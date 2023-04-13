https://crimea.ria.ru/20230413/massovoe-ubiystvo-v-kazani-ilnaz-galyaviev-poluchil-pozhiznennyy-srok-1128151884.html

Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок

Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, сообщает пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T10:30

2023-04-13T10:30

2023-04-13T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, сообщает пресс-служба Следкома России.Что случилось в Казани11 мая этого года 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175. В результате ЧП погибло девять человек, в том числе семь детей. Ранения получили 24 человека.По данным следствия, причиной трагедии явилось стремление Галявиева "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", сведения о которых он нашел в Интернете и поведению которых он подражал при нападении. После происшествия были возбуждены уголовные дела, в рамках которых прошел ряд экспертиз, в том числе на вменяемость. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. По данным Следкома, всего потерпевшими по делу признано более 600 человек, в том числе малолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о расстреле в школе Казани: более 600 потерпевшихБастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на ГалявиеваЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, общество, новости, ильназ галявиев, массовое убийство в казани, казань, россия, татарстан