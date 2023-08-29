https://crimea.ria.ru/20230829/v-krymu-predlagayut-sdelat-shkolnyy-kurs-nvp-obyazatelnym-1130996647.html

В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным

В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным

Курс начальной военной подготовки в общеобразовательных школах может быть выстроен на основе советских наработок, однако значительно осовременен и должен стать... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T06:32

2023-08-29T06:32

2023-08-29T06:32

радио "спутник в крыму"

крым

сергей тарасов

образование в крыму и севастополе

образование в россии

патриотическое воспитание

мнения

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Курс начальной военной подготовки в общеобразовательных школах может быть выстроен на основе советских наработок, однако значительно осовременен и должен стать обязательным, а не внеурочным предметом для всех старшеклассников. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Правления объединенного Крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн — воинов-интернационалистов, депутат Госсовета РК Сергей Тарасов.Как сообщалось, внеурочный курс начальной военной подготовки появится в российских школах с 1 сентября 2023 года. Инициативу поддержали почти 70% родителей. "В советский период в школах преподавали начальную военную подготовку, где мы изучали основы устройства стрелкового оружия, мер защиты от оружия массового поражения, оказания первой медицинской помощи, выезжали на стрельбы, в тиры, на полигоны. Подготовка была в комплексе, с ней наряду проходили исторические моменты, связанные с нашей Великой Победой, плюс спортивные мероприятия, "Зарницы", - напомнил Тарасов.Все это, по его мнению, должно лечь в основу современного курса НВП. При этом предмет, считает ветеран, должен стать обязательным.По мнению Тарасова, преподавать курс обязательно должны профессиональные военные с офицерским званием и боевым прошлым, участники СВО или других конфликтов, которые смогут передать ребятам самые полезные знания и навыки, поскольку гражданский человек, даже прошедший подготовку и получивший сертификат, не знаком со спецификой армейской жизни. Кроме того, курс должен быть сконструирован в соответствии с современными реалиями."События в зоне СВО показывают, что методы ведения войны ушли далеко вперед. Все очень компьютизировано, автоматизировано. Поэтому обучение должно быть современным. В том числе, сборка дронов, управление ими - это еще и очень интересно школьникам", - считает гость эфира.Читайте также на РИА Новости Крым:Гранаты и автоматы в школе: урок мужества от пограничниковВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре СевастополяЗачем в России нужно менять призывной возраст – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей тарасов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, патриотическое воспитание, мнения, школа