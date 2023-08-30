https://crimea.ria.ru/20230830/zoloto-i-serebro-medalisty-poluchat-dopolnitelnye-bally-k-ege-1131040440.html

Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T22:29

2023-08-30T22:29

2023-08-30T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программуВ Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеШкольники начнут изучать азы теории вероятностей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, новости, минпросвещения рф, образование в россии, школа, сергей кравцов, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество