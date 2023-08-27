https://crimea.ria.ru/20230827/shkolnyy-klass-i-lyubimchiki-uchitel-o-roli-klassnogo-rukovoditelya-1130861271.html

Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя

Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя

Современные дети идут в ногу со временем, они нисколько не хуже других поколений и в чем-то даже лучше, а будет ли школьный класс дружным и каким станет каждый... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T08:31

2023-08-27T08:31

2023-08-27T08:31

радио "спутник в крыму"

школа

юрий поляков

образование в россии

мнения

минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Современные дети идут в ногу со временем, они нисколько не хуже других поколений и в чем-то даже лучше, а будет ли школьный класс дружным и каким станет каждый ученик – зависит от классного руководителя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил учитель русского языка и литературы Симферопольской школы №30, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, амбассадор всероссийского Форума классных руководителей Юрий Поляков.По словам Полякова, сегодня перед классными руководителями и вообще всеми учителями стоит серьезная задача.Он также подчеркнул, что роль классного руководителя в формировании дружного класса сложно переоценить, и здесь нет место любимчикам.Поляков подчеркнул, что сейчас действует очень интересная программа патриотического воспитания детей, рассчитанная на 2021-25 годы, где "для классного руководителя возникает огромный простор": методический материал из "Росдетцентра" – замечательный, и помогает педагогам расставить акценты, организовывая мероприятия на свое усмотрение.Такая же вариативность присутствует и в рамках единых образовательных программ, которые утвердило для всех школ России Минпросвещения.Форум классных руководителей проводится ежегодно в Москве, он призван объединять педагогов-активистов, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. В этот год педагога и наставника у форума появились амбассадоры, ими стали 23 человека. В 2023 году форум пройдет с 3 по 7 октября. По итогам отбора из Крыма на мероприятие проедет 31 учитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, юрий поляков, образование в россии, мнения, минпросвещения рф