https://crimea.ria.ru/20230710/delo-za-shpargalki-v-krymu-na-11-vypusknikov-zaveli-administrativku-1129954577.html

Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку

Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку

В Крыму в этом году Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) нарушили одиннадцать выпускников 11-х классов, что на четыре человека меньше,... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T18:47

2023-07-10T18:47

2023-07-10T18:47

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) нарушили одиннадцать выпускников 11-х классов, что на четыре человека меньше, чем в прошлом году. На детей заведены административные дела, результаты, полученные ими на экзамене, аннулированы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Елена Санталова.Порядок нужно соблюдать"В этом году при проведении государственной итоговой аттестации в 11 классах было удалено с экзаменов 11 участников, на них составлены протоколы об административном правонарушении по статье №19.30, часть четвертая - "умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и грубое нарушение порядка проведения ГИА", - рассказала она. И уточнила: в прошлом году было 15 участников, удаленных с экзаменов.При этом Санталова напомнила, что основным нормативно-правовым документом, который регулирует процедуру проведения ГИА как в 9-м, так и в 11-м классах, является Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. С положениями Порядка обязательно знакомят не только обучающихся, но и их родителей. Фиксируется это ознакомление подписью как учащихся, так и родителей.Несмотря на все предупреждения и ознакомления ежегодно находятся те, кто нарушает установленный Порядок."В 9 классе в период проведения экзаменов было удалено 15 участников. Но поскольку эти учащиеся еще не достигли шестнадцатилетнего возраста, то протоколы на них не составлялись", - сообщила Санталова.Однако с нарушителями из девятых классов, а также с их родителями, сотрудники управления по надзору провели профилактические беседы.Когда можно пересдать экзаменСдать экзамены дети-нарушители смогут позже. Так, если ребенок является выпускником 11 класса, и он был удален с экзаменов по обязательным предметам, то чтобы получить аттестат, ему необходимо сдать экзамен в дополнительный период в сентябрьские сроки, рассказала она.В случае, если одиннадцатиклассник сдавал экзамены по выбору и экзамен был аннулирован, то получить результат по этому экзамену он сможет только через год. Такой выпускник, даже если он имеет аттестат, уже не поступит в вуз в этом году.По словам Санталовой, если с экзамена были удалены выпускники 9 класса, то им в сентябрьские сроки необходимо сдать экзамен, с которого они были удалены за нарушение Порядка. Только тогда они получат аттестат.Часто виноваты родителиПредставитель регионального минобраза обозначила, от родителей во многом зависит, как выпускник будет соблюдать Порядок, с каким настроением и пожеланиями он пойдет на экзамен.Нередко сами родители подталкивают детей к правонарушениям, "дают в руки ребенку мобильный телефон, пришивают какие-то непонятные кармашки, пишут шпаргалки", чего ни в коем случае нельзя делать."Родительская обязанность – это убедить ребенка в том, что самое главное – это знания, что нужно заниматься, слушать учителя и готовиться", - сделала акцент Санталова."И не всем ведь нужно поступать в вузы, у нас очень много организаций среднего профессионального образования, для поступления в которые достаточно получить аттестат, то есть, сдать русский язык и базовую математику. А это может сдать каждый, кто обучается", - уточнила она.Ранее сообщалось, что двое крымских выпускников в этом году получили максимальные баллы по двум дисциплинам, набрав 200 баллов.Комментируя начавшуюся вступительную кампанию, директор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Евгений Крутиков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Крыму медицина – очень востребованное среди абитуриентов направление, в лидерах приема традиционно базовое "лечебное дело", а также стоматология.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуАбитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуСтарт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе