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Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году
Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году
В этом учебном году российские школьники впервые начнут обучение по новому, так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T19:26
2023-08-29T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В этом учебном году российские школьники впервые начнут обучение по новому, так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" вступают в силу с 1 сентября. Согласно документу, в школах вводится Единая федеральная образовательная программа, которая устанавливает общие требования к объему и качеству знаний для детей во всех регионах страны. Какие изменения ожидают учеников и родителей – в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова."Все классы с первого сентября будут учиться по единой федеральной образовательной программе. Она утверждена Министерством просвещения, и изменять ее в школах недопустимо. Это единые требования к содержанию и результатам изучения учебных предметов, а также к проведению воспитательной работы, что немаловажно. Это большой документ, который перерабатывается общеобразовательными организациями в силу своей специфики, но в принципе он единый для любой школы Российской Федерации", - сказала заместитель министра.Из новой редакции ФЗ "Об образовании" исключено понятие "примерная программа", его заменила Федеральная основная образовательная программа (ФООП). То есть если раньше учебные программы по всем предметам, опираясь на требования Министерства образования, составляли сами учителя, то теперь по ключевым предметам их содержание определяет государство.ФООПы введены в начальной школе по таким дисциплинам, как русский язык, литературное чтение и окружающий мир, в старших классах – по русскому языку, истории, литературе, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности.При этом ученики восьмых, девятых и одиннадцатых классов будут заканчивать обучение по предыдущим образовательным стандартам.В старших классах начальную военную подготовку будут изучать в рамках обязательной программы по ОБЖД. "В ней предусмотрено четыре модуля, которые реализуют вопросы именно начальной военной подготовки", - уточнила заместитель министра.Обучение для всех классов будет проходить по системе четвертей, а не семестров. Кроме того, в школы вернутся серебряные медали. Чтобы получить ее, выпускник должен будет иметь не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки.Читайте также на РИА Новости Крым:Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессийДело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административкуВ Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
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РИА Новости Крым
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Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году

В школах внедряют новый "золотой стандарт" образования: какие предметы включат в программу

19:26 29.08.2023 (обновлено: 19:40 29.08.2023)
 
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Школьница заполняет тетрадь - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В этом учебном году российские школьники впервые начнут обучение по новому, так называемому "золотому стандарту". Соответствующие поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации" вступают в силу с 1 сентября. Согласно документу, в школах вводится Единая федеральная образовательная программа, которая устанавливает общие требования к объему и качеству знаний для детей во всех регионах страны. Какие изменения ожидают учеников и родителей – в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
"Все классы с первого сентября будут учиться по единой федеральной образовательной программе. Она утверждена Министерством просвещения, и изменять ее в школах недопустимо. Это единые требования к содержанию и результатам изучения учебных предметов, а также к проведению воспитательной работы, что немаловажно. Это большой документ, который перерабатывается общеобразовательными организациями в силу своей специфики, но в принципе он единый для любой школы Российской Федерации", - сказала заместитель министра.
Из новой редакции ФЗ "Об образовании" исключено понятие "примерная программа", его заменила Федеральная основная образовательная программа (ФООП). То есть если раньше учебные программы по всем предметам, опираясь на требования Министерства образования, составляли сами учителя, то теперь по ключевым предметам их содержание определяет государство.
ФООПы введены в начальной школе по таким дисциплинам, как русский язык, литературное чтение и окружающий мир, в старших классах – по русскому языку, истории, литературе, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности.
При этом ученики восьмых, девятых и одиннадцатых классов будут заканчивать обучение по предыдущим образовательным стандартам.
"По федеральной образовательной программе у нас появляются новые предметы, - продолжила Светлана Беспалова. - В седьмом и десятом классах появляется абсолютно новый для нас предмет – "Вероятность и статистика". Этот предмет входит в предметную область "Математика и информатика" и будет изучаться наравне с алгеброй и геометрией. Кроме того, у нас с 5 по 9 класс будет реализовываться курс внеурочной деятельности – НВП, за счет внеурочных часов".
В старших классах начальную военную подготовку будут изучать в рамках обязательной программы по ОБЖД. "В ней предусмотрено четыре модуля, которые реализуют вопросы именно начальной военной подготовки", - уточнила заместитель министра.
Обучение для всех классов будет проходить по системе четвертей, а не семестров. Кроме того, в школы вернутся серебряные медали. Чтобы получить ее, выпускник должен будет иметь не более двух отметок "хорошо", остальные – пятерки.
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