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Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
Агрессоры, жертвы и наблюдатели. Экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала РИА Новости Крым, как издевательства в школе влияют на... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T20:33
2023-05-04T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Агрессоры, жертвы и наблюдатели. Экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала РИА Новости Крым, как издевательства в школе влияют на личность во взрослой жизни, почему история травли одного сказывается на судьбе каждого участника буллинга и в чьей власти остановить порочный круг и оздоровить общество.В Крыму выявили четверых склонных к скулшутингу учеников&gt;&gt;Жертвы – все Хоть мы и разделяем агрессора, жертву и наблюдателей – все это условно, говорит Виктория. На самом деле жертва – каждый участник буллинга.Жертвы – те, над кем непосредственно в данный момент издевается агрессор под улюлюканье или молчаливое принятие толпы. Сам агрессор – тоже жертва: как правило это люди или ранее униженные, или и регулярно унижаемые, например в семье. Жертвами являются также и все из группы, в которой происходит буллинг, то есть наблюдатели, в том числе "подхихикивающие".Психология агрессораРодителям очень важно объяснить, что их ребенок не виноват в том, что над ним издеваются, говорит Виктория. Отличник, двоечник, хулиган, "ботан", "очкарик", – придраться можно к чему угодно. И если ребенка уже травят – ему нужна помощь. А часто бывает наоборот: мамы и папы рассказывают, что ребенок сам виноват в том, что с ним так поступают. То есть и в школе ему говорят, что он плохой и слабак, а родители это подтверждают."Подумайте, даже взрослому тяжело, когда его не принимает группа – это смерти подобно было в древние времена, и этот страх глубоко внутри нас. А для ребенка отвержение близкими и группой – горе и страх вдвойне", – объясняет Мартюшева.Трагедия в Казани и влияние сети: как остановить стрельбу в школах&gt;&gt;Важно, что первопричиной суицидов среди подростков в 70-80% является именно травля, отмечает она: "Идут на это те, у кого нет поддержки". Конечно, есть несчастная любовь, проблемы с родителями, несбывшиеся ожидания, но неспособность интегрироваться в общество, чтобы в нем существовать, – главная причина отказа от этого мира, объясняет психолог.Те, кто продолжил бороться за свое место в жизни, в старшем возрасте могут стать как "жертвой по жизни" – в школе, в институте, на работе, – так и агрессором, который будет мстить, говорит Мартюшева. Причем мстить не обязательно тем, кто его действительно унижал. Так что жертвами могут стать посторонние люди.Агрессорам потом в жизни очень непросто социализироваться, потому что они привыкли решать вопросы с позиции силы, а другие группы их отталкивают – им такое не нравится. Кроме того, многих потом преследует чувство вины.Пришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в Севастополе&gt;&gt;"Если вокруг здоровое общество, то их не принимают. Истории, конечно, есть разные. Но на самом деле очень многие агрессоры ищут своих жертв спустя много лет, чтобы извиниться", – отметила Виктория.И жертвы, и агрессоры впоследствии становятся родителями, воспитывающими своих детей. А если это еще и педагоги, то и чужих. Чтобы понять, как остановить порочный круг – надо осознать главное: травля – это не по агрессора и жертву и не о болезни кого-то из них – это болезнь группы, говорит психолог.По словам Мартюшевой, роль психолога, конечно, важна, но лишь отчасти: он может поговорить с учениками, объяснить, направить. Но не повлиять на ситуацию. На это способен только старший авторитетный лидер."Изменить ситуацию способно лишь значимое, авторитетное лицо в группе. Обычно это учитель или классный руководитель. Для младших школьников – однозначно. Если учитель скажет: "В моем классе я этого не позволю – дети перестают травить. В старших классах сложнее. Здесь надо уже больше разговаривать с детьми и объяснять: что все в этой истории – жертвы и что она скажется плохо на всех без исключения", – пояснила психолог. Если учесть все выше сказанное, то тема травли в школе – это больше даже не из психологии, а из области права, говорит Мартюшева. Потому что это безопасность ребенка. За её соблюдение отвечают родители и педагоги, директор школы. "Учителя тоже находятся в сложном положении. От них требует администрация, директор, высшее руководство, государство. По сути, они тоже жертвы. То же самое родители... Если бы это была простая тема – она была бы уже решена. Но говорить об этом надо, ведь решается то, что выходит на поверхность", – заключила психолог.Вассерман рассказал, как отвечал на буллинг и есть ли от него панацея&gt;&gt;День розовой рубашкиИнициатива отмечать день против издевательств родилась в провинции Новая Шотландия в Канаде в 2007 году и была связана с историей, произошедшей в одной из школ. Девятиклассник подвергся издевательствам за то, что в первый день учебы пришел в розовой рубашке. В знак солидарности с парнем и протеста против унижений двое учеников после этого тоже пришли в школу в розовых рубашках. Больше того: купили еще десятки таких и раздали другим. Поддержку этого поступка школьников, который не остался незамеченным, премьер-министр провинции выразил особым образом – провозгласил вторую неделю сентября, когда начинается учеба, Днем борьбы с издевательствами, который также прозвали Днем розовой рубашки. Позже премьер-министр еще одной провинции Канады, Британской Колумбии, установил день с таким же смыслом и названием в феврале.А в 2012 году ООН объявила 4 мая Днем против издевательств. Более 25 стран приняли решение отмечать День розовой рубашки именно в эту дату.Читайте также на РИА Новости Крым:Травля в школе: как быстро распознать буллинг и что делать&gt;&gt;Уголовная ответственность не решит проблему буллинга – детский омбудсмен &gt;&gt;Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок&gt;&gt;
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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психология, общество, образование в крыму и севастополе, крым, севастополь
Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

Порочный круг: как остановить издевательства в школах и спасти общество – психолог

20:33 04.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Агрессоры, жертвы и наблюдатели. Экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева рассказала РИА Новости Крым, как издевательства в школе влияют на личность во взрослой жизни, почему история травли одного сказывается на судьбе каждого участника буллинга и в чьей власти остановить порочный круг и оздоровить общество.
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Жертвы – все

Хоть мы и разделяем агрессора, жертву и наблюдателей – все это условно, говорит Виктория. На самом деле жертва – каждый участник буллинга.
Жертвы – те, над кем непосредственно в данный момент издевается агрессор под улюлюканье или молчаливое принятие толпы. Сам агрессор – тоже жертва: как правило это люди или ранее униженные, или и регулярно унижаемые, например в семье. Жертвами являются также и все из группы, в которой происходит буллинг, то есть наблюдатели, в том числе "подхихикивающие".
"Когда они наблюдают, многим противно. Они понимают, что это плохо – у каждого, тем более ребенка, все-таки есть представление о добре и справедливости, – но не заступаются. Почему? Они боятся, что с ними может быть так же. То есть, даже понимая, что происходящее ужасно, они не останавливают, продолжают наблюдать. Чувство вины при этом уходит глубоко в подсознание, и это очень неприятный груз по жизни. Это тоже психологическая травма", – объясняет психолог.

Психология агрессора

Родителям очень важно объяснить, что их ребенок не виноват в том, что над ним издеваются, говорит Виктория. Отличник, двоечник, хулиган, "ботан", "очкарик", – придраться можно к чему угодно. И если ребенка уже травят – ему нужна помощь. А часто бывает наоборот: мамы и папы рассказывают, что ребенок сам виноват в том, что с ним так поступают. То есть и в школе ему говорят, что он плохой и слабак, а родители это подтверждают.

"Подумайте, даже взрослому тяжело, когда его не принимает группа – это смерти подобно было в древние времена, и этот страх глубоко внутри нас. А для ребенка отвержение близкими и группой – горе и страх вдвойне", – объясняет Мартюшева.
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Важно, что первопричиной суицидов среди подростков в 70-80% является именно травля, отмечает она: "Идут на это те, у кого нет поддержки". Конечно, есть несчастная любовь, проблемы с родителями, несбывшиеся ожидания, но неспособность интегрироваться в общество, чтобы в нем существовать, – главная причина отказа от этого мира, объясняет психолог.

Те, кто продолжил бороться за свое место в жизни, в старшем возрасте могут стать как "жертвой по жизни" – в школе, в институте, на работе, – так и агрессором, который будет мстить, говорит Мартюшева. Причем мстить не обязательно тем, кто его действительно унижал. Так что жертвами могут стать посторонние люди.

Агрессорам потом в жизни очень непросто социализироваться, потому что они привыкли решать вопросы с позиции силы, а другие группы их отталкивают – им такое не нравится. Кроме того, многих потом преследует чувство вины.
Пришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в Севастополе>>

"Если вокруг здоровое общество, то их не принимают. Истории, конечно, есть разные. Но на самом деле очень многие агрессоры ищут своих жертв спустя много лет, чтобы извиниться", – отметила Виктория.

И жертвы, и агрессоры впоследствии становятся родителями, воспитывающими своих детей. А если это еще и педагоги, то и чужих. Чтобы понять, как остановить порочный круг – надо осознать главное: травля – это не по агрессора и жертву и не о болезни кого-то из них – это болезнь группы, говорит психолог.
"Не было бы группы – не было бы травли. Потому что, когда один против другого - это просто конфликт. А травля – это когда в общности накапливается зло, и достаточно одному сделать что-то – и толпа начинает травить. Как бы жертва себя ни вела – спастись практически невозможно, либо она тоже должна стать агрессором", – говорит Мартюшева.
По словам Мартюшевой, роль психолога, конечно, важна, но лишь отчасти: он может поговорить с учениками, объяснить, направить. Но не повлиять на ситуацию. На это способен только старший авторитетный лидер.

"Изменить ситуацию способно лишь значимое, авторитетное лицо в группе. Обычно это учитель или классный руководитель. Для младших школьников – однозначно. Если учитель скажет: "В моем классе я этого не позволю – дети перестают травить. В старших классах сложнее. Здесь надо уже больше разговаривать с детьми и объяснять: что все в этой истории – жертвы и что она скажется плохо на всех без исключения", – пояснила психолог.

Если учесть все выше сказанное, то тема травли в школе – это больше даже не из психологии, а из области права, говорит Мартюшева. Потому что это безопасность ребенка. За её соблюдение отвечают родители и педагоги, директор школы.

"Учителя тоже находятся в сложном положении. От них требует администрация, директор, высшее руководство, государство. По сути, они тоже жертвы. То же самое родители... Если бы это была простая тема – она была бы уже решена. Но говорить об этом надо, ведь решается то, что выходит на поверхность", – заключила психолог.
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День розовой рубашки

Инициатива отмечать день против издевательств родилась в провинции Новая Шотландия в Канаде в 2007 году и была связана с историей, произошедшей в одной из школ. Девятиклассник подвергся издевательствам за то, что в первый день учебы пришел в розовой рубашке. В знак солидарности с парнем и протеста против унижений двое учеников после этого тоже пришли в школу в розовых рубашках. Больше того: купили еще десятки таких и раздали другим.

Поддержку этого поступка школьников, который не остался незамеченным, премьер-министр провинции выразил особым образом – провозгласил вторую неделю сентября, когда начинается учеба, Днем борьбы с издевательствами, который также прозвали Днем розовой рубашки. Позже премьер-министр еще одной провинции Канады, Британской Колумбии, установил день с таким же смыслом и названием в феврале.

А в 2012 году ООН объявила 4 мая Днем против издевательств. Более 25 стран приняли решение отмечать День розовой рубашки именно в эту дату.
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