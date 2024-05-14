https://crimea.ria.ru/20240514/yaltinskuyu-obezdnuyu-zhdet-kapitalnyy-remont-1137259699.html

Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт

Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт

Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T18:46

2024-05-14T18:46

2024-05-14T18:48

ялта

янина павленко

новости крыма

благоустройство

ливадия

массандра

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.По ее словам, обновленная дорога позволит разгрузить движение в период роста трафика в летний период. Следующий этап – проектирование. При этом сроки начала работ пока не обозначены.Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. На первом этапе завершен ремонт пятикилометрового участка от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Там сейчас наносят разметку. С 13 мая по 31 июля участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.Дорожные работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года, в целом работы по ремонту трассы Бахчисарай - Ялта будут завершены до конца года. На объекте задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники. Объект ремонтируется в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхРемонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районеДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

ялта

ливадия

массандра

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ялта, янина павленко, новости крыма, благоустройство, ливадия, массандра, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму