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Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T22:29
2023-08-30T22:29
егэ
новости
минпросвещения рф
образование в россии
школа
сергей кравцов
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программуВ Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеШкольники начнут изучать азы теории вероятностей
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егэ, новости, минпросвещения рф, образование в россии, школа, сергей кравцов, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество
Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Кравцов: в России медалисты получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ

22:29 30.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗолотая медаль
Золотая медаль - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до трех баллов", – констатировал глава профильного министерства в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки.
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ЕГЭНовостиМинпросвещения РФОбразование в РоссииШколаСергей КравцовМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)Общество
 
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