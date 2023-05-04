Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
Порочный круг: как остановить издевательства в школах и спасти общество – психолог
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Агрессоры, жертвы и наблюдатели. Экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала РИА Новости Крым, как издевательства в школе влияют на личность во взрослой жизни, почему история травли одного сказывается на судьбе каждого участника буллинга и в чьей власти остановить порочный круг и оздоровить общество.
Жертвы – все
Хоть мы и разделяем агрессора, жертву и наблюдателей – все это условно, говорит Виктория. На самом деле жертва – каждый участник буллинга.
Жертвы – те, над кем непосредственно в данный момент издевается агрессор под улюлюканье или молчаливое принятие толпы. Сам агрессор – тоже жертва: как правило это люди или ранее униженные, или и регулярно унижаемые, например в семье. Жертвами являются также и все из группы, в которой происходит буллинг, то есть наблюдатели, в том числе "подхихикивающие".
"Когда они наблюдают, многим противно. Они понимают, что это плохо – у каждого, тем более ребенка, все-таки есть представление о добре и справедливости, – но не заступаются. Почему? Они боятся, что с ними может быть так же. То есть, даже понимая, что происходящее ужасно, они не останавливают, продолжают наблюдать. Чувство вины при этом уходит глубоко в подсознание, и это очень неприятный груз по жизни. Это тоже психологическая травма", – объясняет психолог.
Психология агрессора
Родителям очень важно объяснить, что их ребенок не виноват в том, что над ним издеваются, говорит Виктория. Отличник, двоечник, хулиган, "ботан", "очкарик", – придраться можно к чему угодно. И если ребенка уже травят – ему нужна помощь. А часто бывает наоборот: мамы и папы рассказывают, что ребенок сам виноват в том, что с ним так поступают. То есть и в школе ему говорят, что он плохой и слабак, а родители это подтверждают.
"Подумайте, даже взрослому тяжело, когда его не принимает группа – это смерти подобно было в древние времена, и этот страх глубоко внутри нас. А для ребенка отвержение близкими и группой – горе и страх вдвойне", – объясняет Мартюшева.
"Подумайте, даже взрослому тяжело, когда его не принимает группа – это смерти подобно было в древние времена, и этот страх глубоко внутри нас. А для ребенка отвержение близкими и группой – горе и страх вдвойне", – объясняет Мартюшева.
Трагедия в Казани и влияние сети: как остановить стрельбу в школах>>
Важно, что первопричиной суицидов среди подростков в 70-80% является именно травля, отмечает она: "Идут на это те, у кого нет поддержки". Конечно, есть несчастная любовь, проблемы с родителями, несбывшиеся ожидания, но неспособность интегрироваться в общество, чтобы в нем существовать, – главная причина отказа от этого мира, объясняет психолог.
Те, кто продолжил бороться за свое место в жизни, в старшем возрасте могут стать как "жертвой по жизни" – в школе, в институте, на работе, – так и агрессором, который будет мстить, говорит Мартюшева. Причем мстить не обязательно тем, кто его действительно унижал. Так что жертвами могут стать посторонние люди.
Агрессорам потом в жизни очень непросто социализироваться, потому что они привыкли решать вопросы с позиции силы, а другие группы их отталкивают – им такое не нравится. Кроме того, многих потом преследует чувство вины.
Важно, что первопричиной суицидов среди подростков в 70-80% является именно травля, отмечает она: "Идут на это те, у кого нет поддержки". Конечно, есть несчастная любовь, проблемы с родителями, несбывшиеся ожидания, но неспособность интегрироваться в общество, чтобы в нем существовать, – главная причина отказа от этого мира, объясняет психолог.
Те, кто продолжил бороться за свое место в жизни, в старшем возрасте могут стать как "жертвой по жизни" – в школе, в институте, на работе, – так и агрессором, который будет мстить, говорит Мартюшева. Причем мстить не обязательно тем, кто его действительно унижал. Так что жертвами могут стать посторонние люди.
Агрессорам потом в жизни очень непросто социализироваться, потому что они привыкли решать вопросы с позиции силы, а другие группы их отталкивают – им такое не нравится. Кроме того, многих потом преследует чувство вины.
Пришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в Севастополе>>
"Если вокруг здоровое общество, то их не принимают. Истории, конечно, есть разные. Но на самом деле очень многие агрессоры ищут своих жертв спустя много лет, чтобы извиниться", – отметила Виктория.
