https://crimea.ria.ru/20221213/granaty-i-avtomaty-v-shkole-urok-muzhestva-ot-pogranichnikov-1125863533.html

Гранаты и автоматы в школе: урок мужества от пограничников

Гранаты и автоматы в школе: урок мужества от пограничников - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Гранаты и автоматы в школе: урок мужества от пограничников

В актовом зале Мазанской школы шумно. Небольшое помещение заполнено ребятами нескольких классов. Даже мест хватило не всем: старшеклассники стоят между рядами... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T18:57

2022-12-13T18:57

2022-12-13T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В актовом зале Мазанской школы шумно. Небольшое помещение заполнено ребятами нескольких классов. Даже мест хватило не всем: старшеклассники стоят между рядами. Малыши пытаются усидеть на стульях, у них это получается с трудом, ведь, когда нет уроков, хочется играть и веселиться. Гул ребятни резко прерывается и слышится приближающийся звон нагрудных орденов. В зал заходят люди в форме. Сегодня они проводят для школьников урок мужества.Рассказать ребятам о силе духа, поговорить о специальной военной операции и показать необходимые на поле боя вещи решили в региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма". Служившие в погранвойсках хорошо понимают, что сейчас это особенно важно детям.С первых слов военных ребята осознают всю серьезность темы. Слушают с уважением и интересом.После небольшой вступительной речи слово берет Павел Матвеев, который уже несколько лет занимается начальной военной подготовкой молодых ребят."Очень много воспоминаний связаны с этой школой. Здесь много лет проработала моя бабушка, Лидия Степановна. Искренне благодарен этому человеку. Она меня вырастила, воспитала и сделала тем, кто я есть сейчас", — сдерживая эмоции, как и полагается военному, рассказывает Матвеев.Его выступление прерывает голос из центра зала. Учительница, проработавшая в школе много лет, признала в возмужавшем парне бывшего ученика:"Я тебя узнала! И бабушку помню!".Дальше официальное мероприятие перестроилось на душевный лад. Бойцы рассказывали школьникам истории своей службы. Ребята внимательно слушали, а потом все вместе смотрели современные клипы о спецоперации, патриотизме и единстве русского народа.Погибшему бойцу СВО открыли памятную доску в родной школе в Крыму >>Самое интересное гости приберегли напоследок. Демонстрацию макетов боевого оружия и необходимого снаряжения для бойцов школьники осмотрели с особым восторгом.В знак благодарности за участие в воспитании ребят, директор школы Ирина Мусинова передала письма, открытки и сладости к Новому году для солдат в зоне СВО – все это школьники делали своими руками, с любовью."Начиналось все с писем. Дети хотят передать привет, рассказать, как мы ждем наших ребят, которые сейчас на передовой. А потом раскрасили пряники, чтобы передать туда сладкий подарок. Нашим бойцам".Возвращаясь в классы, ученики наперебой обсуждали модификации автомата Калашникова и отличия гранат РГД-5 от Ф-1. Военнослужащие упаковывали демонстрационное оружие и с нежностью рассматривали письма и открытки. За порогом школы их лица снова станут посуровеют: перед ними стоит серьезная задача - ни шагу назад.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма, авторы