https://crimea.ria.ru/20240514/yaltinskuyu-obezdnuyu-zhdet-kapitalnyy-remont-1137259699.html
Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт
Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт
Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T18:46
2024-05-14T18:46
2024-05-14T18:48
ялта
янина павленко
новости крыма
благоустройство
ливадия
массандра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.По ее словам, обновленная дорога позволит разгрузить движение в период роста трафика в летний период. Следующий этап – проектирование. При этом сроки начала работ пока не обозначены.Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. На первом этапе завершен ремонт пятикилометрового участка от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Там сейчас наносят разметку. С 13 мая по 31 июля участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.Дорожные работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года, в целом работы по ремонту трассы Бахчисарай - Ялта будут завершены до конца года. На объекте задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники. Объект ремонтируется в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхРемонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районеДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ялта, янина павленко, новости крыма, благоустройство, ливадия, массандра, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт
По капремонту объездной в районе Ялты готовятся предпроектные решения – Павленко
18:46 14.05.2024 (обновлено: 18:48 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
"Общая концепция затрагивает участок от Массандры до Ливадийской развилки и включает обустройство мостовых переходов, дополнительных съездов, перехватывающих парковок и прочего", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, обновленная дорога позволит разгрузить движение в период роста трафика в летний период.
Следующий этап – проектирование. При этом сроки начала работ пока не обозначены.
Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри.
На первом этапе завершен ремонт пятикилометрового участка от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Там сейчас наносят разметку. С 13 мая по 31 июля участок трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри будут полностью перекрывать
в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.
Дорожные работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года, в целом работы по ремонту трассы Бахчисарай - Ялта будут завершены до конца года. На объекте задействовано около 30 рабочих и 10 единиц техники. Объект ремонтируется в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.
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