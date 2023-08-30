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Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах
Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах
Все общеобразовательные учреждения Росcии с 1 сентября должны организовать свой образовательный процесс на единой федеральной цифровой площадке – ФГИС "Моя... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T07:04
2023-08-30T07:04
образование в крыму и севастополе
образование в россии
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школа
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госуслуги
дмитрий окунь
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Все общеобразовательные учреждения Росcии с 1 сентября должны организовать свой образовательный процесс на единой федеральной цифровой площадке – ФГИС "Моя школа". Чтобы контролировать успеваемость ребенка, родителям придется регистрироваться в этой системе, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления информационно-технического сопровождения министерства образования Крыма Дмитрий Окунь."Это федеральная сервисная информационная площадка, внедрение которой предусмотрено региональным проектом "Цифровая образовательная среда" Национального проекта "Образование". Она состоит из двух основных частей, это ФГИС (федеральная государственная информационная система – ред.) "Моя школа" и вторая часть – информационно-коммуникационная платформа "Сферум".В "Моей школе" опубликованы различные информационные, учебные, методические материалы, ее основная задача - отображение успеваемости ребенка."Сферум" изначально создавалась для проведения уроков в режиме конференц-связи, но сейчас ее функционал расширился. Это связано с тем, что с 1 марта вступили в силу поправки в закон "Об информации": теперь в государственных и образовательных учреждениях не рекомендуется использовать мессенджеры, разработчики которых находятся вне России."Все школы у нас используют подключение к интернету посредством единой сети передачи данных, и в этой сети использование иностранных мессенджеров уже запрещено, - говорит начальник управления информационно-технического сопровождения. - Поэтому учителя обязаны, а родителям мы рекомендуем использовать VK-мессенджер, чтобы наладить оперативную связь".По словам Дмитрия Окуня, многих учителей пугает тот факт, что учебный профиль в "Моей школе" интегрирован со страницей ВКонтакте. Однако он успокаивает: родители и дети будут иметь доступ именно к рабочему профилю преподавателя во ФГИС "Моя школа", а не к информации на его личной странице в соцсети.Напомним, в этом году школьные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в ограниченном формате. Они состоятся для первоклассников и выпускников, для остальных он пройдет в формате праздничного классного часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательнымЧему посвятили новый дневник севастопольского школьника
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, школа, новости крыма, госуслуги, дмитрий окунь, видео
Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах

Всем родителям школьников придется регистрироваться во ФГИС "Моя школа"

07:04 30.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Все общеобразовательные учреждения Росcии с 1 сентября должны организовать свой образовательный процесс на единой федеральной цифровой площадке – ФГИС "Моя школа". Чтобы контролировать успеваемость ребенка, родителям придется регистрироваться в этой системе, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления информационно-технического сопровождения министерства образования Крыма Дмитрий Окунь.
"Это федеральная сервисная информационная площадка, внедрение которой предусмотрено региональным проектом "Цифровая образовательная среда" Национального проекта "Образование". Она состоит из двух основных частей, это ФГИС (федеральная государственная информационная система – ред.) "Моя школа" и вторая часть – информационно-коммуникационная платформа "Сферум".
В "Моей школе" опубликованы различные информационные, учебные, методические материалы, ее основная задача - отображение успеваемости ребенка.
"По этой части у нас есть большой плюс, министерству удалось провести интеграцию с Единым порталом государственных услуг. Теперь на портале Госуслуг есть вкладка "Мое образование", и у всех родителей, у которых добавлены дети школьного возраста, отображаются данные по успеваемости и посещаемости. Планируется еще отображение календарного плана", - проинформировал Дмитрий Окунь.
"Сферум" изначально создавалась для проведения уроков в режиме конференц-связи, но сейчас ее функционал расширился. Это связано с тем, что с 1 марта вступили в силу поправки в закон "Об информации": теперь в государственных и образовательных учреждениях не рекомендуется использовать мессенджеры, разработчики которых находятся вне России.
"Все школы у нас используют подключение к интернету посредством единой сети передачи данных, и в этой сети использование иностранных мессенджеров уже запрещено, - говорит начальник управления информационно-технического сопровождения. - Поэтому учителя обязаны, а родителям мы рекомендуем использовать VK-мессенджер, чтобы наладить оперативную связь".
По словам Дмитрия Окуня, многих учителей пугает тот факт, что учебный профиль в "Моей школе" интегрирован со страницей ВКонтакте. Однако он успокаивает: родители и дети будут иметь доступ именно к рабочему профилю преподавателя во ФГИС "Моя школа", а не к информации на его личной странице в соцсети.
Напомним, в этом году школьные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в ограниченном формате. Они состоятся для первоклассников и выпускников, для остальных он пройдет в формате праздничного классного часа.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииКрымШколаНовости КрымаГосуслугиДмитрий ОкуньВидео
 
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