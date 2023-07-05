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В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ
В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ
В этом году Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 выпускников – на 10 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T11:32
2023-07-05T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В этом году Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 выпускников – на 10 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновГлава Крыма также поблагодарил учителей и наставников выпускников, их родителей и всех, кто помогал им пройти этот непростой путь.В прошлом году ЕГЭ в Крыму на сто баллов сдали 28 выпускников. Как и сейчас, больше всего стобалльников было по русскому языку — 15 человек. Еще шесть получили наилучший результат в тестах по литературе. По одному стобалльному результату – по математике профильного уровня, обществознанию, английскому языку, химии.В этом году в Крыму работали 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена на базе образовательных учреждений. ЕГЭ сдавали почти 10 тысяч человек, из них около 9 тысяч - выпускники текущего учебного года.Традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20230523/bezopasnost-predmety-pravila---kak-v-krymu-proydet-sdacha-ege-1128876228.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, сергей аксенов, егэ, образование в крыму и севастополе, общество
В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ

Аксенов: в Крыму стобалльниками по результатам ЕГЭ стали 38 выпускников

11:32 05.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчебники для ЕГЭ. Архивное фото
Учебники для ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В этом году Крыму единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 выпускников – на 10 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов
"В этом году в Республике Крым зафиксировано 38 стобалльных результатов ЕГЭ, больше всего – по литературе и русскому языку. От всей души поздравляю ребят!", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Глава Крыма также поблагодарил учителей и наставников выпускников, их родителей и всех, кто помогал им пройти этот непростой путь.
"Уверен, что ребята оправдают ваши ожидания, а их победы и достижения еще не раз станут предметом для нашей общей гордости", - добавил он.
В прошлом году ЕГЭ в Крыму на сто баллов сдали 28 выпускников. Как и сейчас, больше всего стобалльников было по русскому языку — 15 человек. Еще шесть получили наилучший результат в тестах по литературе. По одному стобалльному результату – по математике профильного уровня, обществознанию, английскому языку, химии.
В этом году в Крыму работали 60 пунктов сдачи единого государственного экзамена на базе образовательных учреждений. ЕГЭ сдавали почти 10 тысяч человек, из них около 9 тысяч - выпускники текущего учебного года.
Традиционно самые массовые предметы - обществознание, которое выбрали 3745 человек, биология - 1670, история - 1492 . Ежегодно увеличивается число выпускников, которые выбирают для сдачи экзамен по информатике - 1120 желающих в этом году, что на 300 человек больше прошлого года.
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