно "отыгрывать обратно", считает Владимир Орехов. Иначе урон для филологического образования будет просто огромным.Пушкин – наше все?Нововведение, предложенное ФИПИ, мягко говоря, поражает своей бессмысленностью, удивляется доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Ирина Александрова. Авторы тестов для ЕГЭ, вероятно, ставили перед собой задачу разгрузить учащихся, но этой цели они не достигли."Если выпускник школы давно ориентирован на поступление в вуз гуманитарного или творческого профиля, то он, как правило, к моменту проведения ЕГЭ по литературе уже имеет опыт сдачи ОГЭ по этому предмету, а следовательно, уже освоил примерно 60% необходимого материала. Он нуждается лишь в повторении, что не представляет большой сложности для ученика. Если же после 9 класса этот экзамен не сдавался, то все исключенные писатели и произведения фактически прошли мимо", - сетует профессор Александрова.Преподаватель отмечает явное отсутствие логики при составлении заданий. На странице 15-й опубликованного "Кодификатора" представлены вопросы о том, что такое классицизм, романтизм, сентиментализм – основные течения в литературе и искусстве XVII – XIX веков. Но чтобы ответить на них, человек должен ориентироваться в литературном процессе того времени. То есть, как минимум, знать творчество основных представителей всех этих направлений, которые при этом из списка заданий исключены.Ирина Александрова задает риторический вопрос: если методисты так уж хотят упростить жизнь учеников, почему не сделать этого за счет математики или химии? По этим предметам не внесено никаких изменений. "В опалу попала почему-то одна из самых идеологически ориентированных дисциплин – литература", - обижается филолог. Кроме того, авторы тестовых заданий не учли психологические особенности восприятия подростков – а это тоже очень важно.Все еще можно исправитьПока этот комплекс заданий, из которого исключен Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Фонвизин и Державин, – лишь проект. На официальном сайте ФИПИ приглашают к обсуждению предложенных материалов, свои вопросы и предложения разработчикам можно отправлять до 30 сентября. По мнению ученых, методисты Рособрнадзора должны учесть, что именно литература формирует отношение человека к базовым культурным ценностям своего народа – учит любить Родину, свой народ и свою семью. Это особенно важно сейчас, когда мы вынуждены защищать свою культуру и свой образ жизни.Поэтому филологи надеются, что по итогам публичных дебатов вариант ЕГЭ, который они расценивают почти как идеологическую диверсию, будет переработан либо отменен.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийДело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административкуВ Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

https://crimea.ria.ru/20230122/v-rossii-izmenitsya-shkolnaya-programma-po-literature-1126516922.html

https://crimea.ria.ru/20220520/rossiyane-nazvali-samykh-nelyubimykh-literaturnykh-geroev-1123295597.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

егэ, литература, александр пушкин, образование в россии, новости, мнения, николай карпов, владимир орехов, ирина александрова