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Цены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 году

Цены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Цены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 году

Появление до конца 2024 года прямой скоростной трассы из Краснодара до Крымского моста положительно скажется не только на турпотоке на полуостров, но и на... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T06:34

2024-05-20T06:34

2024-05-20T06:34

цены в крыму

радио "спутник в крыму"

олег торош

мнения

крым

краснодарский край

логистика

доставка

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Цены в Крыму снизятся и ассортимент товаров вырастет благодаря новой скоростной трассе – эксперт Цены в Крыму снизятся и ассортимент товаров вырастет благодаря новой скоростной трассе – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Появление до конца 2024 года прямой скоростной трассы из Краснодара до Крымского моста положительно скажется не только на турпотоке на полуостров, но и на сроках доставки товаров из материковой России, а значит – на ассортименте и ценах на них на полках крымских магазинов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По словам Тороша, несмотря на наличие Крымского моста и трассы "Таврида", доехать на автомобиле из Краснодара до Крыма пока еще не так просто из-за логистики и качества дорог.Появление прямой скоростной трассы из Краснодарского края в Крым будет означать увеличение пропускной способности и, следовательно, уменьшение времени нахождения транспорта в пути, что положительно скажется как на туристическом потоке, так и на грузовом трафике, добавил Торош.А поскольку скорость доставки и ее стоимость связаны напрямую, то уже в будущем году, по словам специалиста, можно ожидать и снижения цен на ряд товаров, которые доставляются в Крым с материка, и расширения привозного ассортимента.И в первую очередь надо учитывать социальные аспекты, подчеркнул Торош – чтобы жители полуострова могли вовремя получать те товары, у которых небольшой срок годности. Поэтому скорость доставки напрямую влияет на то, что есть на полках магазинов, подытожил специалист.Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил о необходимости построить новые высокоскоростные магистрали, которые в том числе соединят регионы страны с Югом России – Краснодарским краем и Крымом.В феврале 2024 года в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань" сообщили, что расчетная скорость движения по новой трассе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в обход 11 населенных пунктов, которая будет достроена до конца 2024 года, составит 120 км/ч. В марте в администрации Сочи сообщили, что город готовит инфраструктуру к появлению скоростной трассы – в частности, возводит новую электроподстанцию. Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной

https://crimea.ria.ru/20240425/krym-stanet-blizhe-putin-poruchil-sokratit-vremya-v-puti-1136866074.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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