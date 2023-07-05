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Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
Примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T08:40
2023-07-05T08:40
2023-07-05T08:40
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высшее образование в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
севастопольский государственный университет (севгу)
владимир нечаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей территорий, освобожденных от неонацистов. Такое заявление в пресс-центре РИА Новости Крым сделал и. о. ректора университета Владимир Курьянов.Похожая тенденция намечается и в Севастополе – примерно 5% всех поступающих в СевГУ составляют жители новых территорий, сообщил ректор Владимир Нечаев.При поступлении этих абитуриентов учитываются все индивидуальные достижения, которых учащиеся добились как в украинских школах, так и в ЛНР/ДНР, продолжил ректор СевГУ."Они все принимаются и учитываются – это очень важный момент. За индивидуальные достижения дополнительно начисляется до 10 баллов: для того, чтобы ребята могли получить равные шансы при поступлении", – подчеркнул Нечаев.Сотрудники приемных комиссий стараются окружить этих ребят особым вниманием. При поступлении в ВУЗы трудно говорить о каких-то послаблениях, но "у нас страна такая, что у нас главная всегда – душа", отметил ректор КИПУ Чингиз Якубов.Жители новых территорий, у которых есть проблемы с оригиналами документов, могут подать их уже после зачисления, в течение всего периода обучения, уточнил ректор.С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, какие новые правила приема документов вводятся, ректоры университетов рассказали РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
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новости, высшее образование, высшее образование в крыму, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, севастопольский государственный университет (севгу), владимир нечаев
Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
Жители новых регионов России активно поступают в крымские университеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым.
Примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей территорий, освобожденных от неонацистов. Такое заявление в пресс-центре РИА Новости Крым
сделал и. о. ректора университета Владимир Курьянов.
"Пятая часть всех заявлений – от жителей новых регионов. И прежде всего это Запорожская и Херсонская области. Из Луганской и Донецкой республик тоже поступают, но там есть свои мощные университеты, и приоритеты абитуриентов в первую очередь направлены туда", – уточнил Курьянов.
Похожая тенденция намечается и в Севастополе – примерно 5% всех поступающих в СевГУ составляют жители новых территорий, сообщил ректор Владимир Нечаев.
"В этом году особые правила для ребят с новых территорий и из Белгородской области – они могут выбрать не только поступление по ЕГЭ, но и по внутренним испытаниям. Понятно, что в условиях СВО в этих регионах не всегда была возможность посещать школу и сдать ЕГЭ, поэтому этим ребятам дано такое право", – рассказал Нечаев.
При поступлении этих абитуриентов учитываются все индивидуальные достижения, которых учащиеся добились как в украинских школах, так и в ЛНР/ДНР, продолжил ректор СевГУ.
"Они все принимаются и учитываются – это очень важный момент. За индивидуальные достижения дополнительно начисляется до 10 баллов: для того, чтобы ребята могли получить равные шансы при поступлении", – подчеркнул Нечаев.
Сотрудники приемных комиссий стараются окружить этих ребят особым вниманием. При поступлении в ВУЗы трудно говорить о каких-то послаблениях, но "у нас страна такая, что у нас главная всегда – душа", отметил ректор КИПУ Чингиз Якубов.
"Зачастую у нас в России бывает так, что душа превалирует над сознанием. Поэтому мы, конечно, будем максимально стараться с этими ребятами проводить собеседования по знанию базовых каких-то вещей, фундаментальных, без которых просто невозможно. Я думаю, что их подготовка будет достаточной в этом плане. Мы не будем затрагивать какие-то исторические моменты. Главное, чтобы поступили и учились, все остальное будет потом", – сказал Якубов.
Жители новых территорий, у которых есть проблемы с оригиналами документов, могут подать их уже после зачисления, в течение всего периода обучения, уточнил ректор.
С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания
, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, какие новые правила приема документов вводятся, ректоры университетов рассказали РИА Новости Крым.
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