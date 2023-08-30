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Школьники начнут изучать азы теории вероятностей - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Школьники начнут изучать азы теории вероятностей
Школьники начнут изучать азы теории вероятностей - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Школьники начнут изучать азы теории вероятностей
В этом учебном году в школьном расписании появится новый предмет – "Вероятность и статистика". В рамках этой дисциплины дети будут изучать основы статистики,... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T16:55
2023-08-30T16:55
образование в крыму и севастополе
образование в россии
школа
новости
светлана беспалова
минобраз крыма
вероятность и статистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В этом учебном году в школьном расписании появится новый предмет – "Вероятность и статистика". В рамках этой дисциплины дети будут изучать основы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", с этого года обучение в школах проводится по новым учебным программам во всех классах, кроме восьмого, девятого и одиннадцатого. Они будут завершать образование по предыдущему образовательному стандарту. "Вероятность и статистика" как отдельный предмет появится в этих классах поэтапно, в течение нескольких лет. На его изучение выделяется по одному часу в неделю."Уже есть учебники для "Вероятности и статистики", и данные темы будут входить, скорее всего, в КИМы (контрольные измерительные материалы - ред.) по ЕГЭ при сдаче математики, - проинформировала Светлана Беспалова. - Это такая отрасль математики, которая имеет очень большое прикладное значение".Новый учебник уже презентован на сайте издательства "Просвещение". Как гласит аннотация, он "предназначен для знакомства учащихся с формами представления и описания данных в статистике, случайными событиями, вероятностью и ее свойствами".В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского уже приступили к подготовке педагогов по новому направлению, сообщила пресс-служба вуза. Разработана программа повышения квалификации, обучение по которой должны будут пройти школьные учителя математики.Напомним, оценки детей по всем предметам с этого года родители смогут отслеживать через портал Госуслуг. Все общеобразовательные учреждения Росcии с 1 сентября должны организовать свой образовательный процесс на единой федеральной цифровой площадке – ФГИС "Моя школа", которая интегрирована с Госуслугами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметамЧем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном годуУчебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критике
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, новости, светлана беспалова, минобраз крыма, вероятность и статистика
Школьники начнут изучать азы теории вероятностей

В школе появится новая дисциплина "Вероятность и статистика": что будут изучать ученики

16:55 30.08.2023
 
© Издательство "Просвещение"Вероятность и статистика. Учебник для 7-9 классов
Вероятность и статистика. Учебник для 7-9 классов
© Издательство "Просвещение"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В этом учебном году в школьном расписании появится новый предмет – "Вероятность и статистика". В рамках этой дисциплины дети будут изучать основы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
"В седьмом и десятом классе появляется абсолютно новый для нас предмет – "Вероятность и статистика". Он входит в предметную область "Математика и информатика" и будет изучаться наравне с алгеброй и геометрией. Конечно, его будут изучать пока только в тех классах, которые перешли на обновленный стандарт. Но дети, которые завершают стандарт предыдущего поколения, тоже не будут обделены. Предусматривается, что для них "Вероятность и статистика" войдет в учебный предмет "Алгебра" как отдельный модуль".
Как сообщал сайт "РИА Новости Крым", с этого года обучение в школах проводится по новым учебным программам во всех классах, кроме восьмого, девятого и одиннадцатого. Они будут завершать образование по предыдущему образовательному стандарту. "Вероятность и статистика" как отдельный предмет появится в этих классах поэтапно, в течение нескольких лет. На его изучение выделяется по одному часу в неделю.
"Уже есть учебники для "Вероятности и статистики", и данные темы будут входить, скорее всего, в КИМы (контрольные измерительные материалы - ред.) по ЕГЭ при сдаче математики, - проинформировала Светлана Беспалова. - Это такая отрасль математики, которая имеет очень большое прикладное значение".
Новый учебник уже презентован на сайте издательства "Просвещение". Как гласит аннотация, он "предназначен для знакомства учащихся с формами представления и описания данных в статистике, случайными событиями, вероятностью и ее свойствами".
В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского уже приступили к подготовке педагогов по новому направлению, сообщила пресс-служба вуза. Разработана программа повышения квалификации, обучение по которой должны будут пройти школьные учителя математики.
Напомним, оценки детей по всем предметам с этого года родители смогут отслеживать через портал Госуслуг. Все общеобразовательные учреждения Росcии с 1 сентября должны организовать свой образовательный процесс на единой федеральной цифровой площадке – ФГИС "Моя школа", которая интегрирована с Госуслугами.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииШколаНовостиСветлана БеспаловаМинобраз КрымаВероятность и статистика
 
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