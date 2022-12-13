Гранаты и автоматы в школе: урок мужества от пограничников
Пограничники научили мужеству школьников из Мазанки Симферопольского района
© РИА Новости КрымУрок мужества для детей в школе Мазанки в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В актовом зале Мазанской школы шумно. Небольшое помещение заполнено ребятами нескольких классов. Даже мест хватило не всем: старшеклассники стоят между рядами. Малыши пытаются усидеть на стульях, у них это получается с трудом, ведь, когда нет уроков, хочется играть и веселиться. Гул ребятни резко прерывается и слышится приближающийся звон нагрудных орденов. В зал заходят люди в форме. Сегодня они проводят для школьников урок мужества.
Рассказать ребятам о силе духа, поговорить о специальной военной операции и показать необходимые на поле боя вещи решили в региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма". Служившие в погранвойсках хорошо понимают, что сейчас это особенно важно детям.
"Я много чего наслушался от мам, мол, зачем из наших детей готовить солдат. Я вам скажу так: мы не можем предсказать наше будущее. Тем, кто не имеет никакого понимания о воинской службе, дисциплине, правилах ведения боя, может быть нелегко. Поэтому мы вам все рассказываем и показываем", — объяснил учащимся председатель совета организации Александр Дяченко.
С первых слов военных ребята осознают всю серьезность темы. Слушают с уважением и интересом.
После небольшой вступительной речи слово берет Павел Матвеев, который уже несколько лет занимается начальной военной подготовкой молодых ребят.
© РИА Новости КрымПавел Матвеев (справа) на уроке мужества в школе Мазанки
© РИА Новости Крым
Павел Матвеев (справа) на уроке мужества в школе Мазанки
"Очень много воспоминаний связаны с этой школой. Здесь много лет проработала моя бабушка, Лидия Степановна. Искренне благодарен этому человеку. Она меня вырастила, воспитала и сделала тем, кто я есть сейчас", — сдерживая эмоции, как и полагается военному, рассказывает Матвеев.
Его выступление прерывает голос из центра зала. Учительница, проработавшая в школе много лет, признала в возмужавшем парне бывшего ученика:
"Я тебя узнала! И бабушку помню!".
Дальше официальное мероприятие перестроилось на душевный лад. Бойцы рассказывали школьникам истории своей службы. Ребята внимательно слушали, а потом все вместе смотрели современные клипы о спецоперации, патриотизме и единстве русского народа.
Самое интересное гости приберегли напоследок. Демонстрацию макетов боевого оружия и необходимого снаряжения для бойцов школьники осмотрели с особым восторгом.
В знак благодарности за участие в воспитании ребят, директор школы Ирина Мусинова передала письма, открытки и сладости к Новому году для солдат в зоне СВО – все это школьники делали своими руками, с любовью.
"Начиналось все с писем. Дети хотят передать привет, рассказать, как мы ждем наших ребят, которые сейчас на передовой. А потом раскрасили пряники, чтобы передать туда сладкий подарок. Нашим бойцам".
© РИА Новости КрымПограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи и оружие
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Пограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи и оружие
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи
2 из 3
Пограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи
3 из 3
Пограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи
© РИА Новости Крым
1 из 3
Пограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи и оружие
© РИА Новости Крым
2 из 3
Пограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи
© РИА Новости Крым
3 из 3
Пограничники на уроке мужества в Мазанке показали детям необходимые на поле боя вещи
© РИА Новости Крым
Возвращаясь в классы, ученики наперебой обсуждали модификации автомата Калашникова и отличия гранат РГД-5 от Ф-1. Военнослужащие упаковывали демонстрационное оружие и с нежностью рассматривали письма и открытки. За порогом школы их лица снова станут посуровеют: перед ними стоит серьезная задача - ни шагу назад.