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Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок
Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок
Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, сообщает пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T10:30
2023-04-13T10:34
приговор
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массовое убийство в казани
казань
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, сообщает пресс-служба Следкома России.Что случилось в Казани11 мая этого года 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175. В результате ЧП погибло девять человек, в том числе семь детей. Ранения получили 24 человека.По данным следствия, причиной трагедии явилось стремление Галявиева "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", сведения о которых он нашел в Интернете и поведению которых он подражал при нападении. После происшествия были возбуждены уголовные дела, в рамках которых прошел ряд экспертиз, в том числе на вменяемость. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. По данным Следкома, всего потерпевшими по делу признано более 600 человек, в том числе малолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о расстреле в школе Казани: более 600 потерпевшихБастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на ГалявиеваЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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приговор, общество, новости, ильназ галявиев, массовое убийство в казани, казань, россия, татарстан
Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок

Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

10:30 13.04.2023 (обновлено: 10:34 13.04.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, сообщает пресс-служба Следкома России.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Приговором суда Галявиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Что случилось в Казани

11 мая этого года 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175. В результате ЧП погибло девять человек, в том числе семь детей. Ранения получили 24 человека.
По данным следствия, причиной трагедии явилось стремление Галявиева "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", сведения о которых он нашел в Интернете и поведению которых он подражал при нападении. После происшествия были возбуждены уголовные дела, в рамках которых прошел ряд экспертиз, в том числе на вменяемость. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. По данным Следкома, всего потерпевшими по делу признано более 600 человек, в том числе малолетние.
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ПриговорОбществоНовостиИльназ ГалявиевМассовое убийство в КазаниКазаньРоссияТатарстан
 
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