И жертвы, и агрессоры впоследствии становятся родителями, воспитывающими своих детей. А если это еще и педагоги, то и чужих. Чтобы понять, как остановить порочный круг – надо осознать главное: травля – это не по агрессора и жертву и не о болезни кого-то из них – это болезнь группы, говорит психолог.
"Если вокруг здоровое общество, то их не принимают. Истории, конечно, есть разные. Но на самом деле очень многие агрессоры ищут своих жертв спустя много лет, чтобы извиниться", – отметила Виктория.
И жертвы, и агрессоры впоследствии становятся родителями, воспитывающими своих детей. А если это еще и педагоги, то и чужих. Чтобы понять, как остановить порочный круг – надо осознать главное: травля – это не по агрессора и жертву и не о болезни кого-то из них – это болезнь группы, говорит психолог.
"Не было бы группы – не было бы травли. Потому что, когда один против другого - это просто конфликт. А травля – это когда в общности накапливается зло, и достаточно одному сделать что-то – и толпа начинает травить. Как бы жертва себя ни вела – спастись практически невозможно, либо она тоже должна стать агрессором", – говорит Мартюшева.
По словам Мартюшевой, роль психолога, конечно, важна, но лишь отчасти: он может поговорить с учениками, объяснить, направить. Но не повлиять на ситуацию. На это способен только старший авторитетный лидер.
"Изменить ситуацию способно лишь значимое, авторитетное лицо в группе. Обычно это учитель или классный руководитель. Для младших школьников – однозначно. Если учитель скажет: "В моем классе я этого не позволю – дети перестают травить. В старших классах сложнее. Здесь надо уже больше разговаривать с детьми и объяснять: что все в этой истории – жертвы и что она скажется плохо на всех без исключения", – пояснила психолог.
Если учесть все выше сказанное, то тема травли в школе – это больше даже не из психологии, а из области права, говорит Мартюшева. Потому что это безопасность ребенка. За её соблюдение отвечают родители и педагоги, директор школы.
"Учителя тоже находятся в сложном положении. От них требует администрация, директор, высшее руководство, государство. По сути, они тоже жертвы. То же самое родители... Если бы это была простая тема – она была бы уже решена. Но говорить об этом надо, ведь решается то, что выходит на поверхность", – заключила психолог.
"Изменить ситуацию способно лишь значимое, авторитетное лицо в группе. Обычно это учитель или классный руководитель. Для младших школьников – однозначно. Если учитель скажет: "В моем классе я этого не позволю – дети перестают травить. В старших классах сложнее. Здесь надо уже больше разговаривать с детьми и объяснять: что все в этой истории – жертвы и что она скажется плохо на всех без исключения", – пояснила психолог.
Если учесть все выше сказанное, то тема травли в школе – это больше даже не из психологии, а из области права, говорит Мартюшева. Потому что это безопасность ребенка. За её соблюдение отвечают родители и педагоги, директор школы.
"Учителя тоже находятся в сложном положении. От них требует администрация, директор, высшее руководство, государство. По сути, они тоже жертвы. То же самое родители... Если бы это была простая тема – она была бы уже решена. Но говорить об этом надо, ведь решается то, что выходит на поверхность", – заключила психолог.
День розовой рубашки
Инициатива отмечать день против издевательств родилась в провинции Новая Шотландия в Канаде в 2007 году и была связана с историей, произошедшей в одной из школ. Девятиклассник подвергся издевательствам за то, что в первый день учебы пришел в розовой рубашке. В знак солидарности с парнем и протеста против унижений двое учеников после этого тоже пришли в школу в розовых рубашках. Больше того: купили еще десятки таких и раздали другим.
Поддержку этого поступка школьников, который не остался незамеченным, премьер-министр провинции выразил особым образом – провозгласил вторую неделю сентября, когда начинается учеба, Днем борьбы с издевательствами, который также прозвали Днем розовой рубашки. Позже премьер-министр еще одной провинции Канады, Британской Колумбии, установил день с таким же смыслом и названием в феврале.
А в 2012 году ООН объявила 4 мая Днем против издевательств. Более 25 стран приняли решение отмечать День розовой рубашки именно в эту дату.
Поддержку этого поступка школьников, который не остался незамеченным, премьер-министр провинции выразил особым образом – провозгласил вторую неделю сентября, когда начинается учеба, Днем борьбы с издевательствами, который также прозвали Днем розовой рубашки. Позже премьер-министр еще одной провинции Канады, Британской Колумбии, установил день с таким же смыслом и названием в феврале.
А в 2012 году ООН объявила 4 мая Днем против издевательств. Более 25 стран приняли решение отмечать День розовой рубашки именно в эту дату.
Читайте также на РИА Новости Крым: