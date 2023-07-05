https://crimea.ria.ru/20230705/abiturienty-iz-novykh-regionov-rossii-khotyat-uchitsya-v-krymu-1129810414.html

Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму

Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму

Примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T08:40

2023-07-05T08:40

2023-07-05T08:40

новости

высшее образование

высшее образование в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

севастопольский государственный университет (севгу)

владимир нечаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей территорий, освобожденных от неонацистов. Такое заявление в пресс-центре РИА Новости Крым сделал и. о. ректора университета Владимир Курьянов.Похожая тенденция намечается и в Севастополе – примерно 5% всех поступающих в СевГУ составляют жители новых территорий, сообщил ректор Владимир Нечаев.При поступлении этих абитуриентов учитываются все индивидуальные достижения, которых учащиеся добились как в украинских школах, так и в ЛНР/ДНР, продолжил ректор СевГУ."Они все принимаются и учитываются – это очень важный момент. За индивидуальные достижения дополнительно начисляется до 10 баллов: для того, чтобы ребята могли получить равные шансы при поступлении", – подчеркнул Нечаев.Сотрудники приемных комиссий стараются окружить этих ребят особым вниманием. При поступлении в ВУЗы трудно говорить о каких-то послаблениях, но "у нас страна такая, что у нас главная всегда – душа", отметил ректор КИПУ Чингиз Якубов.Жители новых территорий, у которых есть проблемы с оригиналами документов, могут подать их уже после зачисления, в течение всего периода обучения, уточнил ректор.С 20 июня в вузах России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, какие новые правила приема документов вводятся, ректоры университетов рассказали РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, высшее образование, высшее образование в крыму, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, севастопольский государственный университет (севгу), владимир нечаев