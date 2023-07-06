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В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам - РИА Новости Крым, 06.07.2023
В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
Двое крымских выпускников в этом году получили максимальные баллы по двум дисциплинам, набрав 200 баллов. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T20:22
2023-07-06T20:22
новости крыма
общество
образование в россии
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валентина лаврик
егэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Двое крымских выпускников в этом году получили максимальные баллы по двум дисциплинам, набрав 200 баллов. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил выпускников с успешной сдачей единого государственного экзамена, сообщив, что 38 человек в республике получили при сдаче максимальный результат. Это на 10 больше, чем в прошлом году. Министр образования Валентина Лаврик надеется, что эта тенденция закрепится."Та система работы, которая на сегодняшний день выстроена в республике, она дает такой отсроченный результат, но мы надеемся, что эта тенденция закрепится, и в следующем году будет еще больше таких высоких результатов. Прежде всего это мотивационная система, ну и, конечно, сама система подготовки, которая включает в себя не только подготовку по предмету, но и работу с родителями, чтобы родители тоже помогали детям работать дома, на закрепление", - сказала Лаврик.В этом году изменились правила приема абитуриентов в вузы. Введена новая норма – зачисление по высшему приоритету, рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев. Если раньше абитуриенты зачислялись по письменному согласию, то теперь поступающий будет автоматически определен на то направление, которые выбрал приоритетным.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуСтарт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
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новости крыма, общество, образование в россии, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, егэ, крым, видео
В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

в Крыму на ЕГЭ два выпускника набрали сто баллов по двум предметам

20:22 06.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Двое крымских выпускников в этом году получили максимальные баллы по двум дисциплинам, набрав 200 баллов. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
"Гордимся тем, что у нас 38 стобалльников, два человека набрали по двести баллов, то есть по двум предметам, это тоже замечательный результат. Наибольшее количество стобалльников у нас по литературе и по русскому языку. Удивительно, что в этом году такие замечательные результаты есть по химии, по информатике тоже, видно, что дети интересуются этим. По одному такому результату есть по географии и по английскому языку", - рассказала глава образовательного ведомства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил выпускников с успешной сдачей единого государственного экзамена, сообщив, что 38 человек в республике получили при сдаче максимальный результат. Это на 10 больше, чем в прошлом году. Министр образования Валентина Лаврик надеется, что эта тенденция закрепится.
"Та система работы, которая на сегодняшний день выстроена в республике, она дает такой отсроченный результат, но мы надеемся, что эта тенденция закрепится, и в следующем году будет еще больше таких высоких результатов. Прежде всего это мотивационная система, ну и, конечно, сама система подготовки, которая включает в себя не только подготовку по предмету, но и работу с родителями, чтобы родители тоже помогали детям работать дома, на закрепление", - сказала Лаврик.
В этом году изменились правила приема абитуриентов в вузы. Введена новая норма – зачисление по высшему приоритету, рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев. Если раньше абитуриенты зачислялись по письменному согласию, то теперь поступающий будет автоматически определен на то направление, которые выбрал приоритетным.
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