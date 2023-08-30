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Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T22:29
2023-08-30T22:29
2023-08-30T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Серебряным медалистам начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую медаль абитуриенты получат пять дополнительных баллов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Как сообщалось ранее, в новом учебном году в российские в школы вернутся серебряные медали. Их будут получать выпускники, в аттестате которых будет не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программуВ Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеШкольники начнут изучать азы теории вероятностей
https://crimea.ria.ru/20230830/shkolnye-otsenki-detey-mozhno-budet-smotret-na-gosuslugakh-1131028194.html
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егэ, новости, минпросвещения рф, образование в россии, школа, сергей кравцов, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество
Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Кравцов: в России медалисты получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