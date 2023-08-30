https://crimea.ria.ru/20230830/shkolniki-nachnut-izuchat-azy-teorii-veroyatnostey-1131050446.html

Школьники начнут изучать азы теории вероятностей

Школьники начнут изучать азы теории вероятностей - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Школьники начнут изучать азы теории вероятностей

В этом учебном году в школьном расписании появится новый предмет – "Вероятность и статистика". В рамках этой дисциплины дети будут изучать основы статистики,... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T16:55

2023-08-30T16:55

2023-08-30T16:55

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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новости

светлана беспалова

минобраз крыма

вероятность и статистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В этом учебном году в школьном расписании появится новый предмет – "Вероятность и статистика". В рамках этой дисциплины дети будут изучать основы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", с этого года обучение в школах проводится по новым учебным программам во всех классах, кроме восьмого, девятого и одиннадцатого. Они будут завершать образование по предыдущему образовательному стандарту. "Вероятность и статистика" как отдельный предмет появится в этих классах поэтапно, в течение нескольких лет. На его изучение выделяется по одному часу в неделю."Уже есть учебники для "Вероятности и статистики", и данные темы будут входить, скорее всего, в КИМы (контрольные измерительные материалы - ред.) по ЕГЭ при сдаче математики, - проинформировала Светлана Беспалова. - Это такая отрасль математики, которая имеет очень большое прикладное значение".Новый учебник уже презентован на сайте издательства "Просвещение". Как гласит аннотация, он "предназначен для знакомства учащихся с формами представления и описания данных в статистике, случайными событиями, вероятностью и ее свойствами".В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского уже приступили к подготовке педагогов по новому направлению, сообщила пресс-служба вуза. Разработана программа повышения квалификации, обучение по которой должны будут пройти школьные учителя математики.Напомним, оценки детей по всем предметам с этого года родители смогут отслеживать через портал Госуслуг. Все общеобразовательные учреждения Росcии с 1 сентября должны организовать свой образовательный процесс на единой федеральной цифровой площадке – ФГИС "Моя школа", которая интегрирована с Госуслугами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметамЧем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном годуУчебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критике

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, новости, светлана беспалова, минобраз крыма, вероятность и статистика