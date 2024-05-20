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Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает агентство Mehr. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T07:02
2024-05-20T07:12
иран
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
эбрахим раиси
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает агентство Mehr.Также погибли все сопровождавшие президента Ирана.В упавшем вертолете, помимо Раиси, находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.Утром в понедельник стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, туда направились поисково-спасательные группы. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма.ЧП с вертолетом президента ИранаВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган на северо-западе Ирана. В момент аварии на борту кроме Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Поисковые работы осложняются погодными условиями - сильный туман и дождь, а также сложным рельефом местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, передает информационное агентство IRNA. В ходе встречи Путин выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси и попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.На встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента РФ Игорь Левитин.МЧС России по поручению президента отправило в Иран группировку спасателей. Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз. На борту - специалисты отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, в мире, происшествия, новости
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ

Президент Ирана Раиси и все его спутники погибли при крушении вертолета - СМИ

07:02 20.05.2024 (обновлено: 07:12 20.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает агентство Mehr.
Также погибли все сопровождавшие президента Ирана.

"Президент Ирана и его сопровождение погибли в происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", - говорится в сообщении агентства.

В упавшем вертолете, помимо Раиси, находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
Утром в понедельник стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, туда направились поисково-спасательные группы. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма.

ЧП с вертолетом президента Ирана

Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган на северо-западе Ирана. В момент аварии на борту кроме Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Поисковые работы осложняются погодными условиями - сильный туман и дождь, а также сложным рельефом местности.
Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, передает информационное агентство IRNA. В ходе встречи Путин выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси и попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.
На встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента РФ Игорь Левитин.
МЧС России по поручению президента отправило в Иран группировку спасателей. Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз. На борту - специалисты отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
 
ИранКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиЭбрахим РаисиВ миреПроисшествияНовости
 
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