https://crimea.ria.ru/20230829/v-krymu-ogranichili-provedenie-shkolnykh-lineek-1131012607.html

В Крыму ограничили проведение школьных линеек

В Крыму ограничили проведение школьных линеек - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Крыму ограничили проведение школьных линеек

Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут в Крыму только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T12:31

2023-08-29T12:31

2023-08-29T12:31

сергей аксенов

новости крыма

школа

безопасность республики крым и севастополя

1 сентября

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Торжественные школьные линейки 1 сентября проведут в Крыму только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В то же время, отметил глава республики, подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным.В аналогичном формате школьные линейки пройдут в Севастополе. По данным правительства города, в этом году в них примут участие порядка 14 тысяч учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. Такое количество участников обусловлено предпринимаемыми мерами безопасности, связанными с "желтым" уровнем террористической опасности в Севастополе, пояснили власти.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательнымЧему посвятили новый дневник севастопольского школьникаВо всех школах России пройдут учения на случай ЧС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, школа, безопасность республики крым и севастополя, 1 сентября, крым, общество