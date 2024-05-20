https://crimea.ria.ru/20240520/vse-passazhiry-na-bortu-vertoleta-raisi-schitayutsya-pogibshimi---smi-1137412115.html

Все пассажиры на борту вертолета Раиси считаются погибшими - СМИ

Все пассажиры на борту вертолета Раиси считаются погибшими - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Все пассажиры на борту вертолета Раиси считаются погибшими - СМИ

Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T06:17

2024-05-20T06:17

2024-05-20T07:15

иран

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

эбрахим раиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Все находившиеся в упавшем вертолете иранского президента Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.Уточняется, что вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении.Иранский Красный Полумесяц не обнаружил признаков того, что находившиеся на борту вертолета президента Ирана, живы, сообщает Press TV.В упавшем вертолете находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.ЧП с вертолетом президента ИранаВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган на северо-западе Ирана. В момент аварии на борту кроме Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Поисковые работы осложняются погодными условиями - сильный туман и дождь, а также сложным рельефом местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, передает информационное агентство IRNA. В ходе встречи Путин выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси и попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.На встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента РФ Игорь Левитин.МЧС России по поручению президента отправило в Иран группировку спасателей. Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз. На борту - специалисты отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.

https://crimea.ria.ru/20240519/chto-izvestno-o-krushenii-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-k-etomu-chasu-1137409276.html

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иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, новости, происшествия, в мире