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Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя

Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя

РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T11:14

2023-04-17T11:14

2023-04-17T10:38

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У Вечного огня на площади Нахимова несет вахту третье поколение севастопольцев. Есть среди них внуки тех, кто полвека назад встали в караул на Посту № 1. Сам город пережил развал СССР, побывал частью Украины, вернулся в "родную гавань" — а дежурство у Вечного огня осталось для севастопольцев самой почетной привилегией, которой может удостоиться школьник.17 апреля 1973 года Севастопольский горком компартии Украины принял постановление об учреждении поста воинской славы на площади Нахимова. К тому времени по городам Советского Союза прошла волна создания Постов № 1. Пионерско-комсомольскую вахту решено было организовать у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.В форме морпеховЗа три недели, которые прошли от принятия постановления горкома, до 9 мая — начала вахты, нужно было определить, ученики какой именно школы первыми встанут на пост. Следовало обучить ребят специальному караульному шагу, подобрать форму, решить, как часто будут сменяться часовые.В советское время в Севастополе существовала традиция шефства воинских частей над школами. 44-ю школу курировал полк морской пехоты. Именно он предоставил летнюю, демисезонную и зимнюю формы для пионерско-комсомольского караула. Отсюда и пошла традиция: вахту школьники несут в черной форме морпехов.Позже в обмундировании "постовцев" и содержании самого поста принимали участие крупные предприятия города.Сергей Бурштейн считает, что начальная военная подготовка, которая тогда была обязательным предметом в каждой советской школе, в какой-то мере подготовку облегчила. Все-таки строевой подготовкой мальчики и девочки занимались. Но были еще "хитрости", которым учили юных часовых. Например, как именно сохранять подолгу неподвижность, как расслаблять мышцы ног, незаметно для окружающих перенося нагрузку.Самому Сергею тогда досталась роль разводящего караул: он выводил первую в истории поста смену часовых. Первыми комсомольцами, дежурившими у Вечного огня на площади Нахимова, стали его товарищи по школе: Сергей Волков, Александр Соколан, Марина Колоскова и Марина Рындина. Сам Сергей тоже смог подежурить в одну из смен.А день открытия Поста № 1 он запомнил хорошо: море людей на площади, тысячи глаз, отслеживающие каждый шаг часовых.Факты:Школьники у Вечного огняОдним из последствий развала Советского Союза было обесценивание в глазах молодежи многого из того, чем гордились старшие поколения. Но Севастополь эту волну "отрицания" и утверждения культа всего материального пережил на удивление стойко.Посту № 1 пришлось нелегко: развалились и закрылись предприятия, когда-то помогавшие ему. Сам Севастополь переживал экономические сложности: невыплату пенсий, задержку зарплат, коллапс городского хозяйства. Бушевали самые настоящие политические штормы, связанные с судьбой Черноморского флота. В горсовете задавались даже вопросом об упразднении дежурств на Посту № 1. Но сами севастопольцы тогда встали на его защиту.Елена Волошина, выпускница 44-й школы, участница вахты памяти на Посту № 1 в 1997 и 1998 годах, вспоминает, что выбирали в караул тех, кто хорошо учился. Маршировать подростки учились на школьном стадионе, ради этого даже освобождали от некоторых уроков. Вдвойне почетно было стоять на Посту № 1 накануне Дня Победы."Атмосферу этой недельной вахты трудно передать словами, — рассказала Елена. — Здесь было все: волнение, гордость, сплочение, чувство значимости, большой ответственности, патриотизма. На заднем дворе мы отдыхали, тренировались маршировать, приводили себя в порядок перед выходом на Пост. Каждый выход был волнительным. Мы понимали, что надо четко пройти, затем простоять в карауле, вернуться обратно".Школьники-часовые у Вечного огня всегда были объектом пристального внимания. Их фотографировали туристы, особенно иностранные. Дети пытались проверить, можно ли их отвлечь, как долго способны ребята стоять неподвижно. Елене Волошиной довелось пережить не самые приятные минуты, когда к ней привязались гуляющие на площади хулиганы: "Когда я стояла на Посту, подошла компания и начали говорить: "Что вы здесь стоите, делать вам нечего, идите гуляйте!", но мы даже головы не повернули в их сторону". Елена мечтает, что однажды увидит на посту № 1 свою дочку. Сергей Бурштейн когда-то ходил на площадь Нахимова, чтобы посмотреть, как несет вахту его внук. Бывший "постовец" 1988 года Евгений Костюченко радуется смене поколений: "Дети мои отстояли недавно!"Многие "постовцы" могут гордиться тем, что их сменяли дети и внуки. И обязательно отмечают: все, кто дежурил у мемориала, выросли хорошими, правильными людьми.Кстати

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

севастополь

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

севастополь, история, образование в крыму и севастополе, дети, патриотическое воспитание, общество, культура, 78-я годовщина великой победы, авторы