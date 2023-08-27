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Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
Современные дети идут в ногу со временем, они нисколько не хуже других поколений и в чем-то даже лучше, а будет ли школьный класс дружным и каким станет каждый... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T08:31
2023-08-27T08:31
2023-08-27T08:31
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Современные дети идут в ногу со временем, они нисколько не хуже других поколений и в чем-то даже лучше, а будет ли школьный класс дружным и каким станет каждый ученик – зависит от классного руководителя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил учитель русского языка и литературы Симферопольской школы №30, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, амбассадор всероссийского Форума классных руководителей Юрий Поляков.По словам Полякова, сегодня перед классными руководителями и вообще всеми учителями стоит серьезная задача.Он также подчеркнул, что роль классного руководителя в формировании дружного класса сложно переоценить, и здесь нет место любимчикам.Поляков подчеркнул, что сейчас действует очень интересная программа патриотического воспитания детей, рассчитанная на 2021-25 годы, где "для классного руководителя возникает огромный простор": методический материал из "Росдетцентра" – замечательный, и помогает педагогам расставить акценты, организовывая мероприятия на свое усмотрение.Такая же вариативность присутствует и в рамках единых образовательных программ, которые утвердило для всех школ России Минпросвещения.Форум классных руководителей проводится ежегодно в Москве, он призван объединять педагогов-активистов, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. В этот год педагога и наставника у форума появились амбассадоры, ими стали 23 человека. В 2023 году форум пройдет с 3 по 7 октября. По итогам отбора из Крыма на мероприятие проедет 31 учитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
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школа, юрий поляков, образование в россии, мнения, минпросвещения рф
Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
Поляков: сплоченный и дружный класс – задача исключительно классного руководителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым
. Современные дети идут в ногу со временем, они нисколько не хуже других поколений и в чем-то даже лучше, а будет ли школьный класс дружным и каким станет каждый ученик – зависит от классного руководителя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил учитель русского языка и литературы Симферопольской школы №30, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, амбассадор всероссийского Форума классных руководителей Юрий Поляков.
По словам Полякова, сегодня перед классными руководителями и вообще всеми учителями стоит серьезная задача.
"Фундаментальные знания, они важны, но помимо этого нужна какая-то чувственность, понимание, для чего это тебе, осознание своего места в жизни. Оценки – это, конечно, хорошо, но последнюю оценку вашему ребенку поставит не учитель, не на ЕГЭ – это будет то, чего добьется ребенок в жизни, как по ней пойдет, каким человеком станет. И это зависит от того, что мы сейчас в него вложим. Поэтому я бы призвал учителей потихонечку переставать быть "урокодателями" и становиться наставниками, воспитателями", – сказал Поляков.
Он также подчеркнул, что роль классного руководителя в формировании дружного класса сложно переоценить, и здесь нет место любимчикам.
"Коллектив формируется в команде. Если ты работаешь с группкой детей, которая более удобная, – а есть удобные дети, которые все выполняют, прекрасно воспитаны родителями, всегда идут на контакт с учителем, с ними работать легко, – то, конечно, возникают проблемы. Чтобы сделать классный коллектив, необходимо хорошее, коллективное, творческое дело. Когда им объединены все, в том числе классный руководитель, когда ты понимаешь, что вы одна команда, и создается эта особая атмосфера, где ребенок не будет себя чувствовать оторванным", – поделился мнением педагог.
Поляков подчеркнул, что сейчас действует очень интересная программа патриотического воспитания детей, рассчитанная на 2021-25 годы, где "для классного руководителя возникает огромный простор": методический материал из "Росдетцентра" – замечательный, и помогает педагогам расставить акценты, организовывая мероприятия на свое усмотрение.
Такая же вариативность присутствует и в рамках единых образовательных программ, которые утвердило для всех школ России Минпросвещения.
"Мы этого ждали очень давно, десятилетия. Наконец-то учителей услышали, время заставило это сделать. В стране будет единая программа, и это не значит, что мы возвращаемся к тем временам, когда у нас была единственная правильность. Просто ребенок, который приезжает из Москвы в Симферополь или из Симферополя на Камчатку – он придет в класс и будет учиться по тем же самым программам. При этом введены резервные уроки, которые учитель на свое усмотрение может использовать", – рассказал Поляков.
Форум классных руководителей проводится ежегодно в Москве, он призван объединять педагогов-активистов, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. В этот год педагога и наставника у форума появились амбассадоры, ими стали 23 человека. В 2023 году форум пройдет с 3 по 7 октября. По итогам отбора из Крыма на мероприятие проедет 31 учитель.
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