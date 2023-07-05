https://crimea.ria.ru/20230705/v-krymu-38-vypusknikov-stali-stoballnikami-po-rezultatam-ege-1129821266.html

В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ

В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ

В этом году Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 выпускников – на 10 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T11:32

2023-07-05T11:32

2023-07-05T11:32

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сергей аксенов

егэ

образование в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В этом году Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 выпускников – на 10 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновГлава Крыма также поблагодарил учителей и наставников выпускников, их родителей и всех, кто помогал им пройти этот непростой путь.В прошлом году ЕГЭ в Крыму на сто баллов сдали 28 выпускников. Как и сейчас, больше всего стобалльников было по русскому языку — 15 человек. Еще шесть получили наилучший результат в тестах по литературе. По одному стобалльному результату – по математике профильного уровня, обществознанию, английскому языку, химии.В этом году в Крыму работали 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена на базе образовательных учреждений. ЕГЭ сдавали почти 10 тысяч человек, из них около 9 тысяч - выпускники текущего учебного года.Традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года.

https://crimea.ria.ru/20230523/bezopasnost-predmety-pravila---kak-v-krymu-proydet-sdacha-ege-1128876228.html

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новости крыма, сергей аксенов, егэ, образование в крыму и севастополе, общество