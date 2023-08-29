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В Крыму ограничили проведение школьных линеек
В Крыму ограничили проведение школьных линеек - РИА Новости Крым, 29.08.2023
В Крыму ограничили проведение школьных линеек
Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут в Крыму только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T12:31
2023-08-29T12:31
2023-08-29T12:31
сергей аксенов
новости крыма
школа
безопасность республики крым и севастополя
1 сентября
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут в Крыму только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В то же время, отметил глава республики, подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным.В аналогичном формате школьные линейки пройдут в Севастополе. По данным правительства города, в этом году в них примут участие порядка 14 тысяч учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Такое количество участников обусловлено предпринимаемыми мерами безопасности, связанными с "желтым" уровнем террористической опасности в Севастополе, пояснили власти.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательнымЧему посвятили новый дневник севастопольского школьникаВо всех школах России пройдут учения на случай ЧС
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сергей аксенов, новости крыма, школа, безопасность республики крым и севастополя, 1 сентября, крым, общество
В Крыму ограничили проведение школьных линеек
Аксенов: линейки в школах Крыма пройдут только для первоклассников и выпускников
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут в Крыму только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Решение принято в целях обеспечения безопасности", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
В то же время, отметил глава республики, подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным.
"При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах", - пояснил Аксенов.
В аналогичном формате школьные линейки пройдут в Севастополе. По данным правительства города, в этом году в них примут участие порядка 14 тысяч учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Такое количество участников обусловлено предпринимаемыми мерами безопасности, связанными с "желтым" уровнем террористической опасности в Севастополе, пояснили власти.
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