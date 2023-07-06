https://crimea.ria.ru/20230706/v-krymu-dvoe-vypusknikov-poluchili-na-ege-po-100-ballov-po-dvum-predmetam-1129859520.html

В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

Двое крымских выпускников в этом году получили максимальные баллы по двум дисциплинам, набрав 200 баллов. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T20:22

2023-07-06T20:22

2023-07-06T20:22

новости крыма

общество

образование в россии

образование в крыму и севастополе

валентина лаврик

егэ

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129864280_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_549746ad6e229bee651dacfbbe328dbd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Двое крымских выпускников в этом году получили максимальные баллы по двум дисциплинам, набрав 200 баллов. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил выпускников с успешной сдачей единого государственного экзамена, сообщив, что 38 человек в республике получили при сдаче максимальный результат. Это на 10 больше, чем в прошлом году. Министр образования Валентина Лаврик надеется, что эта тенденция закрепится."Та система работы, которая на сегодняшний день выстроена в республике, она дает такой отсроченный результат, но мы надеемся, что эта тенденция закрепится, и в следующем году будет еще больше таких высоких результатов. Прежде всего это мотивационная система, ну и, конечно, сама система подготовки, которая включает в себя не только подготовку по предмету, но и работу с родителями, чтобы родители тоже помогали детям работать дома, на закрепление", - сказала Лаврик.В этом году изменились правила приема абитуриентов в вузы. Введена новая норма – зачисление по высшему приоритету, рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев. Если раньше абитуриенты зачислялись по письменному согласию, то теперь поступающий будет автоматически определен на то направление, которые выбрал приоритетным.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуСтарт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, общество, образование в россии, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, егэ, крым, видео