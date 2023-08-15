https://crimea.ria.ru/20230815/kem-ne-khotyat-byt-abiturienty-2023-goda-antireyting-professiy-1130689482.html

Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий

Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий

Самыми невостребованными среди всех направлений подготовки в этом году оказались "Ветеринария" и "Продукты питания растительного происхождения", заявил в... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T06:45

2023-08-15T06:45

2023-08-15T06:45

высшее образование в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

анжелика лучинкина

владимир курьянов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Самыми невостребованными среди всех направлений подготовки в этом году оказались "Ветеринария" и "Продукты питания растительного происхождения", заявил в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов. По этим специальностям не удалось набрать необходимое количество студентов, и на них будет объявлен дополнительный прием.В этих результатах университету предстоит разобраться и, вероятно, снизить контрольные цифры набора на следующий год, предположил Владимир Курьянов."Мы оказываемся в ситуации, что, возможно, ветеринария сегодня уже востребована не так, как вчера. Может быть, на сегодня такой большой потребности в этих кадрах нет, как была 10-15 лет назад, когда все эти ветеринарные клиники только зарождались и это было престижно. Поэтому, скорее всего, здесь нужны корректировки цифр приема с нашей стороны".В Крымском индустриально-педагогическом университете дополнительный набор абитуриентов в этом году объявлен на педагогическое направление. По этой специальности стабильно происходит недобор, и это при том, что в Крыму открывается большое количество новых школ и детских садов, сетует первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.Ранее сообщалось, что в Университет Генпрокуратуры РФ в этом году впервые разрешили поступать иностранцам. Это возможно для тех дружественных стран, с компетентными органами которых заключены соответствующие договора.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиСтуденческое движение: какое развитие оно получило в новых регионах РФ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшее образование в крыму, кфу (крымский федеральный университет), крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина, владимир курьянов