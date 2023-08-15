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Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий
Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий
Самыми невостребованными среди всех направлений подготовки в этом году оказались "Ветеринария" и "Продукты питания растительного происхождения", заявил в... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T06:45
2023-08-15T06:45
высшее образование в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
анжелика лучинкина
владимир курьянов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Самыми невостребованными среди всех направлений подготовки в этом году оказались "Ветеринария" и "Продукты питания растительного происхождения", заявил в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов. По этим специальностям не удалось набрать необходимое количество студентов, и на них будет объявлен дополнительный прием.В этих результатах университету предстоит разобраться и, вероятно, снизить контрольные цифры набора на следующий год, предположил Владимир Курьянов."Мы оказываемся в ситуации, что, возможно, ветеринария сегодня уже востребована не так, как вчера. Может быть, на сегодня такой большой потребности в этих кадрах нет, как была 10-15 лет назад, когда все эти ветеринарные клиники только зарождались и это было престижно. Поэтому, скорее всего, здесь нужны корректировки цифр приема с нашей стороны".В Крымском индустриально-педагогическом университете дополнительный набор абитуриентов в этом году объявлен на педагогическое направление. По этой специальности стабильно происходит недобор, и это при том, что в Крыму открывается большое количество новых школ и детских садов, сетует первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.Ранее сообщалось, что в Университет Генпрокуратуры РФ в этом году впервые разрешили поступать иностранцам. Это возможно для тех дружественных стран, с компетентными органами которых заключены соответствующие договора.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиСтуденческое движение: какое развитие оно получило в новых регионах РФ
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60
высшее образование в крыму, кфу (крымский федеральный университет), крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина, владимир курьянов
Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий

Ректоры крымских университетов озвучили список самых невостребованных в Крыму профессий

06:45 15.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Самыми невостребованными среди всех направлений подготовки в этом году оказались "Ветеринария" и "Продукты питания растительного происхождения", заявил в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов. По этим специальностям не удалось набрать необходимое количество студентов, и на них будет объявлен дополнительный прием.

"Набор предметов ЕГЭ одинаковый что на ветеринарию, что на лечебное дело, педиатрию, стоматологию и так далее. И здесь вопрос заключается в том, что ряд абитуриентов предпочел выбор коммерческого обучения, скажем, на лечебном деле или на стоматологии, но не бюджетное на ветеринарии", - рассказал и.о. ректора.

В этих результатах университету предстоит разобраться и, вероятно, снизить контрольные цифры набора на следующий год, предположил Владимир Курьянов.
"Мы оказываемся в ситуации, что, возможно, ветеринария сегодня уже востребована не так, как вчера. Может быть, на сегодня такой большой потребности в этих кадрах нет, как была 10-15 лет назад, когда все эти ветеринарные клиники только зарождались и это было престижно. Поэтому, скорее всего, здесь нужны корректировки цифр приема с нашей стороны".
В Крымском индустриально-педагогическом университете дополнительный набор абитуриентов в этом году объявлен на педагогическое направление. По этой специальности стабильно происходит недобор, и это при том, что в Крыму открывается большое количество новых школ и детских садов, сетует первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.
"Нужно приложить максимум усилий, чтобы это направление подтянуть. Строятся новые сады, новые школы, нужны воспитатели. У нас заявки на воспитателей – около трехсот человек. По моим данным, где-то около пятисот воспитателей сегодня нужны в Крыму. Где их брать? Мы вместе с КФУ будем несколько лет перекрывать эту потребность. Нужно пересматривать заработную плату педагога, чтобы эта специальность стала интересной", - сказала она.
Ранее сообщалось, что в Университет Генпрокуратуры РФ в этом году впервые разрешили поступать иностранцам. Это возможно для тех дружественных стран, с компетентными органами которых заключены соответствующие договора.
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Высшее образование в КрымуКФУ (Крымский федеральный университет)Крымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)Анжелика ЛучинкинаВладимир Курьянов
 
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