https://crimea.ria.ru/20240520/prezident-irana-raisi-pogib-pri-krushenii-vertoleta---smi-1137412625.html

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает агентство Mehr. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T07:02

2024-05-20T07:02

2024-05-20T07:12

иран

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

эбрахим раиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает агентство Mehr.Также погибли все сопровождавшие президента Ирана.В упавшем вертолете, помимо Раиси, находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.Утром в понедельник стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, туда направились поисково-спасательные группы. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма.ЧП с вертолетом президента ИранаВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган на северо-западе Ирана. В момент аварии на борту кроме Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. Поисковые работы осложняются погодными условиями - сильный туман и дождь, а также сложным рельефом местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, передает информационное агентство IRNA. В ходе встречи Путин выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси и попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.На встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента РФ Игорь Левитин.МЧС России по поручению президента отправило в Иран группировку спасателей. Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз. На борту - специалисты отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, в мире, происшествия, новости